«Фитнес-тренер сам испугался удара». Бодибилдер нокаутировал КМС по тайскому боксу

27 ноября в Сыктывкаре закончился турнир Fight Nights 106, где в главном поединке вечера Александр Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу удушающим приёмом в конце первого раунда. Помимо этой схватки, в карде было немало других зрелищных боёв. Одним из таких стала встреча между Никитой Бурчаком и Александром Пискуном.

Их поединок примечателен тем, что дерутся габаритные тяжи с серьёзной разницей в росте и весе — рост Бурчака 190 см, вес 120 кг, а у Пискуна рост 179 см и вес 93 кг. Кроме того, более лёгкий Александр не является профильным бойцом, так как он работает фитнес-тренером и имеет награды только в бодибилдинге. А Никита — кандидат в мастера спорта по тайскому боксу, но сейчас он работает спортивным журналистом на Sports.ru. Таким образом, мы получили бой, пригодный для поп ММА.

Видео доступно на канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV в Youtube. Права на видео принадлежат FIGHT NIGHTS GLOBAL TV.

Бой начался с того, что Никита сразу же начал гонять своего соперника по октагону. Хотя Бурчак никак не мог попасть в фитнес-тренера. А всё потому, что Пискун начал убегать, но при этом отмахивался ударами. Одним из таких ударов Александр отправил Никиту в нокдаун, и, только начав добивание, судья Павел Секретарёв остановил поединок, который закончился через 22 секунды после его начала. Поверженный боец вообще не понимал решения рефери. Не он один был озадачен такой скорой остановкой.

Ниже приведены самые актуальные и популярные комментарии под видео. Пунктуация и орфография авторов сохранены.



«Судья не прав!( Я понимаю что здоровья бойцов важно!!! Но судья не компетентен!(».



«Может я тоже попробую, против какого нибудь сантехника или с водителем автобуса».



«Фитнес тренер сам испугался удара)))».



«Как рефери с большим опытом, могу сказать что остановка была раняя...» — написал главный тренер сборной Свердловской области по ММА Георгий Тамоев.



А вот как прокомментировал поражение сам Никита:



«Он попал, я чуть потерялся, рухнул. Я уже был готов проходить в ноги, на видосе это видно. И почему-то прибежал судья и решил всё закончить».



Возможно, если бы это был поединок между двумя профессиональными бойцами, вероятно, рефери остановил бы его позже. На это наложился ещё тот факт, что это бой в тяжёлом весе, где всё решает один удар. Поэтому получилась такая рулетка до первого тяжёлого попадания, из которой победителем вышел бодибилдер.