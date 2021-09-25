Показал в голову, пробил в корпус. Казах заставил соперника сдаться без добивания

24 сентября в московском Баскет-холле прошел турнир АСА 129, который возглавил бой между Рашидом Магомедовым и Александром Сарнавским. Поединок прошёл полную дистанцию, и победу единогласным решением одержал Сарнавский. Однако в прелимах была куда более скоротечная и зрелищная схватка между казахом Каршыгой Даутбеком и россиянином Володей Айвазяном.

Оба бойца являются хорошими ударниками, имеющими высокий процент побед нокаутом. У Айвазяна из 10 триумфов восемь одержано нокаутом, а у Даутбека — 8 из 9 досрочных успехов. Для Володи это дебют в АСА, а казах в 2017 году дрался ещё в АСВ. Тогда он на первой минуте первого раунда нокаутировал Холбойи Эмомали.

Видео доступно на канале ACA в Youtube. Права на видео принадлежат ACA.

Бойцы с первых секунд начали подтверждать своё реноме ударников, обмениваясь лоу- и мидл-киками. Небольшое преимущество в стойке было на стороне казаха, вследствие чего Айвазян решил сменить тактику. Хищник (прозвище Айвазяна) попытался перевести схватку в борцовскую плоскость. Сначала он поймал ногу Каршыги, но тот устоял, и они простояли несколько секунд у сетки.



Затем после ещё одного обмена ударами, среди которых было много ударов ногами, Володя попытался сделать проход в ноги, но Даутбек провалил его атаку отходом назад на комфортную дистанцию. Беркут (прозвище Даутбека) продолжил выбрасывать удары, преимущественно лоу-кики. Но, похоже, казах видел бесполезность и топорность этих ударов, потому прибегнул к одной хитрости.

Каршыга сделал ложный замах левым боковым в голову, в результате чего Айвазян поднял правую руку выше. И затем Беркут ударил в неприкрытую печень левым хуком, отчего Володя согнулся в три погибели и поднял руку в знак сдачи. Даже добивание не потребовалось. Хищника загнали в угол простой уловкой, которой учат в залах бокса.

За такой эффектный финиш в комментариях к видео нокаута в «Инстаграме» прилетело много флагов Казахстана в знак поддержки Даутбеку. Среди них были ещё призывы дать Каршыге бонус за выступление вечера:



«Дайте ему выступление вечера», — самый очевидный и логичный комментарий под постом.



«АСА, дайте ему же $ 50 000», — кажется, этот пользователь соцсети не видит конкурентов этому нокауту.



«Бонус есть по-любому», — разуверовался в этом финише ещё один пользователь.



За такую смекалку и расчётливость Каршыга Даутбек вправе претендовать на бонус.