«Беспощадно». Видео ошеломляющего нокаута стало вирусным

На пороге 2022 год. Самое время подводить итоги минувших 12 месяцев. И, конечно, в мире бокса среди таковых повышенное внимание всегда привлекает определение лучшего нокаута. В 2021-м ярких досрочных побед было очень много. Здесь и успех Тайсона Фьюри в третьем поединке с Деонтеем Уайлдером, и шальной нокаут Хосе Сепеды в бою с Хосе Варгасом, и сенсационное поражение Кида Гэлэхеда. Но всё-таки все эти события затмевает один-единственный поединок, который состоялся ещё в феврале 2021 года. Тогда на арене в Лас-Вегасе (штат Невада, США) встретились чемпион мира во втором полулёгком весе Мигель Берчельт и Оскар Вальдес.

Первый был многолетним чемпионом в своём дивизионе, в то время как Вальдес, некогда владевший титулом в полулёгком дивизионе, лишь недавно поднялся в новую весовую категорию. С учётом этого, Мигель был фаворитом схватки. Но дуэль обещала быть жаркой. Когда в ринге встречаются два мастеровитых мексиканца – иначе и быть не может.

Вальдес с первых минут выступил в роли агрессора и работал первым номером. Но поначалу Оскар был слишком заряжен на один мощный удар. Однако уже во второй трёхминутке претендент нащупал нужную для себя дистанцию и начал попадать всё чаще. В итоге уже в дебюте встречи у Берчельта был разбит нос, что затрудняло дыхание.

Уже в четвёртом отрезке для Берчельта прозвучал не звоночек, а просто прозвонил колокол. Вальдес провёл отличную многоударную комбинацию. Мигеля шатало из стороны в сторону, и рефери пришлось отсчитывать чемпиону нокдаун. Потратив пятый раунд на восстановление, в шестом Берчельт попытался отыграться и провёл несколько неплохих атак, пожалуй, это была лучшая трёхминутка для Мигеля. Но в седьмом раунде всё вернулось в прежнее русло. Берчельт едва устоял после бокового от соперника. В девятом отрезке чемпион снова оказался на канвасе, у Вальдеса прошёл левый хук. Большинству было понятно, что вопрос стоит уже не о победителе, а о том, достоит ли Мигель до финального гонга.

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Но Берчельт не намеревался сдаваться и мужественно шёл вперёд. Измученный и взмыленный чемпион на фоне усталости и огромного тоннажа пропущенных ударов напрочь потерял бдительность. В итоге на последней секунде раунда Вальдес поймал оппонента жесточайшим ударом. Берчельт снова пропустил левый сбоку, мощи удару прибавило и то, что он получился встречным. Мигель пугающе упал на настил и совершенно не шевелился. За уже экс-чемпиона стало по-настоящему страшно. В чувства его приводили несколько человек. К счастью, с мексиканцем всё оказалось в порядке.

Что касается Вальдеса, то его мощный левый сбоку собрал в Сети миллионы просмотров. Оскар в эффектном стиле завоевал титул чемпиона мира, подарив миру, пожалуй, самую красивую победу года. Видео нокаута стало по-настоящему вирусным. Лишь в социальных сетях компании Top Rank в YouTube, «Твиттере» и «Инстаграме» эпизод с нокаутом собрал более 5 млн просмотров. Если же взять просмотры с неофициальных ресурсов, то количество просмотров переваливает за 10 млн. Ну и, конечно, эффектный левый боковой вызвал множество комментариев. Но наиболее точная характеристика отражается наречием «беспощадно». Этот нокаут действительно получился таким. Достаточно сказать, что с того момента Берчельт до сих пор не появлялся в ринге.