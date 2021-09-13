«Рефери даже не смотрел бой». Вартанян победил, но был возмущён судейством

12 сентября в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам Open FC 10. В главном событии соревнований встретились россиянин Эдуард Вартанян и бразилец Раймундо Батиста. Серьёзного сопротивления соперник из Бразилии оказать не смог, более того, Батиста едва не получил сильные повреждения. И здесь все претензии могли быть только к судьям.

Вартанян с первых секунд показал, что будет вести поединок. Уже в самом дебюте российский боец полусреднего веса зацепил соперника боковым ударом. В общем-то, Эдуард мог уже тогда добить оппонента, но Батиста сумел сориентироваться и с помощью тейкдауна выйти из сложной ситуации.

Впрочем, это не изменило ход поединка. Эдуард отлично развернул бразильца и начал наносить мощнейшие удары коленями и локтями. Жесточайшие атаки россиянина привели к тому, что у Батисты открылось рассечение. Оказавшись сверху, Вартанян не давал ни малейшего шанса оппоненту.

Права на видео принадлежат OPEN FC. Ролик можно посмотреть на странице Open FC MMA в «Инстаграме».

Зачем избивать человека, который не оказывает сопротивления?

Получив множество мощных ударов, Батиста толком не мог обороняться. Бразилец даже не мог оказывать нормального сопротивления и защищаться от ударов. Но Вартанян не спешил добивать соперника. Пожалуй, именно действия Эдуарда стали главным сюрпризом. Позднее россиянин признался, что не понял, почему рефери не останавливал бой.

После первого раунда Батисту осмотрел врач. В команде бразильца просигнализировали рефери, что боец не может продолжать поединок. Возможно, это решение угловых спасло латиноамериканца от того, чтобы надолго загреметь в больницу, ведь сложилось ощущение, что третий в клетке буквально хотел продолжения.

«Была оказана пассивная защита, и человек находился не в состоянии боя. Зачем мне избивать человека, который не оказывает сопротивления? Это неправильно. Я посмотрел на судью, а он никак не среагировал, он даже не смотрел на бой. Он просто вниз смотрел. Это было бы неправильно с моей стороны», — возмущался после боя россиянин.

Что ж, действительно действия рефери были более чем странными. И, конечно, нужно отметить благородство Вартаняна, который показал, что для него принципы имеют значение.

Для 30-летнего Вартаняна эта победа стала 22-й в карьере. Россиянин потерпел лишь три поражения, последнее из которых пришлось на 2017 год. Тогда он уступил раздельным решением судей Абдулазизу Абдулвахабову. Нынешний успех стал для россиянина уже пятым подряд. Что же, может, теперь Вартанян близок к UFC как никогда?