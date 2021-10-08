Весил 178 килограммов, много пил и ненавидел бокс. Как Фьюри умудрился стать чемпионом?

Менее 48 часов остаётся до третьего поединка чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри с экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером. Появление в ринге одного из самых ярких и экстравагантных боксёров современности Фьюри всегда радует зрителей и становится большим событием. Между тем профессиональный спорт мог вовсе не познакомиться с Тайсоном или потерять его в самом расцвете карьеры. Рассказываем, как Цыганский Король избегал гибели в прямом смысле слова и при всех крутых поворотах в своей жизни сумел стать чемпионом.

Тайсон при рождении весил 450 граммов

Первую победу в жизни Фьюри одержал ещё в роддоме. Британец появился на свет на семь недель раньше срока и был удивительно крохотным. Будущий чемпион мира в тяжёлом дивизионе весил всего-то 450 грамм. Говоря прямо, процент выживаемости таких малышей очень низкий. Но борьба до последнего, видимо, заложена в генах Цыганского Короля.

«Врачи сказали, что шансы на выживание очень невелики. До этого я уже потерял двух дочерей из-за преждевременных родов. Мне сказали, что надежд мало и теперь. Это был 1988 год. Тогда на подъёме был Майк Тайсон. Он уже был чемпионом мира. Тогда я предложил назвать малыша Тайсоном. Врачи посмотрели на меня и просто улыбнулись», — вспоминал Фьюри-старший.

Сыграло ли имя какую-то роль в том, что врачи сумели выходить малыша весом в 1 фунт 33 года назад? На этот вопрос ответа, конечно, нет. Но то, что Тайсон Фьюри умел цепляться за жизнь уже тогда, неоспоримо.

Фото: Harry How/Getty Images

На спидометре 260 км/ч. Приближался конец

«На спидометре – 260 км/ч. Вот и всё, приближался конец. Солнце сияло, был идеальный летний день. Только что я приобрёл новенький красный кабриолет «Феррари», я – чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, у меня красавица жена и замечательная семья. Моя жизнь была настолько хороша, насколько это вообще возможно, но в душе было темно как ночью.

Всего несколько месяцев назад я стоял на ринге и мир славил меня как лучшего тяжеловеса на земле. Мне удалось повторить путь Джека Демпси, Мохаммеда Али, Майка Тайсона и Леннокса Льюиса.

Но сейчас, мчась по шоссе на новой роскошной машине, я пребывал во власти кошмара под названием «клиническая депрессия». У меня было всё, но не было чувства, что есть ради чего жить. Моё существование было бесцельным. Мой мозг, не способный ни в чём видеть смысл, принял решение. Ничто не имело значения, я сам не имел значения. Я взглянул на приближающийся мост. Вот она – цель, конец маршрута. Мотор «Феррари» снова взревел. Последний звук, который я услышу. Конец был виден. За секунду до неминуемой аварии в голове отчетливо зазвучало: «Нет! Стой! Вспомни о детях!» – и, оставив позади мост, я ударил по тормозам. Выбравшись из машины, я сразу же задумался о том, каковы были бы последствия моего поступка, и меньше всего я хочу, чтобы подобный эпизод в моей жизни повторился. Но скатиться обратно к такому состоянию проще, чем кажется. Уверен, кое-кто из читателей чувствовал то же самое. Хочу заверить вас, что выход есть и каждому можно помочь. Будь это не так, я бы никогда не вернулся в спорт, в самый суровый вид спорта на свете. Оказаться в комнате с мягкими стенами из-за того, что я творил, было проще простого, но я не сдаюсь», — писал Фьюри в автобиографии.

Всё это происходило с британцем после триумфа в схватке с Владимиром Кличко, которая и принёсла боксёру мировое признание. Та победа сыграла с Цыганским Королём злую шутку. Тайсон вспоминал, что, покорив вершину, он потерял всякую мотивацию. Очень скоро началась депрессия, боксёр начал злоупотреблять алкоголем и запрещёнными препаратами, а бокс ушёл на дальний план. Да чего там бокс, второстепенным стало всё.

«Когда начал писать эту книгу, я весил 178 килограммов, много пил, ненавидел бокс и пытался справиться с глубокой депрессией. Возвращаться в спорт я совершенно не планировал. Единственное, что я видел и чувствовал в жизни в тот момент, — боль. Пояса, слава чемпиона мира – мечта всей жизни, исполнившаяся в 2015 году – не оставили после себя ничего, кроме холодного опустошения, которое преследовало меня постоянно. Всё это ровным счётом ничего не значило. Спустя два года престижное американское боксёрское издание The Ring признало меня лидером тяжёлого дивизиона. Сейчас я нахожусь на пике физической формы и чувствую себя счастливым как никогда, ведь у меня появилась настоящая цель, при этом я отдаю себе отчёт в том, что от глубинных проблем с психикой мне никогда не удастся избавиться окончательно. Сколько себя помню, я всегда боролся с состоянием тревоги, а в период между ноябрём 2015-го и октябрём 2017-го скатился в мерзкую яму отчаяния, но позже нашёл способ вернуться к жизни. В 2018-м, проведя всего два боя после своего возвращения, я сразился с чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Я поразил мир своим выступлением, став победителем в глазах всех, кроме двух боковых судей, один из которых посчитал, что была ничья, а второй отдал победу Уайлдеру», — писал Фьюри.

Удивительно, не правда ли? Как Тайсон вернулся после всего такого? Наверное, всё дело в том, что, как мы выяснили, он боец до мозга костей с самого рождения. Невзирая на всю шутовскую манеру поведения, в глубине души Фьюри намного серьёзнее и обладает чемпионским стержнем. Вот, наверное, и весь секрет.

Ничья сродни победе

И снова возвращаемся к чемпионскому характеру Фьюри. В очередной раз он проявил его уже в ринге. Да, здесь речь не идёт о вопросах жизни, но кто знает, что бы случилось с психологическим состоянием Тайсона, проиграй он первую схватку с Деонтеем Уайлдером. Тот бой прошёл в 2018 году. Британец легко переигрывал действующего чемпиона и забирал бой по очкам. Но в девятом раунде он впервые оказался в нокдауне.

«Уайлдер провёл удар, который пришёлся в зону за ухом, и я оказался на канвасе. Возможно, я слегка потерял бдительность, а из-за сильной сгонки веса перед боем не было нужной уверенности в ногах. К тому же такой удар вызывает у мозга короткое замыкание. Когда тебя бьют за ухом или в висок, сделать ничего не можешь – тело отключается, и ты летишь на пол. Так или иначе я был в нокдауне, и, поскольку в этом раунде оставалось ещё две минуты, Уайлдер считал, что у него достаточно времени, чтобы меня добить. Не тут-то было! Я сразу же поднялся на ноги и вернулся к моему основному занятию – стучать Уайлдеру по голове», — писал Фьюри в книге.

Но в 12-м раунде ситуация повторилась. Деонтей отправил Тайсона в нокдаун, но в очень тяжёлый. Британец нашёл в себе силы встать на последней секунде отсчёта и достоял до конца. Ничья, которая на тот момент была сродни победе. Тем более что бóльшую часть схватки Тайсон действительно вёл. После были реванш и уже убедительная победа над Уайлдером. Таким образом, британец стал чемпионом мира во второй раз в карьере. Пройдя через столько испытаний, он снова умудрился оказаться на вершине.

К Фьюри и его выходкам можно относиться по-разному. К примеру, ваш автор не является его фанатом. Но то, что он потрясающий боец во всех смыслах этого слова, – факт. Суметь избежать гибели несколько раз и при этом добиться того, чего добился он, – выдающееся достижение.

В предстоящие выходные завершится его трилогия с Деонтеем Уайлдером. Трилогия, которая вернула Тайсона Фьюри к настоящей жизни. Нас ждёт захватывающая битва, а затем и новая глава в биографии Цыганского Короля.