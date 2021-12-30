Чудо-нокаут хитрым ударом локтя. Секрет Шары из бирманского бокса. Видео

В 2021 году красивых нокаутов случилось столько, что можно было бы записать многочасовой ролик, куда включались бы только решающие удары. Само собой, особенно запомнились эффектные завершения поединков в крупнейших промоушенах мира – UFC и Bellator. Впрочем, и в России тоже хватало шикарных нокаутов, заставлявших болельщиков восхищённо вскакивать с мест. Одним из «хедлайнеров» здесь стал Шарабутдин Магомедов, более известный под прозвищем Шара Буллет. Рыжеволосый боец с глазами разного оттенка в завершающемся году дрался сверхудачно.

27-летний спортсмен, выступающий в средней весовой категории, очень любит бои как таковые. Шарабутдин успевает выступать как в смешанных единоборствах, так и в поп-ММА, везде неизменно побеждая. Но не только ММА едиными силён Буллет: недавно Магомедов успел стать ещё и чемпионом Евразии по бирманскому боксу, который малоизвестен в нашей стране. В целом бирманский бокс схож с легендарным тайским «собратом», но обладает несколькими важными отличиями: разрешены удары головой и продолжение боя даже после нокаута – если за две минуты боец очухается.

Нет никаких сомнений, что умения в бирманском боксе помогают Шаре Буллету нокаутировать соперников в ММА. Пожалуй, самая красивая победа дагестанца в нынешнем году произошла 16 октября на крупном турнире в Сочи. Магомедову тогда противостоял Михаил Аллахвердиян – умелый противник, шедший на серии из трёх побед. Любопытно, что в главном поединке того бойцовского вечера дрался именитый Владимир Минеев – спортсмен, с которым Шарабутдин вполне может встретиться в 2022 году.

Права на видео принадлежат промоушену AMC Fight Nights. Посмотреть ролик можно в аккаунте AMC Fight Nights в «Инстаграме».

Впрочем Буллету нужно было сначала разобраться с Аллахвердияном. Тем более что Михаил с первых секунд захватил инициативу, постоянно наступая на соперника. В стойке Шара был хорош, но вскоре ему пришлось длительное время «терпеть» в клинче у сетки, сдерживая давление Аллахвердияна. Так прошёл едва ли весь первый раунд, пока в какой-то момент дистанция не была разорвана. Михаил продолжал наступать, но на секунду утратил бдительность: Магомедов тут же нанёс хитрый и сильный удар локтем, угодив точно в челюсть оппонента – тот рухнул без сознания.



После того красивого нокаута Буллет, кстати, уже через месяц с небольшим «выключил свет» бразильцу Йоэлю дос Сантосу, на этот раз воспользовавшись брутальным ударом ногой. Рыжеволосый нокаутёр находится в самом расцвете сил и уже заявил о желании подраться со знаменитым Владимиром Минеевым. У Магомедова большие планы на 2022-й год: рекомендуем всем болельщикам смешанных единоборств последить за этим парнем. Шарабутдин – один из самых перспективных россиян в среднем весе.