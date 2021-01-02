Кинг-Конга превращали в плюшевого мишку, но потом он проснулся

В Голливуде (штат Флорида, США) завершился турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступил экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Луис Ортис и бывший чемпион мира по версии IBF Чарльз Мартин.

Опытный кубинец, невзирая на солидный возраст, значился фаворитом схватки. Не менял этого и тот факт, что в 2021 году Кинг-Конг не провёл ни одного поединка, а, как известно, подобные простои на возрастных бойцов влияют очень и очень сильно. Что касается Мартина, то он перед поединком рассказывал об амбициозных планах. Чарльз даже заявлял о желании провести реванш с Энтони Джошуа. Но, по сути, за этими словами ничего не стояло. Американец последний раз появлялся в ринге в феврале 2020 года, когда победил Джеральда Вашингтона. Для возвращения после почти двухлетнего простоя Чарльз выбрал очень непростого соперника, и, казалось, что это была ошибка.

Первая минута схватки это подтвердила. Нельзя сказать, что бойцы показывали что-то феерическое, но Ортис явно был лучше. Кинг-Конг уверенно забирал первый раунд, но на последней минуте стартового раунда Мартин провёл неожиданный и точный короткий удар слева. Луис явно зевнул этот момент и оказался в нокдауне. Таким образом, американец забрал первую трёхминутку.

Права на видео принадлежат PBC. Видео доступно на странице FOX Sports: PBC в «Твиттере».

Во втором и третьем раундах зрители стали свидетелями неспешного бокса. Немного лучше в них смотрелся более техничный Ортис, который, казалось, начал возвращать себе инициативу. Но в четвёртом раунде Луис снова сплоховал. На исходе трёхминутки он пропустил жёсткий джеб и оказался в нокдауне. Да-да, именно после джеба. В тот момент подумалось, что Луис уже совсем не тот, если падает от передней руки соперника.

Права на видео принадлежат PBC. Видео доступно на странице FOX Sports: PBC в «Твиттере».

На фоне этого успеха Мартин совсем осмелел и очень неплохо выглядел в пятом раунде. По сути, некогда грозного Кинг-Конга просто-напросто превращали в плюшевого мишку. На членов семьи Ортиса, присутствовавших в зале, было больно смотреть. Дети 42-летнего кубинца не сдерживали слёз.

То ли понимая, что за спиной большая семья, то ли просто на опыте, но в шестом раунде Луис проснулся. Ортису удалось продемонстрировать, что он банально выше классом. В одном из эпизодов он провёл роскошный левый кросс через руку, донеся удар в область виска оппонента. На мгновение Мартин застыл в стоячем нокдауне. Американец просто стоял с закрытыми глазами и с опущенным руками, в то время как Луис готовил очередную атаку. Картина была пугающей.

Права на видео принадлежат PBC. Видео доступно на странице FOX Sports: PBC в «Твиттере».

Кинг-Конг продолжил своё потрясающее наступление и донёс до цели ещё около десятка ударов, пока наконец рефери не начал отсчитывать Мартину нокдаун. При этом сделать это удалось не сразу. Дело в том, что в момент падения рука Чарльза застряла между канатами и для начала рефери лично освобождал руку американца из своеобразной ловушки. Поднявшись, Мартин продемонстрировал готовность продолжать битву. Ортис, понимая, что оппонент потрясён, рванул на добивание и начал проводить серию за серией.

К чести американца, отметим, что он принял бой на встречных курсах, но, будучи потрясённым, выдержать бомбардировку не смог. Рефери открыл счёт и принял решение остановить схватку. Таким образом, Ортис совершил камбэк после двух нокдаунов и стал обязательным претендентом на титул по версии IBF, которым ныне владеет Александр Усик.

Что касается Мартина, то он был недоволен остановкой схватки и даже пошёл выражать недовольство в угол Ортиса. Луис грубо оттолкнул недавнего соперника, но далее этого, к счастью, дело не пошло.

Что же, поздравляем Кинг-Конга с победой и ждём 42-летнего ветерана в больших поединках, ну а Мартину спасибо за конкурентный бой. Первый большой турнир года удался.