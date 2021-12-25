«Один из крупнейших апсетов в истории». Выбираем главную сенсацию UFC в 2021 году

«Чемпионат» совместно с UFC продолжает определять главные события уходящего года. На этот раз рассматриваем одну из самых интересных номинаций – апсет года, а их за почти 12 минувших месяцев хватало. Первое поражение в карьере Адесаньи, провал Аманды Нуньес или взлёт ветерана из ветеранов Гловера Тейшейры. Что удивило больше всего? Отдать свой голос за то или иное событие можно по соответствующей ссылке.

Брэндон Морено (Мексика) — Дейвисон Фигейреду (Бразилия) (второй бой)

На турнире UFC 263 состоялся повторный бой Брэндона Морено и Дейвисона Фигейреду. Мексиканец и бразилец оспаривали чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе.

Первый бой соперников закончился ничьей. Но они выдали ярчайшее шоу. Многие даже поспешили назвать поединок, проходивший в декабре 2020 года, одним из лучших в истории. Получилась отличная войнушка с участием неутомимых соперников, которые бились до конца.

27-летний Морено жаждал завоевать титул. К поединку с 33-летним Фигерейду он подходил в качестве претендента. В свою очередь бразилец к тому моменту одержал 20 побед, один бой закончил ничьей и потерпел всего одного поражение. Конечно, с таким реноме именно Дейвисон считался фаворитом.

Соперники вновь выдали яркий бой, в котором было всё. Но развязка наступила в третьем раунде, когда Морено задушил своего соперника. После боя счастливый победитель не мог сдержать слёз. Успокаивал его и сам Фигерейду, который даже подхватил соперника на руки и отдал ему должное.

Ян Блахович (Польша) — Исраэль Адесанья (Нигерия)

Адесанья покорил средний вес в UFC и практически полностью его зачистил, так что естественно, что у новозеландца нигерийского происхождения появилось желание завоевать пояс в ещё одном весе. Адесанья стал говорить о переходе в полутяжёлый вес, да и чемпион представлялся вполне себе удобоваримой целью – Ян Блахович. Да, поляк стал чемпионом, но его никогда нельзя было назвать бойцом топ-уровня. Девять поражений в карьере говорили сами за себя: неуязвимым он не был.

Несмотря на заметный проигрыш в габаритах, Адесанья считался фаворитом поединка с Блаховичем. Более подвижный, техничный и невероятно пластичный нигериец с новозеландским паспортом должен был победить на классе. Не получилось: Блахович великолепным образом использовал свои козыри, а его соперник ещё должен был остаться доволен тем, что дотянул до финальной сирены. Миф о неуязвимости Адесаньи развеялся, а Блахович заставил пересмотреть к нему отношение.

Гловер Тейшейра (Бразилия) — Ян Блахович (Польша)

Блахович в 2021 году стал ещё одним участником апсета. И если в поединке с Адесаньей именно поляк творил историю, то в титульном бою с Гловером Тейшейрой Ян оказался на другой стороне. Блахович защищал титул в поединке с Тейшейрой на турнире UFC 267. Гловер шёл к титулу более девяти лет. Он пришёл в UFC в феврале 2012 года, но завоевал пояс аж в возрасте 42 лет.

Тейшейра стал новым рекордсменом UFC. Он — самый возрастной боец в истории промоушена, который выиграл пояс впервые.

Гловер медленно, но верно шёл к титулу. Бразилец разобрался со всеми конкурентами, одержал пять побед подряд, а затем ещё и убрал с дороги Блаховича. Ян пытался стрелять с дистанции, не подпуская к себе соперника, обладающего преимуществом в борьбе. Но после немного затянувшейся разведки Гловер сумел-таки склонить чашу весов в свою пользу. Блахович отдал сопернику спину, а дальше бразилец с помощью удушающего приёма заставил оппонента сдаться.

Роуз Намаюнас (США) – Чжан Вейли (Китай), первый бой

В 2021 году крах потерпела и китаянка Чжан Вейли. Она победила практически всех в своей весовой категории, а Роуз Намаюнас была последней в списке.

В общем-то, в Намаюнас верили лишь самые преданные фанаты, уж слишком впечатляющими были победы её соперницы. Спортсменки встретились 24 апреля на турнире UFC 261. И каково же было удивление, когда из октагона с победой вышла Намаюнас.

Развязка боя наступила на 78-й секунде, когда Роуз нанесла мощнейший удар ногой в голову. Бой завершился нокаутом, хотя Чжан и не согласилась с решением судей. Китаянка была уверена, что поединок остановили слишком рано, а она могла биться и дальше.

Впрочем, Намаюнас сняла все вопросы в реванше. Он получился не таким эффектным, но Роуз одержала победу единогласным решением судей на турнире UFC 268.

Чжан до встречи с Намаюнас потерпела лишь одно поражение. И то это произошло на самой заре карьеры китаянки — ещё в 2013 году, когда она выступала в местном промоушене, а речи о UFC ещё даже не шло. Намаюнас испортила великолепную статистику соперницы.

Джулианна Пенья (США) — Аманда Нуньес (Бразилия)

Главный апсет года произошёл на турнире UFC 269. Непобедимая Аманда Нуньес, которая доминирует в женских боях UFC с 2015 года, сенсационно проиграла Джулианне Пенье. Уроженка Венесуэлы Пенья подходила к этому поединку с серией из двух побед подряд. Но в пяти последних боях у неё было аж два поражения. По сути, Пенья получила свой шанс лишь из-за того, что Нуньес побила практически всех. Статистика Аманды, на фоне Джулианны, была просто «с другой планеты». Бразильянка не проигрывала с 2015 года, а её победная серия включала в себя 12 боёв (7 досрочных побед).

Ставки на победу Пеньи принимались из расчета 1 к 10. То есть, при ставке в 100 рублей можно было выиграть 1000.

Начало боя не предвещало проблем для Нуньес. Уже в первом раунде она сбила соперницу с ног, после чего принялась за дело в партере. Удушающий провести не удалось, но первые пять минут прошли с явным преимуществом Аманды.

Наверное, сама Нуньес ожидала, что после такого соперница будет стараться как можно дольше продержаться в октагоне. Но вместо этого Пенья сразу с началом второй пятиминутки бросилась на чемпионку. Последовала серия мощнейших ударов, после которой Нуньес поплыла, скоро Джулианна затянула соперницу в борьбу и оформила победу удушающим приёмом.

В «твиттере» UFC произошедшее назвали главным апсетом в истории лиги. Ошеломлены были не только зрители, но и комментаторы, которые явно не ожидали такой развязки. Когда первые эмоции стихли, пошли разговоры, что всё же этот результат – не главная сенсация в истории лиги, но, как минимум одна из главных.

«Победа Пеньи над Нуньес является огромным апсетом. Многие говорят, что это один из крупнейших апсетов в истории UFC. Я не согласен с этим. Джулианна должна гордиться собой и тем, что она исполнила свою мечту. Она победила величайшую девушку-бойца всех времён, а это невероятное достижение. Думаю, победа Мэтта Серры над Жоржем Сен-Пьером была более крупным и значимым событием», — говорил экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.

Как бы то ни было, поражение Нуньес уже дало огромный эффект. Президент лиги Дана Уайт чётко дал понять, что нас ждёт реванш. По его словам, вторая схватка Нуньес и Пеньи станет крупнейшим событием в истории женского сегмента UFC. Что же, спорить с этим мы не будем. Остаётся лишь ждать 2022 года, который, уверены, будет не менее захватывающим и богатым на сенсации.