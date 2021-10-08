Мегатрона снесли хай-киком в голову. Его нокаутировал боец, которого потом унизит певица

В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 194, где выступит немало любопытных бойцов. В частности, интерес вызывает стартовый поединок основного карда, где Фил Хоус попробует одолеть Дерона Винна. 32-летний средневес Хоус является фаворитом: он выиграл семь последних боёв, три из которых – под эгидой UFC. Вдобавок в каждом интервью американец по прозвищу Мегатрон подчёркивает свою высочайшую мотивацию, поскольку помнит, насколько сложным был его путь в промоушен.
Хоус должен был подписать контракт с UFC ещё в 2016 году, когда считался одним из лидеров знаменитого турнира претендентов Даны Уайта. Однако на его пути неожиданно встал жёсткий Джулиан Маркес, которого чаще называют по необычной кличке — Карибский кризис. Казалось, что Мегатрон просто обязан побеждать, но, как это часто бывает, поединок прошёл по неожиданному сценарию — Хоуса брутально нокаутировали, из-за чего переход в UFC пришлось отложить на несколько лет.
В первом раунде ничто не предвещало для Мегатрона беды. Он уверенно контролировал бой и уходил на перерыв лидером по судейским запискам. Однако на старте второй пятиминутки Фил пропустил несколько тяжёлых ударов и был вынужден спасаться в партере. Хоус выстоял и даже пытался перехватить инициативу, пока в одном из эпизодов его не подвела неудачная попытка встать. Поднимаясь у сетки, Мегатрон забыл о безопасности и пропустил чудовищный по силе удар ногой в голову. Он рухнул как подкошенный, а восторженный Дана Уайт, наблюдавший за боем, восхищённо вскочил со стула.
Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.
Маркес заслуженно получил контракт с UFC из рук восхищённого Уайта. Успешно дебютировав, он получил тяжёлую травму, из-за которой пропустил два года. Вернувшись, Карибский кризис поймал на удушающий приём Маки Питоло и внезапно стал героем шуток. После победы боец пригласил на свидание певицу Майли Сайрус, которая неожиданно согласилась, но попросила Джулиана выбрить на груди её инициалы. В ответ «поймавший звезду» Маркес потребовал от Майли сделать временное тату с его прозвищем. Певица юмора не оценила, отказалась от свидания и вдобавок назвала Джулиана «глупцом».
После жутковатого удара в голову Хоус оказался вне игры почти на два года. Однако следует отдать ему должное: одержав несколько побед «для затравки», Мегатрон вновь заявился на турнир претендентов и добился там успеха. Получив желанное приглашение в главный промоушен мира, Фил не сбавил оборотов и одержал три победы подряд. Он мечтает получить чемпионский бой, и, учитывая его фантастическую целеустремлённость, ничего невозможного здесь нет.
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