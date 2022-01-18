Иранского боксёра приговорили к казни. Он участвовал в акциях против властей

Иранский боксёр Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани приговорён к казни в Иране. Как сообщили сразу несколько СМИ со ссылкой на местных активистов, спортсмена признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий во время протестов в 2019 году. В стране уже началась кампания, направленная на спасение Вафаеи-Сани, но похоже, что местные власти не планируют проявлять сострадание к тем, кто занимает оппозиционную позицию.

В ноябре 2019 года в Иране проходили масштабные акции протеста. Первоначальной причиной выхода людей на улицы стал рост цен на топливо в 50-200%. Но в дальнейшем, как это часто бывает, из экономической плоскости акция перешла в политическую. Активисты начали требовать отставки высшего руководителя Али Хаменеи. Они охватили более 20 городов, а в дальнейшем стали приобретать совсем не мирный характер.

Власти начали бороться вполне традиционными методами: отключением интернета и жёстким подавлением акций. По демонстрантам стреляли с крыш и вертолётов. Точное количество жертв до сих пор неизвестно, но сообщалось о более чем 1500 погибших гражданских.

Фото: Getty Images

Протестующие ответили на действия властей собственными акциями, они разрушили более 700 правительственных банков, были снесены плакаты и статуи Хаменеи, атакованы десятки военных баз. Эти акции стали одними из самых масштабных со времён исламской революции в Иране в конце 70-х годов прошлого века.

Хаменеи удержался у власти, а затем начались громкие расследования. Джавад стал жертвой одного из них. Учитывая отсутствие свободной прессы и весьма запутанную судебную систему, сделать выводы об истинной вине спортсмена невозможно.

О предстоящей казни боксёра сообщила журналистка Масих Алинеджад. Она написала в «Твиттере»: «Смертная казнь для ещё одного иранского спортсмена из-за протестов в ноябре 2019 года. Мохаммад Джавад, 26 лет, чемпион по боксу. Его приговорили к смертной казни. Мы не смогли спасти Навида Афкари, иранского борца. Надеюсь, что мировое спортивное сообщество поможет нам в этот раз».

По словам журналистки, иранские власти ищут тех, кого можно казнить за участие в антиправительственных протестах 2019 года.

Информацию о вердикте суда подтвердил адвокат спортсмена Бабак Пакния. Он отметил, что будет подавать апелляцию в Верховный суд. Джавад в настоящее время содержится в родном городе Машшад в восточной части Ирана.

Пользователи в соцсетях уже запустили хештег #SaveMohammadJadav. Он уже вышел в тренды в «Твиттере».

Ранее в Иране казнили известного борца.

Преследование спортсменов, участвовавших в акциях протеста, не новость для Ирана. В 2020 году был казнён чемпион по греко-римской борьбе Навид Акфкари. Его повесили в городе Шираз на юге страны. Спортсмена обвинили в убийстве человека в ходе протестов, но, как утверждают иранские активисты, никаких доказательств вины спортсмена не было. Сейчас имя Акфари стало символом кампании по преследованию спортсменов в Иране.

Фото: twitter.com

Местные спортсмены уже создали собственную организацию, которая требует правосудия по отношению к осуждённым. Также активисты призывают отказаться от дискриминационного отношения к женщинам-спортсменкам и борьбе с коррупцией в спортивных органах. Возглавляет эту организацию бывший главный тренер сборной Ирана по греко-римской борьбе Сердар Пашаи. Он призвал сборную США по борьбе отказаться от товарищеского матча с командой Ирана, который запланирован на февраль 2022 года.

В январе 2021 года The Jerusalem Post сообщил, что власти Ирана также казнили иранского боксёра Мутаири. Его убили в тюрьме в провинции Хузестан. По данным ряда источников, спортсмена долго пытали, заставив его признать вину в убийстве двух военных.

Местные власти не пойдут на уступки

В Иране удалось побывать в 2018 году. Конечно, даже имея личный опыт пребывания в стране, сложно делать какие-то серьёзные выводы, но бросилось в глаза, что даже в Тегеране, самом крупном и зажиточном городе страны, люди устали от местных властей. Простые иранцы в приватных беседах сетовали на то, что им навязывают строгие религиозные правила. Многие мечтают о том, чтобы уехать из страны, жить свободной жизнью и не становиться заложниками у себя на родине.

Фото: Getty Images

При этом люди сетуют и на экономические проблемы. При довольно высоких ценах зарплаты в € 400-500 считаются хорошими и высокими. В других, менее крупных городах ситуация складывается ещё хуже. Всё это происходит на фоне санкций, которые больно бьют по простому населению. В страну не завозят новую технику, автомобили, банковская система развита слабо. Иностранец даже не может воспользоваться банковской карточкой. В своё время по Тегерану мы передвигались на такси VIP-класса. В качестве машины класса-люкс использовался… Hyundai Solaris.

И, судя по разговорам местных, власти не будут давать никаких поблажек. Сложившаяся в стране ситуация выгодна властям: неугодных не терпят и всячески выдавливают, а любые попытки задать справедливые вопросы приводят к преследованиям. Теперь в Иране уже взялись и за спортсменов, что указывает на решительность руководства страны.