«Он не успевает за тобой, сынок». Бой, который сделал Пакьяо великим

Мэнни Пакьяо сделал это. Сделал то, чего от него ожидали. Легендарный филиппинец официально попрощался с боксом и теперь сосредоточится на карьере политика. По словам уже бывшего спортсмена, решение об уходе было «самым сложным в его карьере».

«Спасибо самым великим фанатам и величайшему спорту в мире! Спасибо за все прекрасные воспоминания. Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я смирился с ним. Преследуйте свои мечты, усердно работайте и наблюдайте, что произойдёт. Прощай, бокс», — написал Мэнни в социальных сетях.

Конечно, произошедшее было неизбежно, особенно после поражения от Угаса, но от этого менее грустно не становится. Пускай звучит как клише, но ушла легенда, ушла целая эпоха. Величие Пакьяо неоспоримо. Оно закалялось десятками поединков, но лично для вашего автора филиппинец стал по-настоящему великим декабрьским утром 2008 года.

Да, к тому моменту за плечами Мэнни было уже более 50 поединков, титулы в шести весовых категориях, трилогия с Моралесом и дилогия с Баррерой, но всё же декабрь 2008 года стал некой отправной точкой. После неё почти каждый бой филиппинца ожидался с особым ажиотажем, и практически в каждой схватке он бился со звездой.

Так что же случилось ранним утром 6 декабря 2008 года по московскому времени? Тогда Мэнни встретился с другим чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей. Это был первый в истории бокса поединок, в котором сразились соперники, бывшие чемпионами в шести дивизионах. Что могло бы быть грандиознее?

Да, 35-летний де ла Хойя к тому моменту был уже не тем Золотым Мальчиком, который крушил всех и вся. К 2008 году он стабильно чередовал победы и поражения и значительно подпортил себе профессиональный рекорд.

Тем не менее де ла Хойя считался явным фаворитом схватки. Техника Оскара никуда не ушла, но при этом он значительно превосходил в габаритах соперника – на 13 см в росте и на 15 см в размахе рук. Схватка прошла в полусреднем весе. И если Оскар в этом дивизионе когда-то даже владел поясом, то Пакьяо никогда прежде здесь не выступал. Более того, ради встречи с де ла Хойей он перескочил и первый полусредний вес. То есть всё говорило в пользу Золотого Мальчика.

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Но Пакьяо уже в первом раунде дал понять, что готов посрамить скептиков. Да, он был значительно мельче оппонента, но куда быстрее него. Мэнни начал с традиционного челнока и работал джебом, а очень скоро начал подключать и дальнюю руку. Мощный левый тут же начал доходить до цели. Оскар пытался прессинговать в ответ и иногда беспокоил Пакьяо, но стартовый раунд показал готовность Пакмена.

Второй отрезок де ла Хойя также пытался начать с прессинга, но Золотой Мальчик выглядел откровенно уставшим уже с первых секунд схватки. Оскар работал медленно и едва ли не тянулся за ударами. Разница в скорости была катастрофической. Пакьяо работал по этажам и разбивал противника левыми. В третьем отрезке у Пакмена прошла шикарная классическая комбинация – левый прямой и правый сбоку. В четвёртом раунде де ла Хойя пытался преследовать Мэнни, но филиппинец за счёт скорости ловко уходил на ногах и эффектно контратаковал, запомнилась роскошная атака левый в туловище — правый хук, после которого голова де ла Хойи принялась гулять. В перерывах между раундами тренер Пакьяо Фредди Роуч сказал подопечному фразу, которая стала легендарной.

«Он не успевает за тобой, сынок», — говорил специалист. И именно скорость была ключевым моментом. Кульминация схватки наступила в седьмом и восьмом раундах. Уже измождённый Оскар буквально видел, куда будет бить соперник, но не успевал реагировать на скорострельную артиллерию филиппинца.

В седьмом раунде де ла Хойя беспомощно стоял в углу и принимал на себя огромный тоннаж ударов. В перерыве было заметно, что один глаз Оскара практически полностью закрылся. Перед восьмой трёхминуткой в голове напрашивалась стойкая ассоциация, что американец напоминает изрешечённый крейсер, потерявший управление и держащийся на честном слове. Тем не менее Оскар продолжил и вышел на восьмой раунд. Пакмен снова устроил ему трёпку и в конце трёхминутки, зажав соперника в углу, работал словно по мешку. Гонг спас де ла Хойю, его команда тут же начала интересоваться, не болит ли у их подопечного голова. Боксёр выглядел полностью потерянным. В итоге тренер принял единственно верное решение, не выпустив бойца на девятый раунд.

Таким образом, Пакьяо досрочно победил легендарного соперника и завершил его карьеру. Мэнни перебил куда более крупного оппонента и заставил умолкнуть всех недоброжелателей. Именно с тех пор пошли разговоры о феноменальности Пакмена, та победа сделала его великим. Теперь, почти 13 лет спустя он окончательно завершил карьеру. Грустно? Ещё как. Но его многие поединки, как и схватка с де ла Хойей, останутся в веках.

А по-настоящему преданные фаны должны понять своего любимца и позволить ему спокойно уйти. В конце концов, кто сказал, что он снова не докажет свою феноменальность и не станет президентом Филиппин с большой буквы. Пакмен, спасибо за подаренную карьеру и удачи за пределами спорта!