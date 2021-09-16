«Ты блогер, так делай свои видео». Куцелабе страшно за будущее спорта

В ночь с 18 на 19 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 192. В его соглавном событии выступят представители полутяжёлого веса Ион Куцелаба и Девин Кларк. В преддверии схватки мы пообщались с бойцом из Молдавии. В эксклюзивном интервью Куцелаба рассказал о подготовке к бою, порассуждал о положении в полутяжёлом весе, а также высказал опасения за будущее спорта.

— Первый вопрос традиционный. Как ваши дела? Как самочувствие и тренировочный лагерь, есть ли проблемы с весом?

— Всё замечательно. Чувствую себя прекрасно. Лагерь был очень хороший, так что чувствую себя очень хорошо.

— В минувшем поединке показалось, что вам немного не хватило сил, в этой связи меняли ли вы как-то свою подготовку и как вы вообще оцениваете свой предыдущий бой?

— Да, это проблема. Я сам знаю об этом. Сейчас я потратил очень много времени на решение проблем с выносливостью. Так что думаю, что этот бой будет гораздо лучше в этом плане.

— Что ожидаете от Девина Кларка? В его послужном списке, как и в вашем, есть бои с топ-бойцами. Бой с Кларком обещает быть самым сложным в карьере?

— Ну, хороший боец, сильный. Ожидать можно многое. Но у меня есть гейм-план, так что думаю, я не дам ему шансов показать себя.

— Кларк в одном из недавних интервью сказал, что вы ему не очень нравитесь, назвал вас хулиганом и отметил, что именно такое восприятие поможет ему настроиться лучше. Готовите ли для Девина какой-то сюрприз на стердауне, как это было перед боем с Джейкоби, или какой-то перформанс?

— Мне нравится, что ему не нравится моё отношение к чему-то. Все так говорят. Но когда доходит до боя, всё меняется. Таков мой стиль, и я не буду меняться. Менять нужно лишь одно – устранять ошибки в бою. Самая большая проблема – кардио и я много работал над этой проблемой. Вот, что нужно поменять, ничего другого.

— В общем, понимаю, что сюрпризы для Кларка на взвешивании или стердауне будут.

— В первую очередь мои бои все смотрят. Не все желают мне победы. Но я буду готов на все 100%. Буду готов отдаться этому противостоянию полностью.

Я очень люблю свою работу, я получаю от этого удовольствие, это мой воздух, мой билет в жизнь. Каждый выходит победить. Когда-то ты выигрываешь, когда-то ты проигрываешь. Но это путь воина. Нужно знать, для кого ты бьёшься и для кого побеждаешь.

— Последний раз вы побеждали в UFC еще в сентябре 2019 года, то есть прошло два года. Чувствуете ли вы в связи с этим какое-то давление и как оцениваете своё нынешнее положение в лиге?

— Конечно, я давно не побеждал. Мне давно не поднимали руку, точнее поднимали, когда была ничья (улыбается). Но я хочу выиграть. Когда ты победитель, то испытываешь неописуемые эмоции. Не хочу думать о своей позиции в лиге, просто настраиваюсь на бой.

— К слову о последней победе, тогда вы победили Халила Роунтри. Не так давно он победил, порвав сопернику крестообразные связки колена. После этого было очень много разговоров о том, что сайд-кики в колено нужно запретить. Как вы относитесь к таким ударам и стоит ли их действительно запрещать?

— Знаете, никто не хочет травмировать соперника. Я никогда не думал о том, чтобы специально нанести травму сопернику. Мы видим на месте других бойцов самих себя. Я бы хотел, чтобы в дальнейшем такие приёмы не проводили. Я против таких ударов. Здоровье важнее. Это серьёзная травма. Можно потерять год выступлений.

— Кого бы вы хотели видеть в качестве соперника в случае победы над Кларком? Есть особые пожелания или главное, чтобы это был соперник, который стоит в рейтинге выше?

— Если честно, особых пожеланий нет. Конечно, мне, как и всем, хотелось бы драться с сильнейшими. Но для этого мне нужно побеждать сейчас.

— Давайте немного отвлечёмся от темы недавних поединков в UFC и поговорим о событиях около лиги. В минувшие выходные поединок по правилам бокса провёл экс-чемпион UFC Витор Белфорт. Смотрели ли вы этот поединок и как думаете, стоило ли выпускать на такой поединок 58-летнего Холифилда?

— Я не видел весь бой. Видел фрагменты. У меня есть своё мнение по этому поводу. Мы отдаём этому спорту почти всё своё здоровье. Почти половину жизни мы в зале. Мы работаем, хотим хорошо зарабатывать. Думаю, что, если я буду в хорошей форме в 45 лет, 50 лет, я бы на 100% вышел на бой. Не знаю, для чего я буду выходить. Для денег или для того, чтобы чувствовать себя живым. Но, самое главное – это вера в себя. Нужно знать, что ты живёшь. Нужно выпускать пар.

— Как вы относитесь к таким кросс-файтам и тому, что в мир спорта возвращаются не только ветераны, но и врываются какие-то блогеры?

— Я не люблю такое движение. Не уважаю такое. Блогеры дерутся с профессионалами, которые положили на это всю жизнь. Мне это не нравится, потому что в конечном итоге будет потеряно уважение к спортсменам. Я всегда говорил, что путать одно с другим не надо. Ты блогер, так делай свои видео, делай свои деньги. Но видите, людям такое нравится. Боюсь думать, что будет через 5-10 лет. Есть ребята, которые очень много работают и всем жертвуют, но ничего не зарабатывают. Но теперь есть люди, которые зарабатывают миллионы буквально ни за что. Но это жизнь. Главное – оставаться мужчиной, оставаться воином, жить ради семьи.

— Как оцениваете нынешнюю ситуацию в вашем дивизионе и что ждёте от поединка Блаховича и Тейшейры?

— Знаете, Тейшейра такой очень, как бы сказать, старый лис. Кто знает, он может взять титул, наконец может взять пояс. В целом же, я люблю свой дивизион. Сейчас очень много хороших ребят. На сегодняшний день мой дивизион самый крутой и зрелищный.

— Как вы полагаете, Джон Джонс попробует вернуться в полутяжёлый вес или для него это уже закрытая тема?

— Я думаю, что он может вернуться ради денег. Там, где ему больше заплатят, там он и будет выступать. Бывают моменты, когда уже не думаешь о своём профессиональном рекорде.

— Если Блахович защитит титул, кого бы вы назвали ещё ближайшими претендентами на титул, с учётом того, что Рейес и Сантос в последнее время проигрывали уже немало?

— Не скажу точно. Есть 3-4 потенциальных бойца. Но, полагаю, что через парочку месяцев мы уже это узнаем.