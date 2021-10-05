Уайлдер просто трус. Третий бой с Фьюри ему нужен только из-за денег

В ночь с 9 на 10 октября состоится один из главных боёв года в профессиональном боксе. Тайсон Фьюри в третий раз сойдётся с Деонтеем Уайлдером. В прошлый раз Цыганский король уничтожил Бронзового бомбардировщика, но второй никак не угомонится. Может показаться, что Уайлдер сделал выводы и готов реваншироваться? Нет, всё гораздо проще и прозаичнее.

Изначально в этом году все были в предвкушении объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. И стороны были близки к соглашению, но тут вмешался Уайлдер с требованием дать третий бой. Благодаря пандемии, из-за которой все сроки апелляции сдвинулись, американец смог в прямом смысле этого слова отсудить ещё одну схватку со своим обидчиком. Думаете, в Бронзовом заиграло чувство собственного достоинства? Нет, в нём заиграло чувство щемящего кошелька.



Дело в том, что Уайлдеру нужен третий бой только из-за денег. Цена вопроса — $ 20 млн. Он понимает, что ему больше не видать больших денег и титулов, которыми владеют бойцы, которые гораздо сильнее и лучше Бронзового бомбардировщика. Вот если бы вы оказались на месте Уайлдера, вы бы согласились выйти в ринг с человеком, который вас точно уничтожит, но вам за это гарантировано $ 20 млн? Вот американец повёл себя как типичный коммерсант и погнался за длинным рублём, точнее, долларом. Это подтвердил сам Фьюри в интервью Гари Невиллу.



На этом можно всё заканчивать, но мы не будем, потому что Уайлдер не только переоценённый боец, что дважды доказал Фьюри, но и жалкий слабовольный трус. Помните дебаты на BT Sport перед первым боем, когда они сидели за одним столом и занимались трэш-током? Напомним, как Фьюри выиграл первый раунд. Тогда Тайсон заявил следующее:



«После того, что ты сейчас сказал (про то, что сейчас время и эпоха Уайлдера), ты уже повержен, ты проиграл. Я переиграл тебя, я это уже сделал в Дюссельдорфе и сделаю это ещё раз в Америке. Меня нельзя одолеть».



«Такие люди, как ты, ничего не знают. Сегодня я пришёл сюда с мыслями, что увижу похожего на меня человека. Но я этого не увидел и понял, сидя за этим столом, что ты гораздо хуже, чем кажешься. Мне не составит особого труда выиграть этот бой. Я избивал таких людей, как ты, много раз. Я сталкиваюсь с такими, как ты, каждый день».



Деонтей не придумал ничего лучше, чем проорать в ответ несколько раз «There’s only one Bronze Bomber». Кажется, он ещё тогда проиграл Фьюри. В ответ Цыганский король отметил, что увидел альтер-эго, которым хвастался Уайлдер. Тайсон вывел его из себя за 15 минут. Кажется, у Жозе Моуринью есть серьёзный конкурент в играх разума.

Видео доступно на канале BT Sport в Youtube. Права на видео принадлежат BT Sport.

Едем дальше. Не будем пересказывать их первую встречу и даже великий 12-й раунд, когда Фьюри сотворил камбэк века. Но кое-какие флешбеки мы вам подбросим. Тайсон тогда не просто устоял и перевернул ход последней трёхминутки, а ещё и сломил самоуверенного и напыщенного панчера на психологическом уровне. Просто вдумайтесь: Уайлдер, известный своим инстинктом хищника, не смог загасить потрясённую жертву, потому он в конечном итоге сам ментально поплыл под гнётом Цыгана.



Тут очень важен один эпизод после окончания боя перед оглашением судейского вердикта. Когда Фьюри подошёл к Уайлдеру отдать должное за схватку, американец не мог смотреть в глаза своему визави, потому что понимал свою обречённость. В тот момент Бомбардировщик был сломлен и деморализован. Можете убедиться в этом сами по видео с привязкой к самому эпизоду.

Видео доступно на канале Premier Boxing Champions в Youtube. Права на видео принадлежат Premier Boxing Champions.

Потому было удивительно видеть Деонтея фаворитом в реванше по версии букмекеров. Но Уайлдер продолжал демонстрировать свою уязвимость, выходя на пресс-конференциях и в ринг в различных ужасающих масках, которые созданы только для того, чтобы пугать малолетних детей. За этой ширмой Бронзовый пытался скрыть свои страхи, дабы снова не показывать своё испуганное выражение лица перед Цыганским королём. Тем более Фьюри умеет считывать эмоции с лиц оппонентов, чем блестяще пользуется.

И вот случился второй бой, Уайлдер как истинный трус вышел в ринг в рыцарском костюме из блёсток, весившем 20 кг. И на нём была очередная маска, которая внушала, скорее, не страх, а смех в углу Фьюри, потому что они прекрасно понимали, из чего сделан американец. Он был настолько напуган, что решил спрятаться за 20 кг дополнительной массы и пройтись в ней до ринга в течение нескольких минут. Ну какой же гений!

Дальше что? Считаете, Уайлдер одумается и не будет больше выходить в своих дорогостоящих, бессмысленных и пафосных нарядах? Зря надеетесь. Он снова решил «шокировать» мир своим вкусом и пообещал очередной яркий перформанс. Это, если что, Уайлдер говорил про выход в ринг, а не про то, что будет в ринге. Там всё понятно. И перед третьим поединком Деонтей решил изолироваться от Фьюри на пресс-конференции в Staples Center, где они стояли лицом к лицу, надев на себя накладные наушники. Видимо, его задевают слова Фьюри. Про таких обычно говорят «правда глаза мозолит».

Когда речь заходит о настоящих маэстро своего дела, Бронзовый теряется и ломается. У него нет геймплана и никогда не будет, потому что он человек одного удара. Если удар доходит до цели, он король, а если нет, то он жалкий шут. Когда Уайлдера гнобят и оскорбляют мелкие блогеры, он готов надеть хоть плащ супергероя и наказать оборванца. Вот и весь феномен Деонтея Уайлдера, защитника малолетних, угрозы таксистам, блогерам, джорнименам и, самое главное, он переоценённый боец, которому не место в истории бокса. 9 октября мы забудем, кто такой Деонтей Уайлдер.