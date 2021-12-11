На помощь к Ломаченко в Нью-Йорк прилетел Усик. У африканца нет шансов? LIVE!

Ранним утром 12 декабря по московскому времени в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт один из главных поединков конца 2021 года. В ринге встретятся экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко и бывший чемпион мира в лёгком весе Ричард Комми.
Для украинца это будет уже второй поединок после потери титулов. В июне он досрочно победил Масаёси Накатани. Вторая победа кряду может дать Василию статус обязательного претендента на титул. Получится ли у него вернуться в титульную гонку? Все подробности – в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Ричард Комми поделился мнением о Василии Ломаченко
«Его уже дважды побеждали, но у него хорошие навыки. Однако я чувствую, что могу сделать всё необходимое для победы. Он проиграл дважды, а я — трижды. Будет отличный бой, в котором может случиться всё что угодно. Он отличный боец, и я с нетерпением жду этого поединка и возможности снова сразиться на «Мэдисон Сквер Гарден», где я потерял свой титул. Это моя возможность вернуться и сравнять счёт», — приводит слова Комми The Ring.
Ломаченко одержал в 2 раза меньше побед, чем Комми
Ранее Ричард Комми дрался с Теофимо Лопесом и в бою с ним лишился пояса по версии IBF. Интересно, что предыдущий поединок Василий Ломаченко провёл с другим экс-соперником Лопеса. В июне Василий досрочно остановил Масаёси Накатани.
У Ломаченко 15 побед (11 нокаутом) и 2 поражения, а у Комми 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения.
Усик прибыл в Нью-Йорк, чтобы поддержать Ломаченко
Чемпион мира в супертяжёлом весе и близкий друг Ломаченко Александр Усик также прибыл в Нью-Йорк. Здесь он поддержит Василия. Отметим, что в США Усик заявился в весьма экстравагантном наряде.
Ломаченко и Комми показали одинаковый вес
В преддверии турнира Василий Ломаченко и Ричард Комми прошли традиционную церемонию взвешивания. Судя по всему, оба прошли весогонку безболезненно и с запасом уложились в лимит весовой категории, показав одинаковый вес – 60,9 кг.
Добавим также, что оба боксёра относятся друг к другу с максимльным уважением и даже симпатией. Как отметил Ломаченко, прежде ему не доводилось улыбаться во время битвы взглядов.
Права на виде принадлежат Top Rank. Видео доступно на странице Top Rank в «Инстаграме».
Где смотреть бой Ломаченко – Комми
Поединок Василия Ломаченко и Ричарда Комми будет доступен к просмотру на канале «Матч ТВ».
Полный кард турнира с боем Ломаченко — Комми
В карде турнира выступит внук Мохаммеда Али Нико Али Уолш, призёр минувшей Олимпиады Кишон Дэвис и перспективный супертяж Джаред Андерсон. Ниже представлен полный кард грядущего шоу.
- Василий Ломаченко – Ричард Комми
- Джаред Андерсон – Александр Тесленко
- Джон Бауза – Майкл Уильямс
- Джеймс Уилкинс – Хуан Тапиа
- Зандер Зайас – Алессио Мастронунцио
- Джозеф Уорд – Бриттон Норвуд
- Кишон Дэвис – Хосе Сарагоса
- Пабло Вальдес – Хулио Сезар Санчес
- Келвин Дэвис – Райан Шварцберг
- Никко Али Уолш – Рейес Санчес
Когда бой Василий Ломаченко – Ричард Комми
Бои основного карда турнира начнутся не ранее 04:00 по московскому времени. Василий Ломаченко и Ричард Комми выйдут в ринг не ранее 6:30.
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