Ломаченко задвинул юный панчер из США. Хэйни щёлкает соперников, как орешки

События минувшей недели в мире бокса гарантированно приведут к огромным пертурбациям в лёгком весе. Сенсационная победа Джорджа Камбососа над Теофимо Лопесом перевернула всё с ног на голову. Американец гондурасского происхождения больше никому неинтересен. Поясов у него нет, а связываться с далеко не всегда адекватным тандемом отца и сына Лопесов никто не хочет. А вот к Камбососу теперь повышенное внимание. Австралиец греческого происхождения, заполучив все пояса, сразу стал желанным соперником для всех топ-бойцов дивизиона. Это обусловлено не только тем, что Джордж – чемпион. Но также и тем, что многие по-прежнему считают победу Камбососа стечением обстоятельств и воспринимают его как лёгкую мишень.

Так, сразу после триумфа Джорджа желание подраться с ним выразили обладатель обычного титула по версии WBC в лёгком весе Дэвин Хэйни, чемпион мира во втором полулёгком весе Джервонта Дэвис и перспективный Райан Гарсия. Многие также вспомнили экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, который хотел получить реванш с Лопесом. И, кажется, было бы справедливо, если бы шанс встретиться с Камбососом получил именно украинец. По сути, его поражение в бою с Теофимо было неоднозначным, и он точно заслуживает шанс ещё раз подраться за титул.

Но, похоже, американские и британские промоутеры совместными усилиями решили тихонько слить аккерманца. Откуда такие выводы? Всё потому, что один из самых влиятельных промоутеров мира Эдди Хирн, ведущий карьеру Хэйни, заявил, что заинтересован в организации схватки Дэвина с Камбососом. А если Эдди в чём-то заинтересован, зачастую это «что-то» воплощается в жизнь.

Потому без преувеличения можно сказать, что 23-летний панчер из США уже задвинул Ломаченко на дальний план. Сейчас для Дэвина дело за малым. В предстоящие выходные ему предстоит провести очередную защиту своего достаточно странного титула по версии WBC, который на фоне введения организацией пояса WBC Franchise теряет свою ценность. Как бы то ни было, схватка с Джозефом Диасом должна стать ключевой. В случае победы Хэйни почти гарантированно станет соперником Камбососа и получит бой за звание абсолютного чемпиона мира. Так что на Дэвина стоит обратить пристальное внимание.

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Ну а незадолго до его схватки с Диасом предлагаем вспомнить одну из самых ярких побед американца, которую он добыл в противостоянии с Антонио Мораном из Мексики в 2019 году. Тогда Дэвин уже мог похвастать профессиональным рекордом из 21 победы в 21 поединке. 13 из них были досрочными, но среди экспертов находились те, кто называл Хэйни безударным боксёром, так что американец был настроен посрамить скептиков.

Что касается Морана, он на момент боя с Хэйни уже был близок к статусу джорнимена, хотя в пассиве у него было лишь три поражения. Схватка началась с уверенных действий Хэйни. С первых минут он переигрывал оппонента в скорости и был слишком хорош на ногах для него. С каждым раундом положение мексиканца усугублялось.

В четвёртом отрезке у него уже кровил нос. В пятом он пропустил град атак. Но, невзирая на всё это, Антонио держался. Но всё-таки в седьмом раунде Хэйни закончил мучения противника. Зажав соперника в углу, он сначала нанёс тому жёсткий удар справа по корпусу, а через мгновение нанёс разящий и размашистый правый полукрюк уже в голову оппонента. Тот пугающе свалился и едва не оказался за канатами. Чистый нокаут, который стал одним из лучших в 2019 году.

«Ходили слухи, что у меня нет мощи? Что же, как вы все видели, она есть», — коротко прокомментировал сокрушительную победу Хэйни.

Благодаря тому успеху Дэвин завоевал сразу три региональных титула и уже в следующем поединке дрался за титул временного чемпиона мира по версии WBC. После победы над Мораном американец продолжил щёлкать соперников, как орешки. С того момента он сломил сопротивление Заура Абдуллаева, экс-чемпионов мира Юриоркиса Гамбоа и Хорхе Линареса и ряда других оппонентов. Так что Хэйни, безусловно, также уже заслуживает своей славы. Посмотрим, удастся ли ему в ближайшие выходные совершить финальный бросок к заветной мечте о звании абсолютного чемпиона мира.