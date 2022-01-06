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Итоги 2021 года для бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко

Несправедливость года. Один из лучших боксёров мира по-прежнему не чемпион
Микаил Гусейнов
Итоги года для Василия Ломаченко
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Ломаченко доказывает, что ему нет равных, но молодые звёзды ждут, когда он состарится.

2021 год показал, что в мире спорта по-прежнему хватает несправедливости. Здесь можно вспомнить и инцидент с сёстрами Авериными на Олимпиаде в Токио, и победу Лионеля Месси в голосовании за «Золотой мяч», и странную потерю титула Пётром Яном в бою с Алджэмейном Стерлингом. Безусловно, не обошлось без несправедливости и во все времена скандальном мире бокса. Здесь она ярко проявилась по отношению к одному из лучших боксёров на планете Василию Ломаченко. По завершении года аккерманец остался без звания чемпиона мира.

Ломаченко растерзал соперника. Японец даже не смог остаться на оглашение результата Ломаченко растерзал соперника. Японец даже не смог остаться на оглашение результата

Бой с Накатани

Для украинца год начинался очень тяжело. В первые месяцы 2021 года он продолжал восстанавливаться после очередной операции на плече и совсем пропал из медиапространства. Очевидно, что он также переживал и переваривал второе поражение в профессиональной карьере, которое он потерпел в конце 2020 года от Теофимо Лопеса и в результате которого потерял все титулы. Обидчик украинца упивался успехом, злорадствовал, подчёркивал, что не собирается давать реванш, и раздувал историю с якобы глубочайшей депрессией Ломы.

В общем, у армии болельщиков Василия были поводы для переживаний. Тем не менее весной стало понятно, что следующий бой он проведёт с высоченным Масаёси Накатани. В целом это был хороший вариант для возвращения. Неуступчивый и очень неудобный японец когда-то дал отличный бой Теофимо Лопесу, заставив того потеть все 12 раундов впервые в карьере. Так что это был оптимальный вариант. Не слишком проходной, плюс здесь был момент для сравнения Лопеса и Ломаченко. Сам Василий незадолго до схватки также советовал болельщикам и экспертам сравнить его выступление с Накатани с поединком японца с Теофимо.

Права на видео принадлежат Top Rank. Видео доступно на канале Top Rank в YouTube.

Оказалось, что к проведению сравнений и аналогий аккерманец призывал не зря. В отличие от своего заклятого соперника, Василий почти сразу раскусил Накатани. Лома прибавлял от раунда к раунду, и должно быть лишь богу известно, за счёт чего Масаёси, пропуская столько акцентированных ударов, продолжал стоять. В пятой трёхминутке японец оказался в нокдауне, а в девятом рефери сжалился над ним и остановил одностороннее избиение. Это был блестящий перформанс от Ломаченко.

Отец Теофимо Лопеса находился в зале и был настолько поражён филигранными действиями украинца, что отвесил в его адрес кучу комплиментов и заверил, что реванш его сына с Василием непременно состоится. Но, забегая вперёд, отметим, что слова Лопесов, как это часто бывает, разошлись с действиями.

Встреча с Ричардом Комми

В декабре 2021 года Василий провёл второй поединок в году. Его соперником стал ещё один бывший соперник Теофимо Лопеса, экс-чемпион мира Ричард Комми. На эту схватку Лома выходил уже в совершенно иной атмосфере. Во-первых, июньская победа над Накатани вселила уверенность в том, что Василий по-прежнему на пике, во-вторых, за пару недель до боя с Комми в лёгком весе произошла настоящая сенсация. Теофимо Лопес провалил первую же защиту титулов. Американец гондурасского происхождения проиграл в настоящем триллере Джорджу Камбососу и лишился всех титулов.

Права на видео принадлежат Top Rank. Видео доступно на канале Top Rank в YouTube.

Все мы люди и понимаем, что неудача столь неприятного для Ломаченко соперника, как Лопес, не могла не прибавить Василию настроения. Почему? Дело не только в неприязненных отношениях, а и в том, что Лопес снова и снова пел старую песню о том, что не даст Василию реванш. Теперь же со сменой короля дивизиона перед аккерманцем стояла задача просто победить и надеяться, что после этого в плане титульных боёв всё наладится. Со своей стороны Ломаченко всё сделал идеально. События поединка с Комми ещё слишком свежи в памяти, чтобы повторяться. Ричард был разгромлен. Но по части титульных поединков не всё однозначно, и вот тут-то мы и подходим к главной несправедливости.

Ломаченко просил пощады для соперника, но его не слушали. В итоге Василий остановился сам Ломаченко просил пощады для соперника, но его не слушали. В итоге Василий остановился сам

Камбосос не хочет боя с Ломаченко

Автор главной сенсации года Джордж Камбосос пока не прояснил своих намерений на все 100%. Понятно лишь одно – первую защиту звания абсолютного чемпиона мира он хочет провести в Австралии. А вот кто будет соперником, неясно. Новоиспечённый чемпион словно пытается понравиться всем. Он говорит и о Дэвине Хэйни, и о Василии Ломаченко, и о Джервонте Дэвисе.

Но в первых интервью после победы над Лопесом Джордж вообще не упоминал украинца, тем самым давая понять, что вовсе не хочет боя с ним. Приоритетный вариант для Джорджа – схватка с Хэйни. Во-первых, оба боксёра сотрудничают с сервисом DAZN, а значит, организовать их схватку будет просто. Во-вторых, объективно Хэйни видится Камбососу более съедобным соперником, чем 33-летний украинец.

По сути, о поединке с Ломаченко Камбосос, вероятнее всего, стал говорить для отвода глаз, понимая, что украинец в любом случае претендент номер один почти по всем версиям. Единственное преимущество Хэйни в том, что из-за странных инициатив WBC в организации теперь существует два титула чемпиона мира и, чтобы снять все формальные вопросы, провести схватку Хэйни – Камбосос было бы интересно.

Как бы то ни было, всё это приводит к тому, что мы видим главную несправедливость года в боксе в 2021 году. Один из лучших боксёров планеты Василий Ломаченко, а таковым его считает подавляющее большинство, остаётся без титула чемпиона мира. Против украинца играют и политика организаций, и проделки Теофимо Лопеса (отказавшегося дать немедленный реванш), и неспособность разных промоутеров прийти к общему знаменателю.

Кроме того, нужно понимать, что молодые звёзды дивизиона в лице Райана Гарсии, Дэвина Хэйни и Джервонты Дэвиса будут максимально затягивать проведение схватки с Василием, чтобы дождаться спортивной старости украинца.

Что будет дальше?

Это самый интересный вопрос. С одной стороны, Василий сейчас занимает первое место в рейтингах по версиям WBC и WBO, а значит, де-факто является претендентом на титул. Также он четвёртый в рейтинге WBA и шестой в рейтинге IBF (где каким-то образом уступает даже Ричарду Комми).

В общем-то, украинец везде в топе и может претендовать на любой из поясов. Но, как говорилось выше, в WBC не возражали бы против схватки Хэйни и Камбососа. Таким образом, надежда остаётся на WBO. В Top Rank также делают акцент на том, что постараются для Василия продавить чемпионский бой в этой организации. Но с учётом того, что все пояса собраны в руках одного человека, не факт, что это удастся устроить до битвы Камбососа и Хэйни. В общем-то, всё максимально сложно.

Понятно одно: как бы не закончился возможный поединок Джорджа и Дэвина, его победитель уже не сможет убежать от Ломаченко. Вопрос лишь в том, сумеет ли Василий помешать организации дуэли Камбососа и Хэйни, и если нет, не рискует ли он остаться без боёв на долгие 8-10 месяцев. Ибо по большому счёту сейчас ему бить уже некого.

Выходить на бои с условными Гарсией и Дэвисом, находясь в шаге от титульного боя, смысла нет (всё-таки какую-никакую опасность они представляют), ну а остальные соперники в дивизионе для Ломаченко совсем уж проходные. Как бы то ни было, будем надеяться, что в 2022 году Василий восстановит справедливость и поднимет над головой титулы чемпиона мира.

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