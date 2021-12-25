«Уличный колхоз непобедим». Юный Дацик в дебютном бою вырубил будущего чемпиона UFC. Видео

Вячеслав Дацик – один из самых неоднозначных персонажей в российских единоборствах. За бойцом по прозвищу Рыжий Тарзан тянется длинный шлейф скандалов, уголовных дел, странных высказываний и тому подобных вещей. Сейчас же 41-летний Дацик «успокоился»и неторопливо выстраивает карьеру в кулачных боях, где, кстати, выглядит весьма достойно. Любопытно, что в ММА Вячеслав не добился чего-то серьёзного – поражений у него даже больше, чем побед. Тем не менее определённые успехи у Рыжего Тарзана были. Особенно если вспомнить старт его спортивного пути.

Вячеслав начинал в дзюдо и тхэквондо, после чего всерьёз и надолго увлёкся тайским боксом. В 1999 году Дацик, регулярно побеждавший в любительском спорте, дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах. Тогда про ММА в России знали немногие: в лучшем случае слышали что-то про знаменитого Фёдора Емельяненко. Рыжий Тарзан вообще не должен был драться, но вышел на замену бразильскому бойцу, не сумевшему приехать из-за проблем с визой. Соперником Дацика стал Андрей Орловский, для которого поединок тоже был дебютным по правилам ММА.

Вот что вспоминал сам белорусский спортсмен, позже ставший чемпионом UFC в тяжёлом весе: «Мне дали бойца, который там что-то выиграл, чемпионат России по чему-то. Мы перед боем немного поговорили, смотрю на него — жирный какой-то, говорит: «Давай на публику первый раунд сделаем. Ты меня бросишь, потом я тебя». Я говорю: «Ага». А про себя думаю: «При первой же возможности я тебя вырублю».Я тогда весил 120-122 кг. Огромный, уверенный в себе, толстая шея, лысая голова. Но от борьбы и ударов я устал. И потом он вышагнул с этим джебом и нокаутировал меня», — рассказал Орловский.

Рыжий Тарзан начал бой, полностью соответствуя своему прозвищу – с размашистых атакующих прыжков. Техника Дацика выглядела откровенно коряво, зато агрессии и напора ему было не занимать. Обменявшись несколькими ударами, бойцы надолго перешли в изматывающий клинч, после чего опять начался отчаянный размен. Орловский старался вести поединок размеренно и аккуратно, его противник полагался на безостановочные атаки. Позже этапы в стойке и партере ещё несколько раз сменили друг друга, выделить фаворита было сложно – инициатива переходила из руки в руки.

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На седьмой минуте первого раунда (регламент тогда сильно отличался от нынешнего. – Прим. «Чемпионата») всё внезапно закончилось. Уставший Орловский на секунду остановился и тут же получил размашистый удар с правой точно в челюсть – белорус обмяк и завалился на спину, добивание ему явно не требовалось. Потрясённый Андрей приходил в себя ещё несколько минут, его глаза выдавали полное непонимание происходящего. Дацику успели поднять руку и вывести на интервью, а Орловский продолжал лежать на канвасе в окружении врачей и тренеров.

Кстати, про интервью. Вячеслав ответил на пару вопросов, а когда его спросили про следующего соперника, внезапно издал пугающий боевой крик, чем изрядно удивил интервьюеров. Хотя Дацик победил будущего чемпиона UFC, сейчас он не склонен переоценивать тот успех: «Это вообще был мой самый первый бой. Так, ни о чём. Подготовка вообще была нулевая. Ну, уличный колхоз непобедим. Уличная подготовка оказалась лучше мастерства по самбо. Мой лучший бой? У меня все бои неординарные».