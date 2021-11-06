«Настроение испортил». Таджик три раза пожалел соперника и проиграл

5 ноября в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 131. В его ходе состоялось 13 поединков. В предварительном карде прошёл достаточно богатый на события бой в наилегчайшем весе. В нём встретились боец из Таджикистана Азам Гафоров и бразилец Алан Гомеш.

28-летний Гафоров походил к схватке в не самом лучшем настроении. В последних трёх поединках он проиграл дважды. Минувший бой он провёл в феврале нынешнего года на шоу АСА 118, уступив решением большинства судей Чарльзу Энрике. Что касается Гомеша, он также проиграл дважды в предыдущих трёх встречах. Но в минувшем бою ему всё же удалось победить. В июне 2021 года им был повержен Ленар Сулейманов. Так что южноамериканец пребывал в более приподнятом настроении, чем оппонент.

Но, видимо, минувшие неудачи здорово раззадорили Гафорова. На поединок он вышел очень собранным. Первая минута схватки была потрачена на разведку и обмены лоу-киками. Но вот дальше Азам начал включаться в работу по-настоящему. Без всякой суеты Гафоров считывал соперника и ловил его на ошибках. Азам постоянно прессинговал, заставлял соперника действовать ближе к сетке и при случае жёстко атаковал. Первый такой эпизод случился в середине раунда, когда Гафоров классным левым боковым отправил соперника на канвас. Бразилец встал, но его очень вело из стороны в сторону. Чтобы не упасть, он даже на мгновение опёрся на сетку. Невзирая на то, что Гомеш был явно потрясён, Гафоров почему-то не пошёл на добивание, то ли жалея оппонента, то ли просто не желая рисковать.

Права на видео принадлежат АСА. Видео доступно на странице АСА в «Инстаграме».

Вместо этого Гафоров продолжал работать максимально собранно, но неспешно. Он снова ждал ошибку соперника и улучил момент для второго нокдауна. Азам снова поймал противника левым сбоку. Бразилец упал и тут же поднялся, а Гафоров снова его пожалел и не пошёл на добивание. На последней минуте стартового отрезка Азам классно отработал по корпусу оппонента, свалив его этим ударом. Стойкий бразилец снова встал, а его оппонент в третий раз не стал развивать успех. Расплата за такое мягкое и щедрое отношение со стороны Гафорова к сопернику пришла в самом конце раунда. Бойцы пошли в размен, и Гомеш воспользовался представившейся возможностью. Молниеносный удар слева свалил Гафорова на канвас. Атака была настолько мощной, что рефери мгновенно остановил схватку и зафиксировал победу Гомеша. Азам улетел в нокаут за три секунды до сирены на перерыв.

Очевидно, что такой исход при полном доминировании Гафорова расстроил фанатов Азама. Своё разочарование им традиционно пришлось выплёскивать в комментариях в социальных сетях.

«Азам, как так!? Раунд же ты вёл, настроение испортил».

«Жёстко».

«Нокаут вечера», — писали фанаты.

Были и те, кто считал, что бой остановили слишком рано.

«Почему остановили бой?».

«Судья виноват, слишком рано остановил».

«Этот рефери всё время косячит», — возмущались болельщики Гафорова.

Была остановка ранней или нет, на этот вопрос лучше всех сможет ответить сам Гафоров. Как бы то ни было, приходится констатировать, что Азам сам упустил победу, когда трижды жалел соперника и не шёл на добивание. Остаётся пожелать ему больше решимости и скорейшего восстановления после нокаута.