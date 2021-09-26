Шестой по быстроте нокаут в истории UFC. Ученика Ника Диаза уложили за 15 секунд. Видео

В ночь с 25 на 26 сентября закончился турнир UFC 266, в котором Александр Волкановски и Валентина Шевченко сохранили свои чемпионские пояса, проведя в октагоне почти полную дистанцию. Но в ранних прелимах случился самый быстрый нокаут вечера. Его автором стал Мэттью Семелсбергер, которому не впервой такое исполнять. На этот раз его жертвой стал Мартин Сано, боец из академии Ника Диаза, не выходивший в октагон четыре года.

На счету Сано четыре победы при двух поражениях и одной ничьей. Три из четырёх триумфов Мартин одержал сабмишеном. Базовый борец налицо. А те два проигрыша и ничья выпали на последние три схватки, которые растянулись с 2014 по 2017 год. И для него это выступление в UFC стало дебютным.



Потому с фаворитом было всё предельно ясно, ибо Семелсбергер не позволяет себе таких перерывов. Однако свой последний поединок в июне этого года Мэттью проиграл Калину Уильямсу единогласным решением судей. На момент самого боя у Семелсбергера восемь побед при трёх поражениях. Из восьми триумфов пять из них одержано нокаутом. Потому мы были вправе ожидать досрочного завершения.

И мы получили то, чего ожидали. Хотя всё началось с осторожной пристрелки джебами для установки дистанции. Затем Семелсбергер сделал хитрую уловку, выбросив джеб в ногу. Сано отреагировал на это опущенной рукой. И Мэттью воспользовался этим, отправив на 13-й секунде правый прямой в челюсть. Мартин Сано свалился на канвас, и Марк Смит сразу же остановил схватку.



Очередная победа Мэттью Семелсбергера нокаутом. На этот раз он уложился в 15 секунд. Это шестой показатель в истории полусреднего дивизиона UFC. Примечательно, что прошлую победу он одержал за 16 секунд. Такими темпами Семелсбергер точно заслужил если не бонус за выступление вечера, то как минимум продвижение из раннего прелима в предварительный кард.