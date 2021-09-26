«Лучший чемпионский бой в истории полулёгкого веса». Волкановски и Ортега закатили драму

Ранним утром 26 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 266. В его главном поединке встретились чемпион лиги в полулёгком весе Александр Волкановски и Брайан Ортега, выходивший на титульный бой во второй раз в карьере.

Вообще-то эта схватка должна была пройти ещё весной, но Волкановски всерьёз подкосил COVID-19, а затем лига организовала очередной сезон шоу TUF, командами руководили Александр и Брайан, так что их очную дуэль решили поставить на осень.

Таким образом, пауза между поединками Волкановски составила более года. Последний раз он появлялся в октагоне в июле 2020 года, когда проводил реванш с Максом Холлоуэем. Та защита титула, первая для Александра, была неоднозначной. Многие посчитали, что победу одержал Холлоуэй. Так что и отношение к Волкановски у определённого процента болельщиков было соответствующее, назвать его чемпионом были готовы далеко не все. Потому ему было что доказывать.

Что касается Ортеги чуть менее года назад. Последний раз он появлялся в клетке в октябре 2020 года, когда одолел Корейского Зомби Чан Сон Джона. Если говорить о фаворите схватки, то им называли Волкановски, хотя и не сбрасывали со счетов его соперника. Коэффициенты распределялись примерно 1.59 на 2.4, так что Брайан был небезнадёжен. Собственно, сам бой это и показал.

Дуэль началась достаточно аккуратно. Первые два раунда бойцы провели на дистанции, соревнуясь в ударной технике. Волкановски в этом компоненте начисто переигрывал соперника, хотя Ортега старался как мог и доносил до цели неплохие удары.

Всё самое интересное началось в третьей пятиминутке. В одном из эпизодов Брайан поймал Волкановски встречным прямым ударом в челюсть. Чемпион потерял равновесие и оказался на канвасе. Ортега, понимая, что вот он, шанс, сразу же попробовал провести удушающий. Захват от американца был очень плотный, но чемпион терпел. Более того, через несколько мгновений он сумел выбраться из этого положения и сразу выйти в маунт. Впереди была ещё половина раунда, так что положение Ортеги не казалось завидным. Волкановски принялся разбивать противника. Но Брайан не был пассивен, попытавшись набросить треугольник, он снова вышел на удушающий, но на этот раз захват был не таким мощным. Волкановски снова выбрался из опасного положения, а после опять начал разбивать уже отдавшего много сил Ортегу. К чести Брайана, он защищался активно, но, будучи в положении на спине, практически был обречён пропускать град ударов.

Вместе с сиреной, просигнализировавшей о начале перерыва, он не мог встать с канваса. Казалось, что Хёрб Дин остановит схватку, но команда претендента помогла ему присесть на стул. Перед стартом раунда врач и рефери снова и снова пытались убедиться в том, что изрядно помятый Ортега в порядке. В итоге боец получил чуть больше времени на восстановление. В четвёртом отрезке Брайан, набравшись сил и мужества, снова навязал сопернику борьбу и вышел на удушающий, попробовав провести приём со спины. Снова захват казался плотным, но Волкановски оказался просто нереально сильным парнем с волевой точки зрения. Будучи в таком положении, он умудрился поднять вверх большой палец и показать Хёрбу Дину, что он в полном порядке. Далее Александр снова вышел из-под пресса и перешёл в наступление. Ортега опять защищался в положении лёжа на спине. Положение его было катастрофическим. Красноречивая статистика ударов в работе в граунде показывала цифры 43-4 в пользу чемпиона. Тем не менее Брайан снова выстоял.

В пятом раунде главной задачей Ортеги, наверное, было уже просто выстоять. И он это сделал. Да, пусть на зубах, но он это сделал. Вместе с сиреной всем было очевидно, что Волкановски победил, а через несколько минут вердикт был оформлен и де-юре – 50:45, 50:44 и 49:46.

Бойцы закатили для зрителей настоящую драму с элементами экшена. Бывший чемпион лиги в двух дивизионах Даниэль Кормье назвал этот бой «лучшей чемпионской схваткой в истории полулёгкого дивизиона» и отметил, что третий раунд был одним из лучших, которые ему доводилось когда-либо комментировать. С этим трудно поспорить.

Ортега доказал, что не зря получил тайтл-шот, а Волкановски заставил замолчать скептиков, которые сомневались в нём после победы над Холлоуэем. Александр показал, что у него по-настоящему жёсткий характер. Кроме того, он стал единственным бойцом лиги, чья серия побед (с учётом поединков вне UFC) достигла 20 побед, просто фантастика! Ранее подобным мог похвастать Исраэль Адесанья, но его серию прервал Ян Блахович. Другой один из лидеров p4p Камару Усман пока может похвастать 18 победами, так что уже всерьёз отстаёт от австралийца. В целом после UFC 266 стало ясно, почему Волкановски является четвёртым в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от дивизиона. Думается, что дальше будет больше.