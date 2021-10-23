Маленький Фёдор разнёс соперника за 120 секунд. В лучших традициях Емельяненко

Сегодня, 23 октября, в Москве на «ВТБ Арене» впервые в истории проходит турнир Bellator. Шоу Bellator 269 возглавит поединок в тяжёлом весе между легендарным Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном.

В октагон выходил не только Фёдор Емельяненко, но и ряд его учеников. Среди них – 33-летний тяжеловес Кирилл Сидельников, не дравшийся более двух лет. Причины такого простоя – пандемия коронавируса и сложность получения американской визы, где в основном и проходят турниры промоушена.

Многократный чемпион мира по боевому самбо дебютировал в Bellator в конце 2018 года – тогда его назвали прицепом Фёдора. Израильскому ноунейму Адаму Керешу хватило одного хай-кика, чтобы отправить россиянина в нокаут. Эту сенсацию он закрыл победой над Домингосом Барросом, но хотелось большего. Всё-таки Кирилла иногда называют одним из самых недооцёненных бойцов Fedor Team, на другой стороне весов – немедийность и скучный борцовский стиль. Но победа в Москве могла нивелировать эти факторы.

Сидельников по прозвищу Маленький Фёдор представлялся явным фаворитом, его соперником стал неизвестный 35-летний шотландец Рэб Трусдэйл (у россиянина несколько раз менялся соперник), в активе которого было 10 побед, 7 поражений и 1 ничья. На взвешивании Сидельников оказался более чем на 8 кг тяжелее Рэба, который дебютировал в Bellator.

Судя по внушительному виду обоих спортсменов, сразу закралась мысль, что поединок не выйдет продолжительным. Кирилл сразу же поджал своего оппонента, после чего тяжеловесы устроили коротковременную, но зрелищную рубку. Затем шотландец сподобился на лоу-кик, но далее тон задавал Сидельников, разбивавший не самую прочную защиту соперника стандартными двоечками.

Хладнокровный россиянин ещё и действовал быстрее, при этом не стоит забывать солидную разницу в весе. Публика взорвалась после серии хороших попаданий, аналогично фанаты отреагировали и на попадание по селезёнке со стороны Кирилла. Через полторы минуты после начала поединка Сидельников опрокинул соперника и пошёл на добивание. Серия ударов локтями, затем подключилась левая, и снова локти, от которых Трусдэйл пытался закрыть лицо. Есть досрочная победа. Понадобилось ровно две минуты.

Кажется, что дела у Сидельникова начали налаживаться. А ведь ещё летом появилась информация об увольнении бойца из промоушена, которая, к счастью, не подтвердилась.

«Мы связались с представителями Bellator. Новость о моём увольнении из организации — ошибочная. Скотт Кокер сказал, что в его планы входит моё выступление на турнире в Москве», — цитировал Сидельникова tele-sport.ru.

Теперь хочется увидеть Сидельникова в поединке со статусным соперником. Всё-таки хватит ему уже ноунеймов. После боя Кирилл говорил о том же самом. Думается, что Фёдор Емельяненко будет рад за своего первого ученика, который преодолел некоторые проблемы в карьере. Интересно, что ему скажет Последний Император после своего боя?

«Отведай-ка силушки богатырской, супостат лютый». Ещё: «Давай посмотрим, чей кокос крепче». Или: «Получишь — будешь ходить дули воробьям показывать», — ранее рассказывал Сидельников «Матч ТВ» о коронных фразах Фёдора во время спарринга.

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