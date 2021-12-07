Бывший наркоторговец нокаутировал украинца летящим коленом при рукопожатии

В прошлые выходные в Италии прошёл турнир Golden Cage 4, в котором выступал экстравагантный итальянец Вальтер Пульези. Он известен прежде всего своей внешностью — у него набито татуировками всё тело, включая лицо. Кроме того, Вальтер дважды оказывался за решёткой за наркоторговлю в несовершеннолетнем возрасте. Это сформировало его личность и манеру ведения боя, о которой мы поговорим немного позднее.

Пульези не просто выкарабкался со дна социума, но и неплохо преуспел в смешанных единоборствах, заинтересовав Bellator. В организации Скотта Кокера Вальтер провёл два боя против Андреа Фузи. Первую встречу Кракен (прозвище Пульези — Прим. «Чемпионата») проиграл раздельным решением, а спустя год взял реванш единогласным вердиктом судей. Тем не менее итальянец не смог закрепиться в заокеанской организации, гастролируя в местных промоушенах.

Свой последний поединок Кракен провёл в сентябре прошлого года против Конрада Диршки, которому уступил судейским решением. И на момент встречи с украинцем Константином Линником Пульези подходил с рекордом 7-3, в котором четыре победы были одержаны нокаутом.

Линник, выражаясь современным языком, является джорнименом, который проиграл больше боёв, чем выиграл. У него 20 побед при 21 поражении. Константин не может похвастать ни солидной оппозицией, ни выступлением в маломальски известных промоушенах. К тому же у Линника очень печальная статистика выступлений за последние 1,5 года — 6 поражений в 7 боях, причём те схватки проиграл нокаутом. В середине ноября он провёл свой последний поединок, в котором был нокаутирован на первой минуте первого раунда.

Права на видео принадлежат Golden Cage. Ролик можно посмотреть на странице @Grabaka_Hitman в «Твиттере».

В этот раз всё закончилось гораздо быстрее. Пульези подбегал к Линнику с вытянутой рукой для рукопожатия. Украинец в ответ также вытянул руку и стоял расслабленно. Очень зря. Потому что Кракен внезапно сменил милость на гнев и прибежал с летящим коленом, пришедшим точно в челюсть украинца. Линник не смог оправиться от этого удара и последующего добивания. Так за семь секунд Вальтер Пульези очень грязным и дешёвым способом нокаутировал своего оппонента. Учитывая его статистику, итальянец, скорее всего, закончил бы бой быстро, а так в придачу вышло мерзко и цинично. Но тут можно сделать поправку на уголовное прошлое.

Однако некоторые люди посчитали, что Линник сам виноват, что стоял как вкопанный. Вот их комментарии:

«Довольно подозрительно, когда вы поднимаете руку, как будто хотите коснуться перчаток, только чтобы поразить парня. В конечном счёте, это не его вина, потому что вы всегда должны быть готовы, но всё же полное дерьмо, потому что другой парень был готов только к рукопожатию».

«Ни в какой момент после начала раунда татуированный парень не вёл себя так, как будто он хотел дотронуться до перчаток. Всё дело в другом парне».

Да, победителей не судят. Но осадочек всё равно остался, не только у украинского бойца. Если в руководстве Bellator до сих пор следят за этим бойцом, скорее всего, для него двери закрыты раз и навсегда.