Нокаут летящим коленом в челюсть. Как Йоэль Ромеро дебютировал в UFC

18 сентября Йоэль Ромеро наконец-то дебютирует в Bellator. Его соперником станет крепкий Фил Дэвис, проигрывавший только лучшим (Вадим Немков, Райан Бейдер, Рашад Эванс). Но как мы знаем, Солдата Бога это никогда не смущало, ибо кубинец заканчивает свои бои очень ярко вне зависимости от оппозиции.

Одной из самых ярких страниц в карьере Йоэля является его дебют в UFC в 2013 году. В оппоненты ему назначили крепкого Клиффорда Старкса, у которого на тот момент было восемь побед и одно поражение. Однако свой последний поединок американец проиграл сабмишеном.

Ромеро на тот момент провел всего лишь пять схваток, четыре из которых победил нокаутом. Но кубинец также проиграл свой последний бой, но в Strikeforce, что в конечном итоге не повлияло на его переход в UFC. В то же время это никак не отменяло необходимость побеждать для последующего продвижения в рейтинге.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

С первых секунд в бой включился Старкс, навязывая активную работу первым номером. Но Йоэль не собирался лезть на рожон. И потому он работал как типичный представитель кубинской школы бокса, хотя Солдат Бога известен “серебром” Олимпиады по вольной борьбе. То есть Ромеро только защищался, изредка контратакуя. Их разведка боем напоминала игру в кошки-мышки, в которой не было победителя. Все потому что Клиффорд редко попадал, а Йоэль так же редко контратаковал.

Несмотря на сдержанную манеру ведения боя в исполнении кубинца, он успел продемонстрировать более разнообразный арсенал в виде комбо из сайд-киков в колено и точно в голову. Вместе с тем Ромеро не последовал примеру своих земляков-боксеров, которые бегают по рингу все 12 раундов (привет Эрисланди Ларе и Гильермо Ригондо), и при первой же возможности атаковал застоявшегося Старкса летящим коленом в челюсть. Клиффорд отлетел на канвас и уже не смог встать, потому что Солдат Бога тут же добил беззащитного американца.

Йоэль в своем фирменном стиле побежал праздновать победу по кругу почета с запрыгиванием на клетку. Для Ромеро эта досрочная победа нокаутом стала последней, одержанной в первом раунде. Посмотрим, как сложится дебют для 44-летнего кубинца в Bellator.