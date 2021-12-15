Макгрегор оскорбил Махачева и стёр сообщение, Конор взялся за старое

Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает скандалить. Похоже, что для ирландца оскорбить человека, а затем удалить запись в соцсетях стало уже совсем обыденным делом.

Периодически Макгрегор продолжает поливать грязью своего главного врага, Хабиба Нурмагомедова. Конечно, после ухода Хабиба из ММА поводов для оскорблений стало меньше, да и интерес у Конора явно пропал. Но зато теперь Макгрегор нашёл себе новую цель — Ислама Махачева, который считается протеже Хабиба.

Именно Махачеву досталось от Макгрегора на этот раз. И традиционно ирландец быстренько удалил твит с оскорблениями, но, конечно, интернет всё помнит.

Макгрегору не понравилось, что Махачев поиздевался над титульными амбициями ирландца. После того, как чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра победил Дастина Порье, Конор написал в «Твиттере»: «Так какого числа я буду драться с Оливейрой?». Махачев в комментариях ответил: «30 февраля». Такого дня в календаре нет в принципе. После этого Макгрегор назвал Ислама «ничтожным выродком», но быстренько удалил запись.

Макгрегор оскорблял Хабиба, его жену, атаковал супругу Порье и шутил над смертью отца Нурмагомедова

Те, кто давно следят за трэш-током Макгрегора, вряд ли удивились выпаду в адрес Махачева. Для Конора оскорбление с дальнейшим удалением сообщения — вполне обыденная практика. Он так поступает уже давно. Сложно сказать, чем именно руководствуется ирландец. Возможно, причина — в алкоголе, который заставляет его переступать черту. Или же Конор просто слишком вспыльчив, а затем, когда отойдёт, понимает, что наговорил лишнего. Мы же вспомнили, как раньше Макгрегор писал гадости, а затем удалял их.

Одно из самых резонансных оскорблений Макгрегора было в 2019 году. Уже после того, как Конор проиграл Нурмагомедову, он решил задеть соперника, поддев его и супругу. Ирландец опубликовал фото Хабиба и его жены на их свадьбе, где она находится в хиджабе. Макгрегор написал: «Твоя жена — полотенце, приятель».

Неудивительно, что пост восприняли оскорбительным по отношению к мусульманам. Например, об этом написал менеджер Хабиба, Али Абдель-Азиз. Возможно, Макгрегор и сам осознал, что оскорбления переходят рамки личной неприязни, но запись он вскоре удалил.

В мае 2021 года Макгрегор в очередной раз вспомнил Нурмагомедова. Ирландец выложил фотографию с их боя с россиянином и написал: «Я не держал его за шорты, а долбил пальцами его гомофобную задницу». Конор вскоре удалил и этот пост. Вероятно, шутки на тему геев сам ирландец посчитал неприемлемыми. Да и сам пост, скажем откровенно, был мерзким.

К слову, Макгрегор и раньше обвинял Хабиба в гомофобии. В 2020 году он опубликовал резонансное фото Нурмагомедова в душевой, где он находится в окружении других бойцов, включая Махачева.

«Да, обнять ноги. Обнять ноги и купаться в крошечных ваннах с группами мужчин, касаясь их ног. Что, чёрт возьми, здесь происходит? Как эта страна может осуждать или наказывать гомосексуалистов, но при этом закрывать своих жён и детей и заниматься исключительно этим видом деятельности? Только мужчины. Это довольно странно, сэр», — написал Конор.



Через 30 минут запись была удалена. «Прыгать» на целую страну Макгрегор не захотел, что вполне логично, учитывая большое количество поклонников ирландца в России.

Когда Макгрегор перешёл все грани

Самый скандальный выпад Макгрегора в адрес Нурмагомедова произошёл после того, как ирландец потерпел поражение в третьем поединке с Дастином Порье. Конор сломал ногу и во второй раз подряд уступил американцу, а Нурмагомедов чётко дал понять, кого поддерживал в этом поединке. Хабиб написал: «Добро всегда побеждает зло».



Ирландец явно остался недоволен едким комментарием Хабиба. И тогда он напомнил ему о смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался в результате осложнений после коронавируса.

«Получается, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — написал в «Твиттере» ирландец, но затем вполне ожидаемо быстро удалил пост.



Скандальный твит вызвал большой резонанс. Кажется, в ту секунду Конора критиковали даже его преданные фанаты. Безусловно, подавляющее большинство болельщиков посчитали совершенно неуместной иронию на теме смерти отца Хабиба.



К слову, Макгрегор как-то успел и набросить на тему вакцинации от коронавируса. Ирландец выступил с вполне типичным антиваксерским выпадом: «Вакцина от коронавируса никак не помогла остановить пандемию. Больше привитых, чем когда-либо. Больше заражений, чем когда-либо». Вскоре запись исчезла из соцсетей ирландца.

Похоже, набросы — единственное, что остаётся Макгрегору

Вообще, все попытки попиариться и набросить со стороны Макгрегора сейчас уже выглядят откровенно жалкими. Да, иногда в определённой степени это было уместно, хоть и ирландцу стоило сменить тональность и тщательнее выбирать выражения. Раскрутка боёв проходила хорошо, вспомним, с каким нетерпением фанаты ждали бой с Нурмагомедовым или Порье. Спокойный и добрый Конор вызывает куда меньше интереса у болельщиков. Но прямо сейчас ирландец не вызывает особого интереса.

Два боя с Порье наглядно продемонстрировали, где прямо сейчас находится Конор. И если раньше Макгрегор ещё и мог сказать, что он проиграл сильнейшему в дивизионе, то теперь этот аргумент неуместен. Поражение Дастина в поединке с Оливейрой заметно ударило по акциям Макгрегора. Он теперь здесь как минимум уже третий в дивизионе, а ведь есть ещё Джастин Гэтжи и Махачев.

После серии из трёх поражений в четырёх поединках Макгрегор никак не может рассчитывать на титульный бой. Скорее, ему стоит попробовать побиться с Нейтом Диазом или Тони Фергюсоном. Все они сейчас находятся примерно в одном положении «сбитых лётчиков».