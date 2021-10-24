В Екатеринбурге повторили приём имени Яна. Сюжет — под копирку. Видео

В субботу в городе Екатеринбург прошёл турнир RCC Intro 17, где в главном бою Ильяс Хамзин одержал непростую победу над бразильцем Мичелом Силвой раздельным решением судей. Но в карде прошёл куда более скоротечный и зрелищный поединок в среднем весе между Дмитрием Хабибуллиным и бойцом из Чехии Бернардом Плавецем.

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У обоих бойцов не самая выдающаяся статистика — к 31 году россиянин провел 13 боёв и одержал в них 7 побед, потерпел 5 поражений и один раз свёл вничью. Что касается чешского визави, то 27-летний Плавец провёл в три раза больше схваток (42), победил в 29 из них, проиграл 11 боёв и два раза довольствовался ничьей.



Первый раунд начался с размена ударов, в ходе которого инициатива уходила из рук в руки. Когда Хабибуллин провёл успешную серию из трёх ударов, он тут же провалился, и чех пошел контратаковать затяжной серией. Затем во время клинча Бернард зарядил в затылок нашему бойцу, и тот сел на канвас. Судья не углядел попадания в затылок, поэтому открыл счёт. Дмитрий сразу же встал, держась за затылок.

К счастью, Хабибуллин сразу же пришёл в себя и смог не только держать высокий темп, но и раз за разом доносить до своего соперника серии ударов. Плавец, напротив, часто промахивался и порой не успевал выбрасывать удары. Он оказался не готов к такому уровню сопротивления, поэтому не просто лез в клинч, но и прибегал к грязным приёмам, а именно бил нашего бойца, придерживая его голову. Это никак не смутило Дмитрия, чей прицел сохранился в целости и сохранности. И в итоге ему воздалось за неоднократные серийные попадания отправкой чеха в нокдаун.

Плавец оставался немного потрясённым после такой серьёзной оплеухи, чем воспользовался россиянин. Он пошёл на добивание, а Бернард отвечал переходами на клинч, которые пресекались судьёй. И спустя полминуты гость из Чехии снова был отправлен в нокдаун, из которого снова легко встал.

Дальше случился ключевой эпизод всего боя. Хабибуллин был настолько заряжен на досрочную победу, что полез вперед на добивание и поскользнулся, упав на одно колено. Как только рефери дал команду «Стоп», чех по инерции зарядил коленом в голову нашего бойца. Дмитрий был настолько серьёзно потрясён, что долго не мог встать.



Таким образом, практически под копирку повторился сценарий боя между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом. Только на этот раз пострадавшей стороной оказался наш боец, стоявший на одном колене. А это означало только одно — победа Дмитрия Хабибуллина дисквалификацией чешского спортсмена. Вряд ли россиянин хотел выиграть таким исходом. Тем не менее за 2,5 минуты они закатили настоящий экшн, от которого зрители однозначно остались в выигрыше. А пока что пожелаем здоровья и скорейшего восстановления нашему бойцу.