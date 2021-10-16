Минеев — Исмаилов 2. Лысый Хищник заберёт у соперника всё? LIVE!

Владимир рискует не только поясом чемпиона, но и пятилетней серией без поражений.

16 октября в Красной Поляне на Red Arena пройдёт вечер смешанных единоборств, в главном событии которого встретятся одни из сильнейших средневесов России. Владимир Минеев проведёт бой с Магомедом Исмаиловым. Это будет уже вторая встреча спортсменов. Вывеска Минеев — Исмаилов 2 узнаваема по всей стране. Все подробности боя-реванша — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Минеев в этом поединке рискует не только чемпионским поясом, но и беспроигрышной серией, которая тянется у него с 2016 года. Сам Магомед вовсе не проигрывал с 2014 года. Тем сложнее предсказать победителя.

К слову, прогнозами на этот поединок делилось множество бойцов. Не исключением стал и Арман Царукян. Представитель UFC записал совместное видео с Исмаиловым и сказал, что верит в победу Магомеда.



«Я думаю, что предыдущий бой тоже ты выиграл. У меня такое мнение. Минеев очень хорош, очень. Но ты лучше. Если ты на том же пике, как в последних боях, ты победишь», — заявил Царукян.