У Тайсона украли две победы. Это стоило Железному Майку поездки на Олимпиаду. Видео

Когда мы говорим о славном поколении боксёров из 90-х годов, сразу же вспоминаем Леннокса Льюиса, Эвандера Холифилда, Роя Джонса, Оскара де ла Хойю и, конечно же, Майка Тайсона. Почти все из этого списка великих добивались тех или иных высот на Олимпийских играх. Исключением стал лишь Тайсон, который вовсе никогда не участвовал в главном спортивном событии четырёхлетия. Между тем Железный Майк, как и все молодые амбициозные спортсмены, лелеял мечту стать частью Олимпийских игр.

Решающий бросок в этом направлении он намеревался сделать в 1984 году, когда пытался квалифицироваться на домашнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе. На тот момент Майку было лишь 17 лет, но при этом он успел завоевать множество наград на всеамериканском уровне. Слава о мальчишке с невероятным нокаутирующим ударом разлеталась по всем штатам. В итоге Тайсон стал одним из главных кандидатов в национальную сборную на Олимпийские игры. Его основным конкурентом был 23-летний Генри Тиллман.

«Клянусь, я ничего не делал!» Ночь, навсегда изменившая жизнь Майка Тайсона Легендарный боксёр до сих пор уверяет, что его посадили в тюрьму напрасно.

В том же 1984 году состоялся их первый поединок. Тайсон начал бой в свойственной для себя агрессивной манере и постоянно прессинговал Тиллмана. Майк регулярно пытался пробивать фирменные боковые в прыжке и работал маятником. Генри выглядел растерянным. В середине раунда будущий чемпион мира зажал противника у канатов и отправил его в нокдаун, да так, что тот выпал за пределы ринга. Тем не менее Тиллман нашёл в себе силы подняться и не дал себя добить. В двух следующих раундах Генри «включил велосипед» и по большей части убегал от агрессивного соперника, отстреливаясь джебами и изредка двойками. В эти минуты Тиллман выглядел как откровенный спойлер, но судьи всё же умудрились увидеть именно его победу. Зал встретил решение недовольным гулом. Тайсон со своей стороны проявил максимальное уважение к оппоненту и поднял ему руку.

Вскоре Майку представился последний шанс попасть на Олимпиаду, а заодно поквитаться с Тиллманом. По сути это был финал отбора на Игры. Вторая встреча оппонентов прошла в том же ключе, что и первая. Тайсон атаковал, а Генри по большей части не боксировал сам, а мешал это делать противнику. Как и в первый раз, судьи отдали победу Генри, и снова толпа в зале встретила решение недовольным гулом. Как бы то ни было, отмотать назад было невозможно, и на Олимпиаду поехал Тиллман, который, к слову, принёс сборной США золотую награду.

Что же касается реакции команды Тайсона на скандальные вердикты судей, то тренер Майка Кас Д’Амато объяснял это тем, что его собственный характер был неугоден тренерам сборной США и таким образом Каса просто наказали за несговорчивость.

Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника и врезал судье. 20 лет скандальному бою Бой, после которого «Железный Майк» произнёс одну из самых своих знаменитых и в то же время неадекватных речей.

Уже будучи профессионалом, Тайсон нашёл способ поквитаться с Тиллманом. В 1990-м году, после поражения от Бастера Дугласа и потери титулов, Железный Майк вышел на бой с давним знакомым. На этот раз он не стал откладывать дело в долгий ящик. В конце первого раунда он донёс мощнейший правый боковой после уклона в область виска Генри, и тот не сумел встать на счёт десять. Эффектная победа, которая, должно быть, затянула раны шестилетней давности, нанесённые несправедливым решением судейского корпуса.