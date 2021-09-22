Команда Fedor Team непопулярна. Почему так происходит?

Взглянул вчера на ленту новостей родного «Чемпионата», и в один момент стало как-то грустно. Не из-за того, что самыми комментируемыми являются новости о бое, если можно так сказать, между Александром Емельяненко и Артёмом Тарасовым. Внимание зацепило, как назвали чемпиона Bellator Вадима Немкова – «боец команды Фёдора Емельяненко».

Можно сколько угодно упрекать редактора новостной ленты, называть его в комментариях школьником. Но, если подумать, у этого решения есть разумное объяснение. Давайте посмотрим на команду Фёдора Емельяненко. Чемпион второго по статусу промоушена в мире Немков. Обладатель временного титула Валентин Молдавский. Анатолий Токов, Кирилл Сидельников и другие не на последнем счету. Это если говорить о бойцовских качествах.

А если посмотреть на медийную активность Fedor Team? Там всё как-то грустновато. Если вбить в поисковике имена бойцов, вылезает в основном их реакция на блогера Тарасова, певца Моргенштерна и практически всё. Не говорю, что нужно себя вести в стиле Конора Макгрегора, который в последние годы явно перебарщивает. Но и резонировать как-то нужно. А то получается, что перед боем спортсмен даёт стандартное клишированное интервью, такое же после схватки и тишина. И так по кругу.

Кажется, что здесь не обошлось без Фёдора Емельяненко – руководителя команды, человека старой закалки. Пожалуй, это самый немедийный из спортсменов: практически никаких интервью, только короткие фразы до и после боя. Конечно, это можно аргументировать русской силой, только не стоит удивляться затем появлению словосочетаний на манер «боец команды…»

Команда Fedor Team – история чисто про бои, так уж парни воспитаны таким же консервативным Фёдором. У самого Последнего Императора даже «Инстаграма» нет (аккаунт команды не в счёт). Да, он человек старого формата, но в современном мире нужно уметь подстраиваться, если хочешь должного отношения к себе. Медийность для организаторов вне зависимости от промоушена значит не меньше, если не больше.

Показательна ситуация с выбором бойца для Фёдора Емельяненко на ближайший поединок. Вероятно, это последний бой в карьере, быть может, предпоследний. Тем более, первый в истории турнир Bellator в Москве, естественно, статус главного боя вечера. А соперника, которым стал Тимоти Джонсон, он выбрал по спортивному принципу.

«Джонсон – не лучший вариант, хотя команде Фёдора виднее. Если смотреть с медийной точки зрения, этот бой кажется провалом. Называли имена Оверима, Дос Сантоса, Вердума, а приедет Джонсон», — говорил экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.

Другой момент – отношения с болельщиками. Возьмём бойца UFC Александра Волкова. Его тоже критиковали за слабую медийную составляющую, но даже он периодически создаёт инфоповоды, общается с болельщиками, иногда даже ругается с ними. Но показывает, что живой. А социальные сети бойцов команды Емельяненко? Кажется, что они не о людях, о роботах. Был там, был сям, завтра бой и всё. Даже фотографии одни и те же. И как после подобного болельщики будут относиться к таким спортсменам. Ну похвалят после победы, на этом всё.

«Но самое главное — ему катастрофически не хватает медийности. Волков не участвует ни в каких трэш-токах и медийных акциях. Он совсем не медийный боец, а делать чемпионский бой в самом главном весовом дивизионе с немедийным человеком Дана Уайт, конечно же, не станет», — говорил в своё время о Волкове журналист Игорь Рязанцев. И всё равно Драго выглядит выигрышнее на фоне действующих россиян из Bellator, потому что он предпринимает какие-то попытки, делает работу над ошибками.

Почему же бойцы Фёдора непопулярны? Они сосредоточены только на себе и на боях. Тренировка, тренировка, бой. Их взгляды узконаправлены, тогда как стоит смотреть шире. Чем больше стараешься, тем больше дивидендов. Пока они будут заточены только на бои, то будут оставаться бойцами, друзьями, сыновьями кого-то.

Нужно задуматься и о тех временах, когда будет близок конец карьеры. Когда побеждаешь, в тебе нуждаются, серия поражений – никому не нужен. Лишь единицы поменяют профессию после третьего десятка. Каким бы пьющим не был Александр Емельяненко, но из-за своей популярности его всё время куда-то зовут (куда – вопрос другой). Любопытно, что в группе Fedor Team в социальной сети «ВКонтакте» половина постов посвящены Александру Емельяненко, Шлеменко, Тарасову, Джигурде – медийным людям. Проблемы со своим контентом?

Успешный боец — это сочетание медийных качеств и спортивной составляющей. Фёдор Емельяненко пример того, как можно стать популярным только за счёт боёв. Но таких людей единицы, его подопечные точно к таким не относятся. Конечно, он им привил верные ценности, но этого мало. К тому же не стоит забывать, что можно нанять толкового менеджера, который если не сделает всё сам, то облегчит твою задачу.