Великий тренер не увидит завершения карьеры Фёдора. Вспоминаем Владимира Воронова

23 октября Москва примет первый в российской истории турнир Bellator: известный американский промоушен ещё не заглядывал в наши палестины. Естественно, для дебюта в России было подобрано максимально громкое событие — в главном бою вечера подерётся великий Фёдор Емельяненко. Противостоять 45-летнему ветерану будет опасный американец Тимоти Джонсон, который вдобавок младше Фёдора на девять лет. Как бы ни закончился поединок, есть значительная вероятность, что он станет последним в карьере Последнего императора.

Вряд ли кто сможет поспорить с тем, что Емельяненко-старший – один из главных бойцов в истории ММА. Но кто помог Фёдору им стать? Конечно, первым приходит на ум знаменитый тренер Емельяненко — Владимир Воронов. К сожалению, 29 августа 2020 года Владимир Михайлович ушёл из жизни, не справившись с последствиями коронавируса. Сейчас, когда его лучший ученик приближается к уходу из спорта, мы в специальном проекте с Okko вспоминаем, почему уход Владимира Воронова стал настолько большой трагедией.

Громкий бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, который так ждут буквально все поклонники смешанных единоборств, можно будет посмотреть эксклюзивно в Okko — в прямом эфире или в записи. Чтобы подключиться к трансляции и получить круглосуточный доступ к архивному контенту Bellator, нужно оформить подписку Okko MMA . С 11 по 24 октября сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC.

Команда Фёдора, Владимир Воронов — крайний справа Фото: РИА Новости

В молодости Воронов добивался заметных успехов в дзюдо, но так и не вышел на международный уровень — помешала серьёзная травма, поставившая крест на карьере. Владимир не стал унывать и сразу перешёл на тренерскую стезю, выбрав работу с молодёжью. Ему не мешали стеснённые условия — в первые годы Воронов тренировал в тесных подвалах и неотремонтированных, холодных залах. Детишки валили к молодому специалисту толпами: он преподавал не только дзюдо, но и самбо с борьбой, где тоже был большим мастером.



Большую часть учеников приводили к Воронову родители, но были и те ребята, которые приходили сами. Именно таким был 10-летний Фёдор Емельяненко, который с первого дня буквально влюбился в тренировки. Тут не было ничего удивительного: подопечные буквально боготворили Владимира Михайловича, знания которого казались безграничными. При этом тренер был для ребят абсолютно «своим», демонстрируя отличное чувство юмора и настоящий спортивный фанатизм.

«С подопечными он всегда был на позитиве. Шутил, что его бабушка делает больше подходов, чем мы! Я благодаря Воронову научился бороться. Ещё могу вспомнить, что он всегда пытался помочь, потому что мы все были ребята приезжие, из других городов, и он договорился, чтобы нам какие-то деньги начали платить, $ 100-150. Он всегда шёл навстречу. Мы поражения воспринимали очень близко к сердцу, а он всегда пытался нас расслабить своей иронией», — рассказывал «Спорт-экспрессу» известный боец Максим Гришин.



А для Емельяненко-старшего Воронов стал не просто наставником, но и настоящим членом семьи. За долгие годы сотрудничества они идеально изучили друг друга, что привело к гармонии как в зале, так и вне его. Владимир Михайлович всегда защищал своего ученика и друга, однако никогда не снижал к нему требований. После редких поражений Последнего императора тренер очень переживал и пытался как можно скорее поработать над проблемными местами.



Впрочем, Емельяненко был далеко не единственным ярким учеником Воронова. Хотя формально Владимир Михайлович почти всю жизнь считался «скромным» тренером металлургического комбината, его слава привлекала перспективных спортсменов со всей России. Максим Гришин, Михаил Малютин, Кирилл Сидельников – только часть бойцов, которые в 2020 году потеряли одного из главных наставников в карьере. Когда Фёдор Емельяненко основал команду Fedor Team, Воронов, естественно, принимал живейшее участие в тренировках. В нынешних успехах Fedor Team есть вклад и Владимира Михайловича.

Наш герой ушёл из жизни слишком рано: 55 лет — это самый расцвет для тренера. Он мог бы успеть сделать ещё очень многое, и очень жаль, беспощадный коронавирус оказался сильнее. Владимир Михайлович был хорошим человеком и блестящим мастером своего дела, его смерть стала ударом не только для учеников и друзей, но и для всех российских ММА. Будем надеяться, что после завершения бойцовской карьеры Фёдор Емельяненко окончательно сосредоточится на тренерской работе. Дело великого учителя нужно продолжать.