Убойный хук навстречу! Питбуль вернул в семью Фрейре чемпионский пояс Bellator. Видео

В ирландском Дублине завершился турнир Bellator 270. В главном событии вечера местный боец Питер Куилли защищал пояс в лёгком весе от посягательств бразильца Патрики Фрейре. Бойцы уже встречались в чемпионском бое в мае 2021 года, и тогда сильнее оказался Куилли. Питтбуль получил такие повреждения, которые по мнению доктора не позволяли ему продолжить тот поединок. И вот, случился реванш.

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Причём, на сей раз Патрики сражался на земле своего оппонента, и «3Arena» неистово поддерживала Шоустоппера. Но Питбуля такой расклад нисколько не смутил. Его брат Патрисиу потерял свой пояс в полулёгком весе Bellator в поединке с Эй Джеем Макки. Семье нужно было компенсировать потерю. И Фрейре с первых минут боя принялся за дело.

Несмотря на то, что оба бойца вели себя достаточно осторожно в первом раунде, доминирующую позицию занял бразилец. Куилли держался на внешнем радиусе, держал дистанцию за счёт ударов ногами по нижнему и среднему этажам. Но все эти действия были оборонительного характера, поскольку Патрики всё чаще удавались более осмысленные атаки. Он разрывал дистанцию и наносил значительно больше ударов по корпусу оппонента. Да и урон он наносил куда существеннее, что и отразилось в судейских записках.

Проигравший первый раунд (10-9) Куилли, вторую пятиминутку начал с атакующих действий. Но Патрики здорово ушёл от не самого опасного удара и снова занял центр октагона. И первая же атака претендента на пояс закончилась для него повреждением. Питер пытался контратаковать, но сделал это открытой ладонью и попал Питбулю в глаз. Фрейре потребовалось время для того, чтобы оправиться от запрещённого удара. И как только рефери поединка Кевин Макдональд позволил бойцам продолжить, а разъярённый поступком оппонента бразилец бросился на штурм.

Нет, ирландец во время паузы демонстрировал весьма искреннее сожаление случившимся. Он подошёл к сопернику, извинился перед ним и судьёй. Пауза затягивалась, доктор проводил более серьёзные манипуляции, чем просто просить бойца проморгаться. Наконец, Питбуль заявил, что готов продолжить бой. Пара точных попаданий руками, классный выстрел ногой слегка обескуражили действующего чемпиона.

Ключевым стал эпизод, в котором Патрики поймал Куилли правым хуком на неподготовленной атаке. Получивший мощнейший удар навстречу ирландец не сумел устоять на ногах, но моментально поднялся. В стойкости ему не откажешь. Но Патрики уже почувствовал запах крови и обрушил на соперника град ударов, не позволяя тому прийти в себя. Действующий на тот момент чемпион пытался спастись у клетки, но бразилец не позволял ему даже головы поднять.

Рефери не стал искушать судьбу и затягивать это избиение, остановив поединок на 65-й секунде второго раунда. И нужно было слышать, как неистово поддерживавшие своего соотечественника фанаты внезапно умолкли. И в звенящей тишине слышны были лишь эмоции команды Питбуля. Пришедший в Bellator в 2011 году Патрики, наконец-то исполнил свою давнюю мечту. Он трижды до этого сражался в титульном противостоянии, но лишь с четвёртой попытки добился своего. Ну и вернул в семью чемпионский пояс организации.