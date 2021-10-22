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Фёдор Емельяненко победил Мальдонадо: когда бой с Тимоти Джонсоном, где смотреть онлайн Bellator 269 23 октября 2021

«Один из худших боёв в карьере». Как Фёдор Емельяненко едва не проиграл Мальдонадо
Денис Дорофеев
Федор Емельяненко победил Мальдонадо, видео
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Споры по тому бою не утихают до сих пор.

17 июня 2016 года Фёдор Емельяненко провёл второй поединок после трёхлетнего перерыва. На этот раз Последний Император выступил при родных трибунах питерской «Сибур Арены». В соперники ему дали бразильца Фабио Мальдонадо. Об этом поединке до сих пор вспоминают поклонники ММА — однозначное мнение о нём составить сложно. Рассказываем о событиях пятилетней давности в специальном проекте с Okko.

Громкий бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, который так ждут буквально все поклонники смешанных единоборств, можно будет посмотреть эксклюзивно в Okko — в прямом эфире или в записи. Чтобы подключиться к трансляции и получить круглосуточный доступ к архивному контенту Bellator, нужно оформить подписку Okko MMA. До 24 октября включительно сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC.

Расклад сил перед боем

На тот момент Фабио переживал закат карьеры. Незадолго до боя с Фёдором бразилец выступал в UFC, но результаты последних поединков не впечатляли руководство промоушена — три поражения за четыре боя. Тогда он уступил не самому известному на тот момент бойцу Стипе Миочичу нокаутом в первом раунде, а также решением судей проиграл Куинтону Рэмпейджу Джексону и Кори Андерсону. Проигрыш последнему решил дальнейшую судьбу Мальдонадо.

Емельяненко подходил к схватке с серией из четырёх побед, три из которых были одержаны ещё до ухода на перерыв. После возвращения в спорт Последний Император провёл только один бой в канун Нового года в Японии против индийца Джайдипа Сингха, у которого была очень скромная статистика (2-0). Потому неудивительно, что Фёдор забил неопытного соперника в граунд-энд-паунде в первом раунде, вследствие чего рефери ничего не оставалось, кроме как останавливать это избиение.

Несмотря на перерыв и возраст Емельяненко (тогда ему было 39 лет), именно он считался фаворитом схватки. В бразильца никто не верил, особенно после его тусклых выступлений в UFC. Кроме того, Мальдонадо является природным полутяжем, поэтому ему пришлось подниматься на одну категорию выше. Но ему удалось с собой унести один ценный козырь — это нокаутирующий удар. Из 22 побед 15 было одержано нокаутом. Кроме того, Фабио совмещал выступления в ММА со схватками на профессиональном боксёрском ринге, где в 99% случаев он побеждал как раз нокаутом.

Драматичное начало

Бой начался с активных действий фаворита. Ему удалась мощная серийная атака, но Мальдонадо грамотно закрылся, в результате все удары пришлись в защиту. Затем Фёдор хотел развить успех, но допустил грубую ошибку во время сближения, когда полностью раскрылся, чем воспользовался андердог. Фабио занёс левый хук навстречу в челюсть Емельяненко, отправив нашего бойца на канвас.

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Мальдонадо начал безответно забивать Фёдора из позиции граунд-энд-паунд, Последний Император практически не отбивался. Его положение было настолько тяжёлым, что рефери мог остановить поединок, но не стал спешить с решением. Через минуту россиянин каким-то чудом смог выбраться из удержания, хотя было заметно, что Емельяненко выглядел настолько измотанным, что у него ноги подкашивались.

Бразилец владел преимуществом, но ему не удалось ещё раз потрясти Фёдора, так как сам изрядно вымахался. В одном из эпизодов, когда Фабио прижал Емельяненко к сетке, судья остановил бой, чтобы вернуть капу россиянину.

Вот как прокомментировал тот случай сам бразилец:

«Рефери действительно остановил бой. Он вернул Фёдору его капу. Сделал это, когда я атаковал. Слов нет», — заявил Мальдонадо.

На самом деле рефери сделал это во время клинча, когда бойцы стояли неподвижно. Тем не менее первый раунд точно ушёл к Мальдонадо. Всё было нарисовано на лице Фёдора, которое было изрядно помято.

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Как Фёдор перевернул ход поединка

Ко второй пятиминутке Емельяненко успел восстановиться и смог перевернуть ход поединка. Он очень грамотно разбивал своего соперника в стойке и добивал его коленями, когда тот закрывался в глухую защиту. Плюс Фёдор не повторил ошибку из первого раунда и не лез в ближнюю дистанцию, когда бразилец только этого и ждал. В итоге за вторые пять минут лицо Мальдонадо было разбито, как следствие вторая треть боя ушла к Последнему Императору.

Третья пятиминутка по содержанию вышла самой неоднозначной. Начало пытался взять Мальдонадо, которому удалось потрясти Емельяненко левым хуком в челюсть. Но добивания на этот раз не последовало. Оба бойца к тому моменту были выхолощены, поэтому они часто застаивались и наносили мало ударов. Явного преимущества ни у кого из них не было, так как и Фёдор, и Фабио имели на счету несколько успешных атак. Но ключевую роль сыграла концовка, где лучше отработал Последний Император, выдав град мощных ударов у сетки. Так решающая пятиминутка ушла к российскому бойцу.

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Впереди было самое интересное — судейский вердикт. Двое судей выставили счёт 29:28 в пользу Последнего Императора, а 27-летняя Мария Махмутова выставила ничейные 28:28. Она оценила первый раунд 10:8, в то время как остальные двое боковых дали 10:9. Таким образом, решением большинства судей победу одержал Фёдор Емельяненко. Если трибуны «Сибур Арены» были в восторге, того же самого нельзя было сказать о медиапространстве, включая зарубежные СМИ и известных спикеров в области единоборств. Случился раскол на два лагеря. Одни утверждали, что это ничья, другие отдавали должное Последнему Императору и его стойкости.

Послесловие

К слову, Хабиб Нурмагомедов, присутствовавший на поединке, прежде всего выделил стойкость и мужество Емельяненко:

«Первый раз я вживую смотрел бой Фёдора в 2004 году на открытом чемпионате Дагестана по боевому самбо в Махачкале (да, он участвовал у нас в Дагестане), тогда его почти никто не знал, но я знал его и целый день был рядом и смотрел на него, тогда он стал первым, и после этого для меня он был всегда первым, даже когда он проигрывал. Сегодня я впервые видел его ММА бой вживую, и скажу вам, я впечатлён — насколько он показал мужество в этом бою, года берут своё, но года не забирают мужество. #ФёдорЛучший».

Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдонадо

Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдонадо

Фото: РИА Новости

Бывший боец UFC Сияр Бахадурзада был солидарен с Хабибом:

«Мужество Фёдора больше, чем карта России! Что за невероятный Воин!»

Лучшая женщина-боец вне зависимости от весовых категорий Аманда Нуньес высказалась коротко и сдержанно:

«Ничья».

Алистар Оверим был впечатлён увиденным:

«Только что в России произошла хорошая драка #Fedor».

Дерек Брансон согласился с вердиктом Марии Махмутовой:

«У Фёдора действительно 9 жизней. Я вообще не понимаю, как он смог выдержать первый раунд. 10-8 Фабио М @UFCFightPass».

Деймон Мартин, ведущий автор сайта Fox Sports и UFC:

«Фёдор победил решением большинства судей в бою, который он на самом деле не выиграл #EFN50».

Вот что сказал сам Емельяненко после боя:

«Это был очень сложный бой, наверное, один из самых тяжёлых и, пожалуй, худших в моей карьере. Хотя, наверное, это было зрелищно. Публика любит такие бои».

Федор Емельяненко в бою с Фабио Мальдонадо

Федор Емельяненко в бою с Фабио Мальдонадо

Фото: РИА Новости

На этом история не закончилась, так как сторона Мальдонадо не согласилась с вердиктом и подала апелляцию во всемирную ассоциацию смешанных единоборств (WMMAA). Апелляция была удовлетворена и вердикт был изменён на ничью. Даже авторитетный статистический портал Sherdog изменил результат боя.

Однако затем Союз ММА России, обслуживавший тот турнир, смог вновь оспорить результат. Его представители, а именно вице-президент Союза Радмир Габдуллин заявил, что работа судейской комиссии прошла в полном соответствии с регламентом. Плюс сторона Мальдонадо подала апелляцию не сразу после боя в течение 40 минут, а спустя долгое время.

Тем не менее мнения по исходу того драматичного боя по сей день расходятся. Но чего не отнять, так это того, что бойцы выдали, пожалуй, лучший бой в 2016 году.

Что было дальше?

Фёдор снова уехал за океан, на этот раз покорять Bellator. А Мальдонадо задержался в России на два года и провёл ещё пять схваток, одержав победу только в двух из них. Бразилец уступил Михаилу Мохнаткину, Ивану Штыркову и Никите Крылову. Сейчас бразилец выступает в малоизвестных экзотических организациях, где чередует победы с поражениями.

* Партнёрский материал
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