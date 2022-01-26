«Тебя ограбили, как и других бойцов». Легенда ММА призывает Нганну встать с колен

Новозеландец Марк Хант — легенда смешанных единоборств. Огромный татуированный мужчина успел подраться практически со всеми суперзвёздами своего времени, хотя топовых соперников ему удавалось побеждать нечасто. Откровенно говоря, Хант больше известен благодаря своей харизме, нежели навыкам: по итогам профессиональной карьеры поражений у него набралось даже больше, чем побед. Марка подводили проблемы в партере, а после 35 лет его челюсть перестала держать удары так хорошо, как раньше. Тем не менее на Ханта любили посмотреть, благодаря чему он сколотил неплохое состояние.

Повесив перчатки на гвоздь, боец по прозвищу Суперсамоанец нашёл себе новое главное дело в жизни — отчаянную войну с промоушеном UFC. Марк провёл в организации Даны Уайта около восьми лет, успев полностью изучить внутреннюю кухню. За такой долгий срок новозеландец тотально разочаровался в политике Уайта, которую теперь называет откровенно «людоедской». Хант регулярно жёстко осуждает допинговые принципы UFC, плохое медицинское обеспечение и главное — низкие зарплаты.

Марк успел даже подать несколько судебных исков в адрес промоушена, утверждая, что ему серьёзно недоплачивали: «Чемпион мира по боксу имеет вес: вы достигли вершины, вам не нужно беспокоиться о деньгах, ни о чём вообще. Есть смысл покорить гору Эверест. Но в UFC, если ты доберёшься до вершины, что ты получишь? Посмотрите на чемпионов, даже они недовольны оплатой. Не говорите про меня, посмотрите на чемпионов, что у них есть? В UFC жалуются на деньги. Там ты буквально чемпион мира по ничему».

Дана Уайт старается не реагировать на активность Ханта, в лучшем случае подшучивая над агрессией новозеландца. Но тот не успокаивается и на этот раз ударил в больное место UFC — в конфликт с Фрэнсисом Нганну: «Теперь они посадят Фрэнсиса в конец автобуса и ополчатся на него, как они делают с каждым другим бойцом, который высказывается. Я надеюсь, что он больше не подпишет контракт, пока они не выплатят ему его гонорар. Его ограбили, как и всех других бойцов этой организации. Сейчас чемпион мира в тяжёлом весе получает 600 тысяч долларов.

Мой последний бой в UFC был 5-6 лет назад, я получил 950 тысяч, хотя у меня никогда не было пояса. И причина, по которой я получал такие деньги, была в том, что всегда говорил, что они должны платить. Фрэнсис, они не твои друзья, и тебе не нужно, чтобы руководство обдирало тебя, получай то, чего ты стоишь, не живи на коленях. Ты боец в октагоне и вне его. Когда ты чемпион мира в тяжёлом весе, слова «нет» больше не должно быть в твоём лексиконе. Думаю, что титул чемпиона UFC в тяжёлом весе является бесполезным и недостойным твоего времени и крови».

Хант договорился до того, что призвал «снести UFC до основания», что походит на высказывания другого знаменитого революционера — Владимира Ильича Ленина. Над тем тоже сначала посмеивались. Кто знает, может, именно харизматичный Хант станет тем, кто уничтожит прославленную империю Уайта? Несмотря на все успехи UFC, слабых мест там хватает даже помимо низких зарплат. Будет очень интересно посмотреть за дальнейшим противостоянием Суперсамоанца и главного промоушена мира. Интрига закручивается всё сильнее.