«Хабиб – величайший». Блахович отдал должное Фёдору, но поставил Нурмагомедова выше

30 октября чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович выступит в главном бою турнира UFC 267. Поляк будет защищать титул от посягательств со стороны Гловера Тейшейры. В преддверии этой схватки нам удалось пообщаться с Блаховичем. Ян рассказал об ожиданиях от схватки, дал прогноз на бой Александра Волкова с Марчином Тыбурой, а также порассуждал о величайших бойцах в истории ММА.

— Ян, как дела? Как самочувствие перед боем?

— Всё отлично, никаких травм. Разница во времени между Абу-Даби и Польшей всего пара часов, так что чувствую себя отлично.

— Это будет для вас вторая защита титула. Какой поединок несёт для вас больше вызовов? С Адесаньей или Тейшейрой?

— Смогу сказать это только после боя. Посмотрим. Это совершенно разные бойцы с разными навыками и стилями. Но я готовился, как и всегда.

— Чего вы ожидаете от схватки с Тейшейрой? Бой продлится пять раундов или стоит ждать нокаута?

— Я буду готов ко всему, но мне бы хотелось его нокаутировать. Мне кажется, что я смогу его остановить во втором или третьем раунде. Однако я готов на всю дистанцию. Ожидаю, что Тейшейра будет в лучшей форме, ведь, вероятно, это его последний шанс завоевать титул. Возможно, это вообще один из последних боёв Гловера, так что он отдаст всего себя. Но я буду готов.

— Для вас стало сюрпризом, что Тейшейра уже на закате карьеры дошёл до титульного поединка?

— Я не удивлён, что он получил титульный бой. Он показывал хорошие результаты, и я понимал, что скоро с ним встречусь. Я рад за него, он это заслужил.

— Если в субботу всё пройдёт по плану, кто мог бы стать следующим соперником? Сантос, Ракич, Прохазка, может, Анкалаев?

— Наш дивизион очень хорош. Здесь собрано много сильных бойцов. Прохазка запасной боец на предстоящем турнире, возможно, следующим будет он. Но если бы я был матчмейкером, то организовал бы поединок Ракича с Прохазкой. Победитель этой пары мог бы подраться за титул. Кроме того, в игре также Анкалаев, посмотрим, как пройдёт схватка. Ещё один бой, и Магомед тоже будет претендовать на титульник. Это хорошо. Много молодых парней, которые мотивированы тренироваться и биться за титул.

— Ещё один вопрос о вашем дивизионе. Как вы считаете, Джону Джонсу по силам будет вернуться в полутяжёлый вес?

— Никто не знает. Ему нужно справиться с трудностями в жизни. Не хочу его судить, я не судья. Желаю ему всего наилучшего, надеюсь, он исправит все проблемы и вернётся в бои.

— Ян, ваш соотечественник Марчин Тыбура выступит в одном карде с вами. Ваш прогноз на его поединок с Александром Волковым?

— Я пару раз стоял в спаррингах с Марчином во время подготовки к турниру. Он в отличной форме. Посмотрим. Если ему удастся провести тейкдаун, у него будет шанс победить Волкова. Марчин очень хорош в граунд-энд-паунд. Но, знаете, у Волкова солидные габариты, сложно найти подобного ему спарринг-партнёра. Он очень хорош в стойке. Тыбуре предстоит сложный поединок, однако это ММА. Если Марчин проведёт тейкдаун, шанс будет. Знаю, что вы будете болеть за Волкова, но Марчин — мой друг, и я верю в его успех.

— Что вы в целом думаете о Тыбуре? Он на хорошей серии побед. Есть ли у него шанс повторить ваш путь и завоевать в итоге титул?

— Да, у него хорошая серия побед. Он нашёл свой ритм, нашёл подходящий для себя зал. Я рад за него. Возможно, ещё одна или две победы и ему дадут шанс сразиться за пояс. Если он победит Волкова, то будет в одном или двух поединках от тайтл-шота.

— Ян, в минувшие выходные в Москве прошёл большой бой Фёдора Емельяненко. Какие впечатления?

— Я видел этот нокаут. 45 лет, но Фёдор в форме. Мастерство ещё при нём. Емельяненко – настоящая легенда. Я смотрел его бои, ещё когда был ребёнком. Но у него до сих пор есть сила. Мне кажется, что Фёдор останется Фёдором и в 60 лет.

— Слышали ли вы комментарий Даниэля Кормье о том, что Фёдор в 2009-2010 году был бы в UFC бойцом средней руки. Согласны с этим?

— Можно говорить всё что угодно. Никто не знает, что могло бы случиться. Конечно, в своё время Фёдор был лучшим, в этом нет сомнений. Но что касается его шансов в UFC, это то, о чём мы никогда не узнаем. Это прошлое, мы не можем вернуть время, нужно смотреть в будущее.

— На фоне очередной схватки Фёдора болельщики снова начали обсуждать, кто же величайший боец в истории ММА. Многие таковым называют Емельяненко, Дана Уайт говорит, что величайший — Джон Джонс. Ваше мнение?

— Если бы мне пришлось выбирать между Фёдором и Джоном Джонсом, я бы выбрал Фёдора. Если говорить конкретно о моём мнении, то, возможно, величайший – Хабиб. На сегодняшний день я бы назвал величайшим Хабиба.

— Тогда давайте так, топ-5 лучших бойцов в истории?

— Хабиб Нурмагомедов, Жорж Сен-Пьер, Фёдор Емельяненко, Джон Джонс и, наверное, Камару Усман.

— Недавно вы оставили жёсткий комментарий в «Твиттере» о Кори Андерсоне. В скором времени ему предстоит сразиться с Вадимом Немковым. Что думаете об этом поединке?

— Я надеюсь, что Вадим нокаутирует Кори. Я начал говорить о нём, потому что он вспомнил о том, что случилось уже очень давно, что было в нашем первом поединке. Если бы он не говорил обо мне, я бы его и не вспомнил. Мне не хочется о нём говорить, но я надеюсь, что Немков его нокаутирует и всё, с этим будет покончено.