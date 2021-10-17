Немкова разозлили одним попаданием. Дерзкий литовец не смог унести ноги

В Финиксе (штат Аризона, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 268. Его главная интрига крутилась вокруг полутяжёлого веса. В этом дивизионе прошло сразу несколько поединков, в том числе, определялись финалисты захватывающего Гран-при. Первым путёвку в решающую стадию добыл Кори Андерсон, который жёстко нокаутировал чемпиона Bellator в тяжёлом весе Райана Бейдера, свалив соперника уже в первом раунде.

Далее в клетку вышли чемпион лиги в полутяжёлом дивизионе Вадим Немков и Джулиус Энгликас, это схватка возглавила кард турнира. Если с Немковым всё понятно, то Энгликас для многих был загадкой. Почему загадкой? Да потому что в полуфинал Гран-при Bellator он попал не по спортивному принципу, а лишь по счастливой случайности. Изначально Немков должен был подраться с Энтони Джонсоном. Но тот из-за проблем со здоровьем отказался от схватки. Боссы лиги оперативно нашли замену в лице литовского бойца. Энгликаса ждал четвёртый поединок в карьере в Bellator. В предыдущих трёх он был безупречен. Последний же раз Джулиус выходил в клетку в апреле 2021 года, тогда он победил Грегори Милларда решением судей. Впрочем, отличная статистика в Bellator никак не делала Энгликаса фаворитом и мало кто верил, что ему посчастливится отобрать титул у опытного Немкова.

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Впрочем, Вадима нисколько не переполняло шапкозакидательское настроение. С началом поединка чемпион не бросился на соперника сломя голову, а аккуратно провёл разведку. Бойцы раскочегарились лишь к концу раунда. Сначала случился неприятный инцидент для Немкова. Россиянин пропустил тычок в глаз, а ещё через несколько мгновений увесистый удар Энгликаса. Дерзкое начало от литовца вызвало тревогу, показалось, что чемпион потрясён. Но Вадим вовремя сориентировался, перевёл оппонента в партер и завладел преимуществом. Джулиусу удалось подняться, но концовку раунда он полностью отдал, пропустив ещё несколько атак. Стало ясно, что удачное попадание лишь раззадорило и разозлило Немкова.

Во второй пятиминутке преимущество Немкова стало уже просто тотальным. Вадим очень быстро перевёл соперника в партер, а затем вышел в маунт. В этой пятиминутке Джулиус понёс огромный урон, но всё-таки продержался до сирены. Впрочем, в эти секунды самим себе можно было задать лишь один вопрос – зачем всё это Энгликасу вообще нужно. По всему было видно, что литовцу нечего предложить сопернику и переломить ход схватки он не сможет.

Подтверждением этому стал и третий отрезок, который словно под копирку повторил второй. Джулиус терпел и в любом случае вызывал уважение своей стойкостью и волей к победе. Но в четвёртом раунде силы окончательно покинули претендента. Немков снова перевёл базового борца Энгликса в партер и по-прежнему доминировал. На последней минуте Джулиус не выдержал болевой от Вадима и сдался.

Таким образом, Вадим во второй раз в карьере защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе и вышел в финал Гран-при. В решающей схватке ему предстоит сразиться с опытнейшим Кори Андерсоном, который, пожалуй, станет самым опасным соперником в карьере Немкова.

Впрочем, как показала сегодняшняя схватка, чемпион прибавляет от схватки к схватке. Поединок с Энгликасом помог Вадиму продемонстрировать свой характер. Неудачный эпизод в первом раунде по-настоящему пробудил в нём спортивную злость и звериный инстинкт, да такой, что Энгликас не смог унести ноги. Думается, что Андерсон таким выступлением соперника по финалу остался впечатлён и теперь будет крайне осторожен.

Но до финала ещё остаётся время. Пока же поздравляем Вадима с очередной победой и желаем дальнейших успехов. Он продолжает поход за $ 1 млн призовых.