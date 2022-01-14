Отъехал, как Фёдор. Российский боец повторил жуткий апсет Последнего Императора

В эти минуты в Сингапуре проходит первый в году турнир крупнейшего азиатского промоушена единоборств ONE Championship. В его основном карде проходят поединки и по ММА, и по правилам муай-тай, и по кикбосингу. В первом поединке основной части шоу выступил российский кикбоксёр Бейбулат Исаев, выступающий в кикбоксинге. Его соперником стал Яннис Стофоридис из Греции.

Последний дебютировал в престижной лиге, но при этом мог похвастать серией из четырёх побед кряду. Так что было очевидно, что Исаева ждёт непростое испытание. Впрочем, Бейбулату точно было нечего бояться. По крайней мере, у него, в отличие от соперника, был опыт выступлений в лиге ONE, причём достаточно успешный. Как бы то ни было, зрители точно могли рассчитывать на яркое и бескомпромиссное противостояние двух здоровяков. Но мало кто ожидал, что оно окажется настолько скоротечным. Практически первый серьёзный размен соперников поставил в противостоянии жирную точку.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Видео доступно на странице ONE Championship в «Инстаграме».

Исаев смело рванул вперёд и выбросил несколько ударов, при этом россиянин положил в их цель. Стофоридис даже упал на канвас, но дело в том, что, пропуская атаки оппонента, потомок Геракла и Зевса не дремал и не прятался за блоком. В тот же самый момент Стофоридис выбросил мощнейший хук и донёс его до противника. В итоге случилось так, что в результате размена упали оба. Но если Яннис сумел подняться, то вот Исаев оклематься не смог. Рефери остановил схватку и зафиксировал победу Стофоридиса нокаутом. Бейбулат был потрясён настолько, что даже не смог присутствовать в клетке при оглашении результата.

При взгляде на этот нокаут волей-неволей вспоминается давний поединок Фёдора Емельяненко с Мэттом Митрионе. Тогда бойцы отправили друг друга в нокдаун, но россиянин оклематься не успел, благодаря чему Мэтт добыл сенсационную победу. Сегодня Исаев повторил тот жуткий апсет легендарного соотечественника. Фёдор после своей осечки восстановился и бьётся до сих пор. Надеемся, что данный путь повторит и Исаев.