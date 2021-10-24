Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

RCC Intro 17: В Екатеринбурге повторили удар коленом имени Петра Яна

В Екатеринбурге повторили приём имени Яна. Сюжет — под копирку. Видео
Денис Дорофеев
В Екатеринбурге повторили удар имени Петра Яна
Комментарии
Хабибуллин дважды отправлял своего соперника в нокдаун, но победил за счёт дисквалификации.

В субботу в городе Екатеринбург прошёл турнир RCC Intro 17, где в главном бою Ильяс Хамзин одержал непростую победу над бразильцем Мичелом Силвой раздельным решением судей. Но в карде прошёл куда более скоротечный и зрелищный поединок в среднем весе между Дмитрием Хабибуллиным и бойцом из Чехии Бернардом Плавецем.

Новость по теме
Ильяс Хамзин: не буду кричать, что я друг Петра Яна и меня нужно взять в UFC

У обоих бойцов не самая выдающаяся статистика — к 31 году россиянин провел 13 боёв и одержал в них 7 побед, потерпел 5 поражений и один раз свёл вничью. Что касается чешского визави, то 27-летний Плавец провёл в три раза больше схваток (42), победил в 29 из них, проиграл 11 боёв и два раза довольствовался ничьей.

Первый раунд начался с размена ударов, в ходе которого инициатива уходила из рук в руки. Когда Хабибуллин провёл успешную серию из трёх ударов, он тут же провалился, и чех пошел контратаковать затяжной серией. Затем во время клинча Бернард зарядил в затылок нашему бойцу, и тот сел на канвас. Судья не углядел попадания в затылок, поэтому открыл счёт. Дмитрий сразу же встал, держась за затылок.

К счастью, Хабибуллин сразу же пришёл в себя и смог не только держать высокий темп, но и раз за разом доносить до своего соперника серии ударов. Плавец, напротив, часто промахивался и порой не успевал выбрасывать удары. Он оказался не готов к такому уровню сопротивления, поэтому не просто лез в клинч, но и прибегал к грязным приёмам, а именно бил нашего бойца, придерживая его голову. Это никак не смутило Дмитрия, чей прицел сохранился в целости и сохранности. И в итоге ему воздалось за неоднократные серийные попадания отправкой чеха в нокдаун.

Плавец оставался немного потрясённым после такой серьёзной оплеухи, чем воспользовался россиянин. Он пошёл на добивание, а Бернард отвечал переходами на клинч, которые пресекались судьёй. И спустя полминуты гость из Чехии снова был отправлен в нокдаун, из которого снова легко встал.

Нелепая ошибка Яна лишила его титула. Пётр дисквалифицирован за запрещённый удар Нелепая ошибка Яна лишила его титула. Пётр дисквалифицирован за запрещённый удар

Дальше случился ключевой эпизод всего боя. Хабибуллин был настолько заряжен на досрочную победу, что полез вперед на добивание и поскользнулся, упав на одно колено. Как только рефери дал команду «Стоп», чех по инерции зарядил коленом в голову нашего бойца. Дмитрий был настолько серьёзно потрясён, что долго не мог встать.

Таким образом, практически под копирку повторился сценарий боя между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом. Только на этот раз пострадавшей стороной оказался наш боец, стоявший на одном колене. А это означало только одно — победа Дмитрия Хабибуллина дисквалификацией чешского спортсмена. Вряд ли россиянин хотел выиграть таким исходом. Тем не менее за 2,5 минуты они закатили настоящий экшн, от которого зрители однозначно остались в выигрыше. А пока что пожелаем здоровья и скорейшего восстановления нашему бойцу.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021