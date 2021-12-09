Выдержал бы Хабиб такую боль? Как Оливейра победил в UFC редчайшим приёмом из джиу-джитсу

Бразильский боец Чарльз Оливейра долго шёл к чемпионскому поясу UFC в лёгком весе. Родившийся в фавелах мальчик рос очень болезненным и мог даже стать инвалидом, перенеся серьёзное заболевание костей уже в семь лет. Однако благодаря помощи опытных врачей и уникальному везению Чарльз после двух лет в больнице смог не только ходить, но даже бегать. Вскоре мальчик занялся джиу-джитсу, откуда плавно перешёл в ММА. В смешанных единоборствах Чарльз поначалу немало проигрывал, зато сейчас его победная серия составляет девять боёв.

Именно в девятом поединке Оливейра завоевал вакантный титул чемпиона, нокаутировав Майкла Чендлера. С легендарным Хабибом Нурмагомедовым бразилец встретиться не успел: россиянин завершил карьеру после схватки с Джастином Гэтжи. Теперь же Чарльзу предстоит защищать свой титул на UFC 269, где его соперником станет опаснейший Дастин Порье, ранее дважды победивший Конора Макгрегора. Турнир состоится в ночь на 12 декабря мск, а мы пока вспомним о самом сильном качестве Оливейры – потрясающем джиу-джитсу. Возможно, именно работа в партере позволит бразильцу сохранить титул.

В 2012 году Оливейра был куда ближе к увольнению из UFC, чем к топовым соперникам. Он досрочно проиграл Джиму Миллеру и Дональду Серроне, а поединок с Ником Ленцем получил статус «без результата» из-за запрещённого удара коленом. Схватка с дебютантом промоушена Эриком Визели по прозвищу Маленький Ли имела для Чарльза огромное значение: в случае очередного поражения будущий чемпион наверняка покинул бы UFC и его карьера пошла бы совершенно другим путём. Впрочем, Визели был подходящей мишенью – его навыки не особо впечатляли экспертов.



Соперники начали бой осторожно, предпочитая работать «на ногах». Постепенно Оливейра захватил инициативу и в одном из моментов опрокинул Эрика, ловко подхватив его ногу. Сначала бразилец обрабатывал американского бойца ударами сверху, после чего попытался выйти на болевой приём. Визели сумел вывернуться и встать, однако Чарльз снова поймал его, опрокинув спиной к себе на грудь. При этом нога Эрика оказалась согнута и прижата ногой Оливейры: тот использовал редчайший болевой приём «калфслайсер», когда икроножная мышца сильно вжимается в голень. Визели сразу закричал и сдался, а бразилец побежал праздновать победу.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

В UFC калфслайсером побеждали всего несколько раз – слишком сложен в исполнении этот приём, который вдобавок можно использовать лишь в определённых ситуациях. Однако если вас всё-таки поймали таким приёмом, шансов выкрутиться практически нет: Визели после боя рассказал, что его нога «словно прошла через ад, такую боль не выдержал бы никто». Конечно, тогда он ещё не знал, насколько доминирующим борцом будет Хабиб Нурмагомедов, который умел выбираться из любых опасных ситуаций в партере. Жаль, что бой Хабиба с Оливейрой мы так и не увидим.