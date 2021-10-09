Боец дважды побывал в нокдауне за 30 секунд, но всё равно выиграл бой нокаутом. Видео

В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Vegas 39, где в главном бою сойдутся Маккензи Дерн и Марина Родригес. Но мы хотим обратить ваше внимание на схватку между легковесами Стивом Гарсией и Чарли Онтиверосом по прозвищу Американский плохиш.
Оба бойца проводили свой второй бой в рамках UFC. Свои дебютные поединки в организации Даны Уайта они проиграли: Гарсия уступил Луису Пенье ещё в феврале прошлого года, а Онтиверос попал под Кевина Холланда, повозившего Чарли в борьбе, закончив бой сабмишеном в первом раунде. Фаворитом по версии букмекеров считался номинальный боксёр Гарсия, на счету которого 11 побед и 4 поражения. В то время как у его визави столько же триумфов, но семь проигрышей.
Схватка началась с активных действий со стороны Американского плохиша. За первые 30 секунд Чарли смог дважды отправить Гарсию в нокдаун хай-киком и левым хуком в челюсть. Стоит отдать должное Стиву Гарсии за то, что тот не растерялся и смог перевести в партер, откуда Чарли не смог выбраться за оставшиеся четыре минуты первого раунда. Внизу Гарсия делал что хотел, а именно: работал в позиции граунд-энд-паунд. В результате ему удалось оставить глубокую сечку возле брови Онтивероса, из-за которой канвас приобрёл кровавые оттенки. Потому первая пятиминутка вышла противоречивой по своему содержанию.
Второй раунд снова начался с активного размена ударами. Американский плохиш пропустил правый хук в челюсть, вследствие чего он поплыл, хотя смог устоять на ногах. Стив Гарсия пытался добить потрясённого оппонента, но в итоге сам снова оказался к нокдауне. И в этот раз Стив не растерялся, совершив проход в ноги. Онтиверос отреагировал на этот тейкдаун захватом гильотины, из которого Гарсия легко выбрался.
В итоге фаворит боя вернул себе контроль в партере, откуда беспрепятственно разбивал своего соперника, особенно локтями. Так к рассечённому лицу Онтивероса добавилась гематома под глазом. Его положение стало не только отчаянным, но и безнадёжным. И когда Гарсия провёл безответную длинную серию ударов из граунд-энд-паунда, судья был вынужден остановить схватку. Таким образом, Стив Гарсия одержал свою 12 победу в карьере и девятую нокаутом.
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