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Cage Fury FC 100: Брэндон Мёрфи нокаутировал Дэвида Романо эффектным ударом маваши, видео

Эффектный маваши в голову. Претендент на лучший нокаут года!
Антон Мозговой
Мощный дебют в ММА от американца
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Первый профессиональный бой американца Мёрфи сделает его звездой?

На минувшей неделе состоялся очередной турнир промоушена Cage Fury. На турнире CFFC 100 дебютировали несколько бойцов. Первый поединок на профессиональном уровне провели Брэндон Мёрфи и Дэвид Романо.

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Оба спортсмена имели неплохой опыт в любителях, но в профессионалах ещё не дрались. Что ж, теперь у каждого из них в реноме есть по одному поединку. Правда, продлился он меньше минуты.

Изначально ожидалось, что американские легковесы в первом поединке на таком уровне предпочтут действовать более осторожно и пройдут всю дистанцию. Но в итоге всё решил один мощный удар, который поставил точку в поединке.

Уже на 56-й секунде Мёрфи первым ударом ногой заставил соперника опустить руки, а следующей попыткой мощно пробил в голову. Романо не заметил приближающуюся опасность, а удар маваши стал роковым. Дэвид пугающе упал на канвас, а сопернику даже было необязательно добивать его! 100% нокаут без каких-либо шансов на спасение! Возможно, прозвучит как клише, но нельзя не предположить, что этот эпизод будет претендовать на нокаут года.

Рефери своевременно вмешался и не дал Мёрфи добавить поверженному оппоненту, который вряд ли бы смог даже самостоятельно подняться. В результате бой продлился всего 56 секунд. Многие фанаты ММА после поединка отметили действия третьего в клетке, который своевременно вмешался и не позволил победителю нанести противнику ещё больший урон.

Примечательно, что предыдущий бой Мёрфи также выиграл нокаутом, пробив ногой в голову. Но опять же тот поединок проходил на любительском уровне. Что касается Романо, то он в любителях одержал четыре победы и потерпел три поражения. При этом он лишь однажды уступил нокаутом. Дебют в профессионалах не задался и совершенно непонятно, захочет ли он продолжать после такого жёсткого старта в профи.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА Видео •••

Заглавное фото: cffc.tv

Источник: «Чемпионат»

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