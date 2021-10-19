Самый известный нокаут Фёдора Емельяненко. Летящий Орловский вошёл в историю ММА

До первого турнира Bellator в России остаётся всего несколько дней. Запланированный на 23 октября бойцовский вечер обещает целую россыпь отличных поединков, но основное внимание, разумеется, будет приковано к Фёдору Емельяненко. Великий российский спортсмен, возможно, подерётся в последний раз за карьеру – его соперником станет опытный американец Тимоти Джонсон. В преддверии боя Последнего императора мы совместно с Okko решили вспомнить одну из самых известных его побед – над Андреем Орловским, состоявшуюся 24 января 2009 года.

Okko MMA. С 11 по 24 октября сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC. Громкий бой Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, который так ждут буквально все поклонники смешанных единоборств, можно будет посмотреть эксклюзивно в Okko — в прямом эфире или в записи. Чтобы подключиться к трансляции и получить круглосуточный доступ к архивному контенту Bellator , нужно оформить подписку. С 11 по 24 октября сделать это можно за 149 рублей за первые 3 месяца, при продлении стоимость увеличится до 299 рублей в месяц. Обладателям подписки также доступны все события PFL и Brave FC.

Фёдор Емельяненко Фото: Getty Images

К поединку оба бойца подходили на пике формы

Перед встречей с Орловским российский боец находился на пике своего спортивного могущества. Фёдор не проигрывал на протяжении девяти лет: его фантастическая победная серия насчитывала 25 поединков. Одолеть Последнего императора не сумели даже такие легендарные бойцы, как Антониу Ногейра, Кевин Рэндлман и Мирко Филиппович. Да, Емельяненко так и не согласовал переход в UFC, но это тогда никого не волновало: детище Даны Уайта было лишь одним из нескольких топ-промоушенов.

Орловский создал себе имя как раз в UFC: в 2005 году спортсмен по прозвищу Питбуль стал чемпионом, поймав Тима Сильвию на болевой приём. После двух блестящих защит белорус всё-таки утратил чемпионский пояс, но продолжал считаться одним из самых опасных бойцов планеты. Ничего удивительного — Орловский был великолепен как в партере, так и в стойке, при этом демонстрируя фантастическую физическую подготовку. Перед встречей с Емельяненко Питбуль победил в пяти боях подряд, в числе его жертв оказались знаменитые Рой Нельсон и Фабрисиу Вердум.



Любопытно, что Емельяненко и Орловский встретились не под эгидой PRIDE или UFC – поединок организовал промоушен Affliction Entertainment, который просуществовал всего один год. Россиянин был его действующим чемпионом, его соперник – претендентом на пояс. Тогда понятие «трэш-ток» ещё не было популярным, но между бойцами действительно «искрило»: как вспоминал потом Фёдор, «от команды Орловского шло много негатива». На Емельяненко это никак не влияло, хотя его легендарный тренер Владимир Воронов однажды ворвался в зал и громко возмущался какими-то высказываниями Питбуля.

Один из лучших нокаутов в истории MMA

На старте долгожданного поединка бойцы неторопливо проводили разведку, обмениваясь быстрыми комбинациями в стойке. Вскоре наступило время для клинча, где соперники активно работали коленями и неудачно пытались перевести друг друга в партер. После возвращения в стойку Орловский начал откровенно перебивать Емельяненко, нанеся несколько мощных ударов руками и ногами. Фёдор не был полноценно потрясён, но Питбуль решился на добивание противника, бросившись вверх с поднятым коленом. Это его и сгубило.



Последний император успел встретить летящего Орловского размашистым ударом руки в челюсть «от бедра» – масса, помноженная на ускорение, дала эффект в виде красивейшего нокаута. Белорусский спортсмен неуклюже повалился на канвас, потеряв сознание в полёте. Андрей пришёл в себя достаточно быстро, но ещё долго сидел на ринге, отвечая на вопросы встревоженных врачей. Фёдор же в этот момент принимал заслуженные поздравления публики – нокаут оказался одним из лучших в истории смешанных единоборств.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Поражение однозначно ударило по Орловскому – следом он проиграл Бретту Роджерсу, Антониу Силве и Сергею Харитонову. Впрочем, стоит отдать Питбулю должное: вскоре он выбрался из неудачной полосы, побил нескольких классных бойцов и вернулся в UFC, где сражается по сей день. В какой-то момент казалось, что Андрей близок к завершению карьеры, но оказалось, что ветеран просто готовился ко «второй молодости». Несмотря на свои 42 года, Орловский выиграл три из четырёх последних боёв – его физическая форма остаётся блестящей. Андрей планирует драться и дальше, хотя давно вписал своё имя в историю ММА.

После победы над Орловским Емельяненко продлил уникальную серию ещё на два боя, после чего случился тот самый злосчастный поединок с Фабрисиу Вердумом. Сенсационно проиграв бразильцу, Фёдор следом также уступил Антониу Силве и Дэну Хендерсону, окончательно утратив статус самого сильного бойца мира. Впереди у нашего соотечественника были временный уход из спорта и достойное возвращение. Хотя 45-летний Емельяненко не входит в мировой топ, он продолжает регулярно побеждать. Надеемся, что в числе поверженных Последним императором окажется и Тимоти Джонсон.

Фёдор Емельяненко нокаутировал Андрея Орловского Фото: Jon Kopaloff/Getty Images

«Свет погас. Аривидерчи»

Спустя более 11 лет с момента боя Андрей Орловский эксклюзивно для «Чемпионата» рассказал о впечатлениях от того боя.

«Я уже говорил, что тогда произошло. На тот момент я подписал контракт с Golden Boy на потенциальный поединок с Кличко. В зале у Фредди Роуча были ну если не чемпионы, то топ-5 боксёров-тяжеловесов. Я с ними спарринговал. Не то чтобы я их бил, но я им давал бой. Потому за бокс я не переживал. До боя с Фёдором я победил Ротвелла, который на полголовы, если не на голову выше меня. Когда я поджал его к канатам, я сделал прыжок, ударил его коленом и выиграл бой. Звёзд с неба нахватал. Думал, что у меня тайский бокс в порядке, и коленями могу бить. Вот и всё. 3,5 минуты я бил Емельяненко. Руками и ногами доставал. Потом прыгнул с коленом, не закрылся — и всё, свет погас. Аривидерчи», — подвёл итог Орловский.