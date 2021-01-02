Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Виктор Выхрист досрочно победил Яго Киладзе на турнире в США, видео

«Парень, что с тобой?» Грузинский боксёр набросился на рефери после боя
Микаил Гусейнов
Виктор Выхрист досрочно победил Яго Киладзе
Комментарии
Яго Киладзе побывал в трёх нокдаунах за два раунда, но возмутился остановкой схватки.

2022 год только-только наступил, но мир спорта уже не дремлет. В Голливуде (штат Флорида, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в ходе которого в ринге появилось несколько ярких боксёров, в том числе, Луис Ортис, Чарльз Мартин, Фрэнк Санчес и Джеральд Вашингтон. В ранних прелимах состоялся поединок с участием перспективного украинского тяжеловеса Виктора Выхриста, которого его менеджеры сравнивают даже с Александром Усиком. Соперником боксёра по прозвищу Фауст стал опытный грузин Яго Киладзе, за плечами которого было в 4 раз больше поединков в профи, чем у Виктора.

«Беспощадно». Видео ошеломляющего нокаута стало вирусным «Беспощадно». Видео ошеломляющего нокаута стало вирусным

Выхрист в 2020 году провёл три успешных поединка. Минувший раз он появлялся в ринге в карде поединка Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, что лишний раз подтверждает только то, что менеджмент делает на своего боксёра ставку. Тогда Виктор досрочно победил Майка Маршалла. Что касается Киладзе, то он в минувшем году вернулся после двухлетнего простоя и провёл один поединок, одолев малоизвестного Мэттью Маккинни. Так что схватка с Выхристом была для него первой серьёзной за много месяцев.

Уже на первой минуте показалось, что Киладзе не выдержит проверку перспективным соперником. Выхрист аккуратно прессинговал, а через 35 секунд после старта схватки идеально выполнил классику бокса – дёрнул передней рукой, а затем пробил правый прямой и левый сбоку. Великолепная двойка отправила Киладзе на канвас, есть первый нокдаун. Но Яго быстро поднялся и продемонстрировал готовность продолжать. Украинец, рассчитывая, что его соперник потрясён, сильно увлёкся атаками и напрочь забыл о защите.

Видео доступно на канале PBC on FOX в YouTube. Права на видео принадлежат РВС.

Очень скоро последовало наказание. Виктор пропустил мощнейший встречный боковой и тяжело упал, но также сумел подняться. Теперь уже Яго, забыв об обороне, бросился вперёд и наступил на те же грабли, что его оппонент. Грузин поймал встречный удар сбоку и оказался во втором нокдауне. Но и теперь он сумел подняться и дотерпеть до перерыва.

Вторая трёхминутка для армии болельщиков украинского боксёра началась совсем плохо. Киладзе размашистой атакой поймал соперника тяжёлым правым прямым. Выхрист снова оказался в нокдауне и выглядел потрясённым, но очень скоро Фауст восстановился. Боксёры пошли рубиться, и Яго, пропустив мощную атаку, снова оказался на канвасе. Киладзе поднялся, и рефери продолжал ему вести отсчёт. На счёт восемь третий в ринге попросил его подойти к нему, Яго выполнил команду, но его совсем немного повело в сторону. Тогда третий в ринге принял решение остановить схватку и зафиксировать досрочную победу Выхриста.

Ломаченко задвинул юный панчер из США. Хэйни щёлкает соперников, как орешки Ломаченко задвинул юный панчер из США. Хэйни щёлкает соперников, как орешки

Возмущению грузинского боксёра не было предела. Рефери довёл его до рукоприкладства. Да-да, Яго после остановки набросился на того и ткнул перчаткой в грудь. Тот явно этого не ожидал и возмущённо воскликнул: «Что с тобой, парень?!», после чего отправил Киладзе в угол.

Таким образом, Выхрист одержал яркую, но всё же неубедительную победу. Два нокдауна и спорное решение рефери явно не порадовало ни Виктора, ни всю его команду. В целом же бой получился на славу. Пять нокдаунов за два раунда и атака на рефери – ударное начало года. Похоже, нас ждут захватывающие 12 месяцев.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022