Эффектный маваши в голову. Претендент на лучший нокаут года!

На минувшей неделе состоялся очередной турнир промоушена Cage Fury. На турнире CFFC 100 дебютировали несколько бойцов. Первый поединок на профессиональном уровне провели Брэндон Мёрфи и Дэвид Романо.

Оба спортсмена имели неплохой опыт в любителях, но в профессионалах ещё не дрались. Что ж, теперь у каждого из них в реноме есть по одному поединку. Правда, продлился он меньше минуты.



Изначально ожидалось, что американские легковесы в первом поединке на таком уровне предпочтут действовать более осторожно и пройдут всю дистанцию. Но в итоге всё решил один мощный удар, который поставил точку в поединке.

Уже на 56-й секунде Мёрфи первым ударом ногой заставил соперника опустить руки, а следующей попыткой мощно пробил в голову. Романо не заметил приближающуюся опасность, а удар маваши стал роковым. Дэвид пугающе упал на канвас, а сопернику даже было необязательно добивать его! 100% нокаут без каких-либо шансов на спасение! Возможно, прозвучит как клише, но нельзя не предположить, что этот эпизод будет претендовать на нокаут года.



Рефери своевременно вмешался и не дал Мёрфи добавить поверженному оппоненту, который вряд ли бы смог даже самостоятельно подняться. В результате бой продлился всего 56 секунд. Многие фанаты ММА после поединка отметили действия третьего в клетке, который своевременно вмешался и не позволил победителю нанести противнику ещё больший урон.



Примечательно, что предыдущий бой Мёрфи также выиграл нокаутом, пробив ногой в голову. Но опять же тот поединок проходил на любительском уровне. Что касается Романо, то он в любителях одержал четыре победы и потерпел три поражения. При этом он лишь однажды уступил нокаутом. Дебют в профессионалах не задался и совершенно непонятно, захочет ли он продолжать после такого жёсткого старта в профи.