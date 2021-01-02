«Парень, что с тобой?» Грузинский боксёр набросился на рефери после боя

2022 год только-только наступил, но мир спорта уже не дремлет. В Голливуде (штат Флорида, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в ходе которого в ринге появилось несколько ярких боксёров, в том числе, Луис Ортис, Чарльз Мартин, Фрэнк Санчес и Джеральд Вашингтон. В ранних прелимах состоялся поединок с участием перспективного украинского тяжеловеса Виктора Выхриста, которого его менеджеры сравнивают даже с Александром Усиком. Соперником боксёра по прозвищу Фауст стал опытный грузин Яго Киладзе, за плечами которого было в 4 раз больше поединков в профи, чем у Виктора.

Выхрист в 2020 году провёл три успешных поединка. Минувший раз он появлялся в ринге в карде поединка Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, что лишний раз подтверждает только то, что менеджмент делает на своего боксёра ставку. Тогда Виктор досрочно победил Майка Маршалла. Что касается Киладзе, то он в минувшем году вернулся после двухлетнего простоя и провёл один поединок, одолев малоизвестного Мэттью Маккинни. Так что схватка с Выхристом была для него первой серьёзной за много месяцев.

Уже на первой минуте показалось, что Киладзе не выдержит проверку перспективным соперником. Выхрист аккуратно прессинговал, а через 35 секунд после старта схватки идеально выполнил классику бокса – дёрнул передней рукой, а затем пробил правый прямой и левый сбоку. Великолепная двойка отправила Киладзе на канвас, есть первый нокдаун. Но Яго быстро поднялся и продемонстрировал готовность продолжать. Украинец, рассчитывая, что его соперник потрясён, сильно увлёкся атаками и напрочь забыл о защите.

Видео доступно на канале PBC on FOX в YouTube. Права на видео принадлежат РВС.

Очень скоро последовало наказание. Виктор пропустил мощнейший встречный боковой и тяжело упал, но также сумел подняться. Теперь уже Яго, забыв об обороне, бросился вперёд и наступил на те же грабли, что его оппонент. Грузин поймал встречный удар сбоку и оказался во втором нокдауне. Но и теперь он сумел подняться и дотерпеть до перерыва.

Вторая трёхминутка для армии болельщиков украинского боксёра началась совсем плохо. Киладзе размашистой атакой поймал соперника тяжёлым правым прямым. Выхрист снова оказался в нокдауне и выглядел потрясённым, но очень скоро Фауст восстановился. Боксёры пошли рубиться, и Яго, пропустив мощную атаку, снова оказался на канвасе. Киладзе поднялся, и рефери продолжал ему вести отсчёт. На счёт восемь третий в ринге попросил его подойти к нему, Яго выполнил команду, но его совсем немного повело в сторону. Тогда третий в ринге принял решение остановить схватку и зафиксировать досрочную победу Выхриста.

Возмущению грузинского боксёра не было предела. Рефери довёл его до рукоприкладства. Да-да, Яго после остановки набросился на того и ткнул перчаткой в грудь. Тот явно этого не ожидал и возмущённо воскликнул: «Что с тобой, парень?!», после чего отправил Киладзе в угол.

Таким образом, Выхрист одержал яркую, но всё же неубедительную победу. Два нокдауна и спорное решение рефери явно не порадовало ни Виктора, ни всю его команду. В целом же бой получился на славу. Пять нокдаунов за два раунда и атака на рефери – ударное начало года. Похоже, нас ждут захватывающие 12 месяцев.