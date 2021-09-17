«Да, я считаю себя сильнейшим легковесом в UFC». Интервью с Арманом Царукяном

В ночь с 18 на 19 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 192. В основном карде выступят представители легкого веса Арман Царукян и Кристос Гиагос. В преддверии схватки мы пообщались с Арманом. В эксклюзивном интервью Царукян рассказал о подготовке к бою, поделился ожиданиями от исхода предстоящего поединка, а также рассказал о пребывании в США и о том, можно ли стать чемпионом UFC, тренируясь в России.

— Арман, расскажите, пожалуйста, как у вас обстоят дела с весом? Всё идёт по плану?

— Всё по плану, все чётко. Вот рядом со мной можете увидеть моего диетолога, он всё контролирует. Так что да, с весом всё отлично.



— Вашим соперником в эти выходные станет Кристос Гиагос. Что скажете про него? Насколько он опасен?

— Хороший и очень опытный соперник. Довольны выбором. Он, как и любой боец UFC, опасен, так как на этом уровне не бывает легких оппонентов. Готовимся к серьёзному бою.



— Как и где прошла ваша подготовка? Были ли что-то новое в ходе подготовки?

— Подготовка прошла полностью в Штатах. Небольшие нововведения в ходе подготовки имели место, но в целом подготовка к этому бою сильно не отличалась от прошлых кэмпов.



— Чарльз Оливейра одолел вашего соперника удушающим приемом во втором раунде. Есть ли у вас желание превзойти это мини-достижение?

— Закончим в первом раунде, без проблем.



— Испытали ли вы какие-то проблемы при поиске нового зала и тренеров в штатах, когда только приехали в эту страну? Как долго вы искали их?

— Нет, к счастью, проблем при поиске вообще не было, так как я сразу знал, куда лечу и к кому попаду. Меня ждали в American Top Team, и я рад тренироваться в этой команде.



— Сколько человек занимаются вашей подготовкой?

— Моей подготовкой занимаются четыре человека. Два тренера по грэпплингу, один по ударной технике и один диетолог.



— В 2018 году вы дебютировали в UFC. И в близком бою вы проиграли Исламу Махачеву. Вы неоднократно заявляли о желании провести матч-реванш. Когда с ним будет уместен реванш?

— Когда мы будем располагаться рядом на вершине, тогда будет уместно об этом говорить. Сейчас разница в рейтинге не позволяет об этом говорить.



— Также вы говорили, что готовы драться за пояс хоть сейчас. А считаете ли вы себя сильнейшим бойцом в лёгком весе?

— Да, я считаю себя сильнейшим прямо сейчас.

— В одном из недавних интервью вы очень хорошо отозвались о Чарльзе Оливейре. А кто, по вашему мнению, выиграет предстоящий бой за чемпионский титул в лёгком весе — Оливейра или Дастин Порье?

— Не могу сказать. Даю 50 на 50, никому не отдаю предпочтение, потому что они равные друг другу бойцы.



— А кого будете поддерживать?

— Сложный вопрос. Они оба очень хороши и трудно из них выделить кого-то. Но всё-таки буду поддерживать Порье.



— А в бою Макгрегор-Порье вы на чьей стороне были?

— Я знал, что Порье выиграет. Это было очевидно после их второго боя. Хотя я больше симпатизирую Конору и часто за него болел.



— Как вы думаете, возможно ли стать чемпионом UFC, тренируясь и спаррингуясь только в России?

— Конечно, реально.

— А почему вы тогда тренируетесь в США?

— Так как я выступаю в США, мне нужны виза и аккредитация, потому я тут тренируюсь и живу. Если бы не эти дополнительные требования, я бы с удовольствием остался и тренировался в России.



— Вы очень активно ведёте свои соцсети. И из них мы узнали, что вы посетили турнир Triller. Расскажите, пожалуйста, как вам турнир? За кого болели?

— Организация турнира была очень хорошей. Я изначально приехал поболеть за Витора Белфорта, потому я рад его победе. Но мы прибыли поздно и увидели только нокаут Витора. Да, бой Андерсона Силвы и Тито Ортиса мы пропустили.

— Ваше мнение по бою между Александром Емельяненко и рэпером Джиганом. Собираетесь ли вы смотреть его?

— Да, я собираюсь посмотреть его и надеюсь увидеть, как Джигана уложат. Но, скорее всего, они разыграют вдолгую и мы не увидим быстрого нокаута.



— 23 октября в Москве пройдёт турнир Bellator. Планируете ли вы посетить его?

— Да, я буду на этом турнире.



— Что скажете по выбору соперника Фёдора Емельяненко? Соответствует ли Тимоти Джонсон статусу Фёдора?

— На самом деле соперник хороший и очень опасный. Тимоти очень опытный боец, и тот факт, что выбор пал на него, вполне оправдан. Но я всё равно жду лёгкой победы Фёдора.