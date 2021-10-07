«Разве кто-то шокирован?» После нокаута в поединке на голых кулаках погиб боец

Президент UFC жёстко прошёлся по Bare Knuckle FC за то, что они не заботятся о здоровье спортсменов.

В мире ММА произошла трагедия. Боец Джастин Томпсон, выступавший в промоушене Bare Knuckle FC, скончался через несколько недель после нокаута. Американец, имеющий солидный послужной список в ММА, не пережил первый же бой в новом промоушене, выступив на голых кулаках.

37-летний Томпсон дебютировал в Bare Knuckle FC на турнире BKFC 20 в Миссиссиппи в августе. Он проводил поединок с Диллоном Клеклером. Уже через 18 секунд Томпсон пропустил мощный удар с правой и страшно упал на настил. Джастин полетел вниз головой, а уже по этой реакции было понятно, что с проигравшим случилось что-то серьёзное.

Вскоре появилась информация о госпитализации Томпсона. Он несколько недель провёл в больнице, его частично парализовало из-за травмы позвоночника. Оправиться от травм спортсмен так и не сумел.

Президент BKFC Дейв Фельдман подтвердил информацию и выразил соболезнования. «Этим утром мы были очень опечалены, узнав об уходе из жизни одного из наших бойцов, Джастина Торнтона. Он провёл поединок на турнире BKFC 20, который проходил 20 августа 2021 года.



Мы присоединяемся к сообществу ММА и направляем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Джастина», — сказал глава промоушена.

До перехода в кулачные бои Торнтон выступал в различных ММА-промоушенах. При этом нельзя сказать, что он был особо успешным. В ММА его статистика составляла 8-16. В последний раз он провёл поединок по правилам ММА в ноябре 2020 года. Тогда он выступил на турнире Titan FC COO и продержался лишь одну минуту в поединке с Лексом Макмахоном, который победил сабмишеном.

Смерть бойца вновь обострила спор о месте кулачных боёв в спорте

Трагедия в Bare Knuckle FC привела к большому резонансу. Высказались многие спортсмены, в стороне не остался и президент UFC Дана Уайт. Он и раньше не скрывал негативного отношения к боям на голых кулаках.

«В первую очередь, разве кто-то шокирован этим? Я говорю о бое на голых кулаках. Я не большой фанат этого. Вообще, могу сказать, что это беспокоит, когда я вижу, как наши ребята подписывают контракты с ними.

Просто посмотрите на цифры. Мы проводим бои уже 25 лет. За это время я организовал более 7000 поединков и там не было ни одной серьёзной травмы в UFC.

Каждый год мы тратим более $ 20 млн на лечение спортсменов. $ 20 млн в год — на здоровье и благополучие бойцов. 25% наших спортсменов отправляются к специалистам. Если мы не получаем ясную картину после обследования, отправляем спортсмена к специалисту. Мы тратим деньги на то, чтобы выяснить, что происходит с бойцом.

Результат этой работы есть. За последние 20 лет мы выявили 10 бойцов, у которых были угрожающие жизни медицинские проблемы. Они не могли драться. Если бы они были не в UFC, а где-то в другом месте, то, скорее всего, их бы выпустили на ринг и они погибли.

Мы не должны сравнивать UFC и бои на голых кулаках. Это два разных мира. Да, мы очень расстроены новостью о смерти парня. Но в других организациях не бывает такой заботы о здоровье бойцов, как у нас», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Уайт устраняет конкурентов за большие деньги?

Позиция Уайта понятна. Наверняка, Дана действительно негативно относится к столь специфическому виду единоборств. А после смерти Торнтона президент UFC ещё и может с полным моральным правом напирать на конкурента, обвиняя его в наплевательском отношении к своим спортсменам. Не секрет, что кулачные бои пользуются огромной популярностью, а большие рейтинги приводят к внушительным гонорарам. Неудивительно, что многие бывшие бойцы UFC перешли в Bare Knuckle FC. Вспомним Артёма Лобова, Рэйчел Остович и Пейдж Ванзант. Конечно, это — не самые яркие звёзды, но вполне известные и яркие бойцы.

Бои на голых кулаках привлекательны зрителям, в последнее время появляется всё больше промоушенов, организующих турниры и шоу. И, безусловно, Уайт с такими конкурентами лишается части «пирога».

Но сложно не согласиться с Уайтом, который говорит о странном отношении промоушена к своим бойцам. Если взять всё ту же трагедию с Торнтоном, то большой вопрос, как его вообще могли пустить на ринг. В ММА он проиграл пять последних боёв в первом раунде. В карьере у него было слишком много нокаутов. Да и выпускать Торнтона против Клеклера было каким-то издевательством над здравым смыслом. Клеклер в ММА одержал 10 побед и потерпел лишь одно поражение, в BKFC у него было две победы (обе — досрочные). В 2013 году Клеклер и Торнтон уже встречались в октагоне, тогда Диллон нокаутировал соперника уже в первом раунде. Бой был совсем односторонним: Торнтон напоминал боксёрскую грушу.

Сложно представить, чтобы в UFC столь неподготовленного и слабого бойца выпустили против человека, который выиграл 10 боёв и потерпел одно поражение. Но в Bare Knuckle FC это оказалось возможным.

Вообще, споры о вреде кулачных боёв не прекращаются. Фельдман неоднократно говорил, что удары голыми кулаками наносят меньший вред, чем панчи в перчатках. Якобы голые кулаки дают лишь рассечения, которые не приводят к большому урону. Впрочем, известный российский боец Гаджи Наврузов как-то рассказал об ощущениях после боёв.

«После боя боль — ужасная, три недели — месяц кулаки болят, но от этого никуда не деться. Прикольно было после боя с Зубром. Он сильно попал в область виска. Поехали в больницу, в шесть утра отпустили домой. В десять проснулся, встал. Сотряс тяжёлый, тошнило, и я упал на руки. Стою на четвереньках в коридоре и понимаю, что не вижу левым глазом. Думаю, инсульт, что ли?» — признался Наврузов.

В Америке уже давно изучают негативные последствия ударов в ММА, боях на голых кулаках и прочих единоборствах. Против боёв на голых кулаках говорит статистика из хоккея. В 80-90-е годы популярны были «тафгаи», которые устраивали бои на льду. Но многие из них не дожили до старческого возраста из-за хронических болезней головы. К тому же, многие тафгаи сами убивали себя, подсаживаясь на алкоголь и наркотики. К ним они пристрастились, опять же, из-за головных болей.

Кровавый спорт, этический вопрос

Большой вопрос, связанный с кулачными боями, заключается ещё и в этике. Насколько этично и правильно сводить людей в октагоне, чтобы они разбивали друг другу лица в кровь? Конечно, кровь бывает и в ММА и боксе, но ни в какое сравнение с кулачными боями это не идёт. В лигах бокса без перчаток кровь заливает всё и всех. В гуманистическом XXI веке такое в принципе кажется противоречащим здравому смыслу.

Особенно удивительно, что во времена популяризации вегетарианства и пацифизма подобные виды спорта набирают обороты. Бои на голых кулаках воздействуют на низменные интересы человека, желание увидеть «жесть», порождают кровожадность. Но очевидно, что на такие шоу есть спрос и он очень высок. Поэтому организаторам важна извлечь уроки из смерти Торнтона, уж слишком вопиющей получилась эта трагедия.