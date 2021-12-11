Александр должен морально подавить Комми и вернуть Василия в титульную гонку. Подробности ключевого боя — на «Чемпионате».

На помощь к Ломаченко в Нью-Йорк прилетел Усик. У африканца нет шансов? LIVE!

Ранним утром 12 декабря по московскому времени в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт один из главных поединков конца 2021 года. В ринге встретятся экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко и бывший чемпион мира в лёгком весе Ричард Комми.

Для украинца это будет уже второй поединок после потери титулов. В июне он досрочно победил Масаёси Накатани. Вторая победа кряду может дать Василию статус обязательного претендента на титул. Получится ли у него вернуться в титульную гонку? Все подробности – в онлайн-трансляции «Чемпионата».