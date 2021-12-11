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Василий Ломаченко — Ричард Комми, когда бой, где смотреть, онлайн-трансляция 12 декабря 2021

На помощь к Ломаченко в Нью-Йорк прилетел Усик. У африканца нет шансов? LIVE!
Игорь Брагин
Онлайн боя Василий Ломаченко – Ричард Комми
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Александр должен морально подавить Комми и вернуть Василия в титульную гонку. Подробности ключевого боя — на «Чемпионате».

Ранним утром 12 декабря по московскому времени в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт один из главных поединков конца 2021 года. В ринге встретятся экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко и бывший чемпион мира в лёгком весе Ричард Комми.

Для украинца это будет уже второй поединок после потери титулов. В июне он досрочно победил Масаёси Накатани. Вторая победа кряду может дать Василию статус обязательного претендента на титул. Получится ли у него вернуться в титульную гонку? Все подробности – в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Когда бой Василий Ломаченко – Ричард Комми
Live Игорь Брагин

Ричард Комми поделился мнением о Василии Ломаченко

«Его уже дважды побеждали, но у него хорошие навыки. Однако я чувствую, что могу сделать всё необходимое для победы. Он проиграл дважды, а я — трижды. Будет отличный бой, в котором может случиться всё что угодно. Он отличный боец, и я с нетерпением жду этого поединка и возможности снова сразиться на «Мэдисон Сквер Гарден», где я потерял свой титул. Это моя возможность вернуться и сравнять счёт», — приводит слова Комми The Ring.

11:45 Игорь Брагин

Ломаченко одержал в 2 раза меньше побед, чем Комми

Ранее Ричард Комми дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что предыдущий поединок Василий Ломаченко провёл с другим экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани.

У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.

11:36 Игорь Брагин

Усик прибыл в Нью-Йорк, чтобы поддержать Ломаченко

Чемпион мира в супертяжёлом весе и близкий друг Ломаченко Александр Усик также прибыл в Нью-Йорк. Здесь он поддержит Василия. Отметим, что в США Усик заявился в весьма экстравагантном наряде.

11:35 Игорь Брагин

Ломаченко и Комми показали одинаковый вес

В преддверии турнира Василий Ломаченко и Ричард Комми прошли традиционную церемонию взвешивания. Судя по всему, оба прошли весогонку безболезненно и с запасом уложились в лимит весовой категории, показав одинаковый вес – 60,9 кг.

Добавим также, что оба боксёра относятся друг к другу с максимльным уважением и даже симпатией. Как отметил Ломаченко, прежде ему не доводилось улыбаться во время битвы взглядов.

Права на виде принадлежат Top Rank. Видео доступно на странице Top Rank в «Инстаграме».

11:34 Игорь Брагин

Где смотреть бой Ломаченко – Комми

Поединок Василия Ломаченко и Ричарда Комми будет доступен к просмотру на канале «Матч ТВ».

11:34 Игорь Брагин

Полный кард турнира с боем Ломаченко — Комми

В карде турнира выступит внук Мохаммеда Али Нико Али Уолш, призёр минувшей Олимпиады Кишон Дэвис и перспективный супертяж Джаред Андерсон. Ниже представлен полный кард грядущего шоу.

  • Василий Ломаченко – Ричард Комми
  • Джаред Андерсон – Александр Тесленко
  • Джон Бауза – Майкл Уильямс
  • Джеймс Уилкинс – Хуан Тапиа
  • Зандер Зайас – Алессио Мастронунцио
  • Джозеф Уорд – Бриттон Норвуд
  • Кишон Дэвис – Хосе Сарагоса
  • Пабло Вальдес – Хулио Сезар Санчес
  • Келвин Дэвис – Райан Шварцберг
  • Никко Али Уолш – Рейес Санчес
11:33 Игорь Брагин

Когда бой Василий Ломаченко – Ричард Комми

Бои основного карда турнира начнутся не ранее 04:00 по московскому времени. Василий Ломаченко и Ричард Комми выйдут в ринг не ранее 6:30.

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