«Он разнесёт вашего Минеева». Шара Буллет нокаутировал бразильца ударом пятки в голову

На турнире в Сыктывкаре большой интерес вызывал не только бой знаменитого Александра Емельяненко, который, увы, быстро проиграл Марсио Сантосу в первом раунде. Куда более зрелищным получился поединок, в котором российский средневес Шарабутдин Магомедов, более известный под прозвищем Шара Буллет, встречался с бразильцем Жоэлем дос Сантосом. Хотя схватка продолжалась всего пять с небольшим минут, она стала настоящим украшением бойцовского вечера.

Знающие болельщики ожидали выхода Магомедова в октагон с нетерпением. Шара Буллет – шикарный нокаутёр, который ни разу не заканчивал свои бои судейским решением. Да, у 27-летнего спортсмена было всего семь профессиональных поединков, зато шесть из них завершались эффектными нокаутами. Бразильцу, который предпочитает, чтобы его называли Тигром, было особо нечего противопоставить россиянину. Разве что опыта у него было чуть больше, но вряд ли это можно считать решающим преимуществом.



С первых секунд в октагоне Шарабутдин начал оправдывать свой статус фаворита. Он спокойно перебивал оппонента в стойке, особенно удачно используя удары ногами. Дос Сантос с большим трудом выстоял в стартовой пятиминутке, но после перерыва его хватило всего на 13 секунд. Шара Буллет сначала сделал ложный выпад ногой, после чего завернул идеальный удар пяткой за ухо бразильцу. Тигр рухнул на настил: окончательно сознание он не потерял, но было ясно – драться Жоэль больше не сможет. На протяжении ещё нескольких минут он лежал, неторопливо приходя в себя. Магомедов же заслуженно праздновал красивую победу.

Права на видео принадлежат AMC Fight Night. Посмотреть ролик можно в официальном «инстаграме» промоушена.

Самый популярный комментарий под роликом с нокаутом был достаточно дерзким: «Он разнесёт вашего Минеева». Конечно, мы не будем настолько категоричны: Шара Буллет пока не проходил по-настоящему опасных противников. Однако факт остаётся фактом – в России появляется новый топовый средневес с классной ударной техникой. Возможно, Шарабутдину стоит провести ещё один-два «разогревочных» боя, хотя уже сейчас есть ощущение, что он готов драться с кем угодно. Будет очень интересно последить за его дальнейшей карьерой.