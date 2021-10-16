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Бой Владимир Минеев — Магомед Исмаилов 2, прямая трансляция боя-реванша 16 октября 2021, онлайн боя Минеев — Исмаилов

Минеев — Исмаилов 2. Лысый Хищник заберёт у соперника всё? LIVE!
Микаил Гусейнов
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Владимир рискует не только поясом чемпиона, но и пятилетней серией без поражений.

16 октября в Красной Поляне на Red Arena пройдёт вечер смешанных единоборств, в главном событии которого встретятся одни из сильнейших средневесов России. Владимир Минеев проведёт бой с Магомедом Исмаиловым. Это будет уже вторая встреча спортсменов. Вывеска Минеев — Исмаилов 2 узнаваема по всей стране. Все подробности боя-реванша — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Минеев в этом поединке рискует не только чемпионским поясом, но и беспроигрышной серией, которая тянется у него с 2016 года. Сам Магомед вовсе не проигрывал с 2014 года. Тем сложнее предсказать победителя.

К слову, прогнозами на этот поединок делилось множество бойцов. Не исключением стал и Арман Царукян. Представитель UFC записал совместное видео с Исмаиловым и сказал, что верит в победу Магомеда.

«Я думаю, что предыдущий бой тоже ты выиграл. У меня такое мнение. Минеев очень хорош, очень. Но ты лучше. Если ты на том же пике, как в последних боях, ты победишь», — заявил Царукян.

Live Микаил Гусейнов

Минеева и Исмаилова могут оштрафовать на 0,5 млн рублей. Названы условия

Камил Гаджиев во избежание инцидентов, которыми зачастую сопровождаются встречи Исмаилова и Минеева даже вне октагона, обозначил определённую систему штрафов. По его словам, если кто-то из секундантов бойцов вдруг запрыгнет в клетку, спортсмену будет грозить штраф в 0,5 млн рублей.

«Секунданты себе всегда находят оправдания. Давайте договоримся, штраф 500 тыс. рублей на спортсмена, можно эту выплату сделать в пользу другого спортсмена, если чей-то секундант запрыгнет в клетку. Это же не эстетично, выглядит как зоопарк. Договорились? Хорошо», — сказал Гаджиев на пресс-конференции перед боем.

13:54 Микаил Гусейнов

Махачев дал прогноз на бой Минеев — Исмаилов 2

Боец UFC Ислам Махачев дал прогноз на схватку Минеев — Исмаилов 2. По словам известного легковеса, фаворитом противостояния нужно считать Магомеда Исмаилова.

«Будет конкурентный интересный бой. Видел подготовку Исмаилова. Он в Махачкале готовился. Привлекал разных тренеров и спарринг-партнёров. Серьёзно отнёсся к подготовке. Минеев не знаю, не видел, как готовился. Как понял, Исмаилов в лучшей форме для своего возраста. Думаю, шансов больше у Магомеда. Он может и в стойке. Он комфортно себя чувствует и в борьбе, и в стойке. Если он умно подерётся, не будет тратить силы впустую и не станет поддаваться эмоциям, он сможет выиграть каждый раунд.

Исмаилова хватает только на два раунда? Это неправда. В прошлом бою, когда Магомед повалил Минеева, он задал сильный темп. Такое ощущение, что канвас хотел сломать. Все силы оставил в этом добивании. Из-за этого у него дальше всё так тяжело пошло», — сказал Ислам в интервью «Чемпионату».

13:38 Микаил Гусейнов

Как прошёл первый поединок Минеев — Исмаилов

На неделе мы вспоминали, как прошла первая схватка Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, ставшая уже легендарной для российского ММА. Подробности того противостояния в материале обозревателя «Чемпионата» Антона Мозгового.

Это была настоящая война. Вспоминаем великолепный первый бой Минеева и Исмаилова Это была настоящая война. Вспоминаем великолепный первый бой Минеева и Исмаилова
13:27 Микаил Гусейнов

Как прошло взвешивание бойцов

Напомним, что взвешивание перед турниром прошло вчера, 15 октября. И прошло оно не без приключений, в частности, для Владимира Минеева. Так, обладатель пояса не мог уложиться в лимит весовой категории вплоть до тех пор, пока не разделся догола. Изначально Владимир встал на весы в трусах, однако вскоре был вынужден их снять. В итоге вес Минеева составил 84,4 килограмма, а Исмаилова — 84.

13:21 Микаил Гусейнов

Время боя-реванша Владимир Минеев – Магомед Исмаилов

Что касается главного события турнира, то Владимир Минеев и Магомед Исмаилов выйдут в клетку приблизительно в 23:00.

13:20 Микаил Гусейнов

Где смотреть онлайн трансляцию боя Минеев — Исмаилов 2?

Трансляция турнира с главным боем «Минеев — Исмаилов 2» будет доступна на Матч ТВ и Матч! Боец. Начало ивента запланировано на 18.00, основной кард стартует около 21.00 мск.

13:19 Микаил Гусейнов

Основной кард турнира турнира с главным боем Минеев — Исмаилов 2

В ходе вечера смешанных единоборств в Красной Поляне пройдёт немало других интересных поединков. Ниже представляем основной кард шоу.

Основной кард турнира:

  • Владимир Минеев — Магомед Исмаилов
  • Вагаб Вагабов — Хасан Юсефи
  • Роман Силагадзе — Мухаммад Эминов
  • Михаил Аллахвердиев — Шарапутдин Магомедов
  • Давид Бархударян — Артур Алибулатов.
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