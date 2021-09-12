Андерсон Силва нокаутировал бывшего мэра американского города. Паук всё ещё может

Теперь бразильцу прочат поединок с Джейком Полом и даже бой с двумя братьями сразу

В ночь с 11 на 12 сентября в городе Майами (штат Флорида, США) прошел боксерский турнир Triller: Legends 2. Главным боем стал поединок между Витором Белфортом и Эвандером Холифилдом, который закончился победой бразильца нокаутом в первом раунде. Так же быстро прошёл поединок между легендами ММА Андерсоном Силвой и Тито Ортисом.

Новость по теме Белфорт нокаутировал Холифилда в первом раунде главного боя Triller: Legends 2

Паук уже успел провести один боксёрский поединок, одолев бывшего чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего. Потому он был явным фаворитом схватки, тем более Тито Ортис не имеет опыта выступлений на боксёрском ринге. Хотя на его счету около 50% побед нокаутом в октагоне.

Но что делал Тито в последние годы? Бился с такими же ветеранами спорта, как и он сам. В 2017 году задушил Чейла Соннена в первом раунде на турнире Bellator. Год спустя Ортис отомстил, наверное, своему самому принципиальному сопернику Чаку Лидделлу, отправив того в нокаут в первом раунде. Свой последний поединок Тито провёл в 2019 году, снова задушив своего оппонента в первом раунде. На этот раз его жертвой стал мексиканец Альберто Родригес, известный по выступлениям в главном рестлинг-промоушене мира WWE под псевдонимом Альберто Дель Рио.

Затем Ортис пропал с радаров. В конце прошлого года его избрали мэром родного для Тито города Хантингтон-Бич (штат Калифорния, США), набрав рекордное количество голосов. Но из-за его позиции по коронавирусу, а именно его отрицанию и отказу носить маску в общественных местах, Тито поймал кучу хейта со всех сторон. В конечном итоге он не выдержал такого давления, и в июне подал в отставку.

Разумеется, бывшему мэру Хантингтон-Бича сразу же начали поступать предложения вернуться в единоборства. Вскоре с ним связался Triller Fight Club. Так Тито сошёлся с Пауком. Организация поединка была под стать этим легендам, чего стоит сам факт, что ринг-анонсером был сам великий Майкл Баффер. Но Ортис не выполнил все обязательства перед организаторами, не уложившись в вес с двумя лишними килограммами. В результате его оштрафовали на 20% от гонорара, которые уйдут на счёт его сопернику.

Формат схватки был следующим — 8 раундов по 2 минуты. Что касается боя, то Тито ожидал, что он пройдёт долго. Хотя он активно прессинговал Паука и прижимал его к канатам, но поначалу боялся подойти на ближнюю дистанцию, из-за чего его удары не достигали цели. Силва в свою очередь легко уклонялся от этих ударов в стиле Пернелла Уиттакера, опустив центр тяжести. Стоит отметить, что Ортис бил в полсилы, как это положено в выставочном бою. Но Андерсон был не согласен с таким развитием событий и приложился правым хуком, стоя у канатов. Тито пошатнулся и прислонился головой к углу, после чего Паук занёс хук слева. После Ортис отправился в глубокий нокаут в конце первого раунда, упав плашмя. Выглядело очень эффектно.

Этот нокаут не прошёл мимо общественности, в том числе профессиональных бойцов ММА, которые захотели продолжения, а именно схватки с блогером Джейком Полом.

Вот что написал в Твиттере боец UFC Майкл Кьеза: «Бой между Джейком Полом и Андерсоном Силвой должен состояться. И никак иначе».

С Кьезой согласился Бен Аскрен, имевший опыт встречи с Полом: «Если Тайрон (Вудли) не заполучит матч-реванш, тогда я могу сойтись с победителем боя Пол — Силва. Хотя Андерсон слишком хорош»

Хотя место в очереди занял Витор Белфорт, бросивший вызов Полу после нокаута Холифилда: «$25 миллионов долларов. Победитель забирает всё. Давай сделаем это!»

После Аскрен и вовсе поддался фантазиям и выдал следующее предложение: «Витор + Андерсон против Логана + Джейка (Пола) в первом в истории командном боксёрском поединке. Скажите мне, если я не чёртов гений»

Что же, если так, то, похоже, поп-ММА и поп-бокс только набирают обороты.