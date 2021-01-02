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Луис Ортис нокаутировал Чарльза Мартина в бою за статус претендента на титул IBF, видео

Кинг-Конга превращали в плюшевого мишку, но потом он проснулся
Микаил Гусейнов
Луис Ортис нокаутировал Чарльза Мартина
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42-летний Ортис побывал в двух нокдаунах, а затем провёл потрясающую атаку

В Голливуде (штат Флорида, США) завершился турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступил экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Луис Ортис и бывший чемпион мира по версии IBF Чарльз Мартин.

Опытный кубинец, невзирая на солидный возраст, значился фаворитом схватки. Не менял этого и тот факт, что в 2021 году Кинг-Конг не провёл ни одного поединка, а, как известно, подобные простои на возрастных бойцов влияют очень и очень сильно. Что касается Мартина, то он перед поединком рассказывал об амбициозных планах. Чарльз даже заявлял о желании провести реванш с Энтони Джошуа. Но, по сути, за этими словами ничего не стояло. Американец последний раз появлялся в ринге в феврале 2020 года, когда победил Джеральда Вашингтона. Для возвращения после почти двухлетнего простоя Чарльз выбрал очень непростого соперника, и, казалось, что это была ошибка.

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Первая минута схватки это подтвердила. Нельзя сказать, что бойцы показывали что-то феерическое, но Ортис явно был лучше. Кинг-Конг уверенно забирал первый раунд, но на последней минуте стартового раунда Мартин провёл неожиданный и точный короткий удар слева. Луис явно зевнул этот момент и оказался в нокдауне. Таким образом, американец забрал первую трёхминутку.

Права на видео принадлежат PBC. Видео доступно на странице FOX Sports: PBC в «Твиттере».

Во втором и третьем раундах зрители стали свидетелями неспешного бокса. Немного лучше в них смотрелся более техничный Ортис, который, казалось, начал возвращать себе инициативу. Но в четвёртом раунде Луис снова сплоховал. На исходе трёхминутки он пропустил жёсткий джеб и оказался в нокдауне. Да-да, именно после джеба. В тот момент подумалось, что Луис уже совсем не тот, если падает от передней руки соперника.

Права на видео принадлежат PBC. Видео доступно на странице FOX Sports: PBC в «Твиттере».

На фоне этого успеха Мартин совсем осмелел и очень неплохо выглядел в пятом раунде. По сути, некогда грозного Кинг-Конга просто-напросто превращали в плюшевого мишку. На членов семьи Ортиса, присутствовавших в зале, было больно смотреть. Дети 42-летнего кубинца не сдерживали слёз.

То ли понимая, что за спиной большая семья, то ли просто на опыте, но в шестом раунде Луис проснулся. Ортису удалось продемонстрировать, что он банально выше классом. В одном из эпизодов он провёл роскошный левый кросс через руку, донеся удар в область виска оппонента. На мгновение Мартин застыл в стоячем нокдауне. Американец просто стоял с закрытыми глазами и с опущенным руками, в то время как Луис готовил очередную атаку. Картина была пугающей.

Права на видео принадлежат PBC. Видео доступно на странице FOX Sports: PBC в «Твиттере».

Кинг-Конг продолжил своё потрясающее наступление и донёс до цели ещё около десятка ударов, пока наконец рефери не начал отсчитывать Мартину нокдаун. При этом сделать это удалось не сразу. Дело в том, что в момент падения рука Чарльза застряла между канатами и для начала рефери лично освобождал руку американца из своеобразной ловушки. Поднявшись, Мартин продемонстрировал готовность продолжать битву. Ортис, понимая, что оппонент потрясён, рванул на добивание и начал проводить серию за серией.

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К чести американца, отметим, что он принял бой на встречных курсах, но, будучи потрясённым, выдержать бомбардировку не смог. Рефери открыл счёт и принял решение остановить схватку. Таким образом, Ортис совершил камбэк после двух нокдаунов и стал обязательным претендентом на титул по версии IBF, которым ныне владеет Александр Усик.

Что касается Мартина, то он был недоволен остановкой схватки и даже пошёл выражать недовольство в угол Ортиса. Луис грубо оттолкнул недавнего соперника, но далее этого, к счастью, дело не пошло.

Что же, поздравляем Кинг-Конга с победой и ждём 42-летнего ветерана в больших поединках, ну а Мартину спасибо за конкурентный бой. Первый большой турнир года удался.

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