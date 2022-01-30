«Не суй голову». Ученик Фёдора мог закончить бой в начале, но заставил понервничать. Видео

В ночь с 29 на 30 января в Финиксе проходит турнир Bellator. Пока все в ожидании главного боя за титул чемпиона в тяжёлом весе между Райаном Бейдером и Валентином Молдавским, в прелимах успешно отличился другой ученик Фёдора Емельяненко Никита Михайлов. Его соперником был американец Блэйн Шутт.

Для россиянина это второй поединок в организации Скотта Кокера. Дебютную схватку Никита провёл на московском турнире Bellator 269 в октябре прошлого года. Ему удалось одолеть Брайана Мура решением судей. На момент выхода в октагон у Михайлова восемь побед при одном поражении. Из них только два боя закончились досрочно (один нокаутом, один сабмишеном).

Что касается его соперника, то у него более скромная статистика — восемь побед при пяти поражениях. Однако Шутт является опасным грэпплером, на счету которого шесть триумфов сабмишеном. В то же время у Блэйна ни одной победы нокаутом. Американец также выходил в октагон Bellator во второй раз, но, в отличие от Михайлова, свой дебютный поединок Шутт проиграл.

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Михайлов мог закончить бой уже на первых секундах, так как он отправил Шутта в нокдаун на шестой секунде, но американец оказался не так-то прост. Блэйн сразу же сориентировался и зацепился за ногу Михайлова, из-за чего практически весь раунд бойцы провели в партере.

Несмотря на то что россиянин находился в активной позиции сверху, основную работу проделывал американский грэпплер, лёжа на спине. Ему удавалось осуществлять захват шеи на гильотину. Вдобавок к этому Блэйн закрыл гард, но Никита всё же смог немного поработать в маунте. Тем не менее недостаток борцовского опыта ученика Фёдора бросался в глаза, так как последние 30 секунд россиянин находился в скрюченном положении, откуда он не мог выбраться.

Вторая пятиминутка началась с осторожной работы в стойке. И, как ни странно, проход в ноги сделал не грэпплер Шутт, а наш боец. Однако это ему дорого обошлось, так как американец сразу же вышел на гильотину. Блэйн не отпускал Михайлова из своего плотного захвата. Даже слэм не помог Никите вырваться из него, но спустя некоторое время всё-таки смог выйти из захвата.

Затем наш боец работал в маунте, нанося удары даже локтями и плечами. При этом он всё равно умудрялся отдавать шею Шутту, чтобы тот снова захватывал на гильотину. Анатолий Токов даже несколько раз из угла орал: «Не суй голову». По крайней мере, Никите удавалось сразу же высовывать её. Благодаря уверенной работе в граунд-энд-паунде и эффектному броску в концовке вторая треть боя ушла к нашему бойцу.

Заключительный раунд начался с прохода нашего бойца в ноги. И он снова сделал то, о чём Анатолий Токов говорил. Да-да, он опять отдал шею американцу. Шутт не смог этим воспользоваться, и Михайлов расстреливал своего соперника из граунд-энд-паунда, сдваивая удары левой рукой в корпус и голову. Блэйн едва защищался в гарде.

Поэтому рефери Майк Белтран поднял бойцов, что было самым верным решением за весь бой. Так как оба раунда выиграл наш боец, американец должен был спасать поединок. И он полез в зарубу, достав до Никиты левым прямым. Однако следом Шутт нарвался на контратаку в виде правой прямой после оттяжки и в итоге отправился во второй нокдаун.

Но недостаток опыта не позволил Михайлову сразу же закончить схватку. Ему пришлось снова поработать в партере. Так как американец был явно потрясён, он отдал спину Никите, который неспешно и размеренно разбивал Шутта. В итоге Блэйн перестал сопротивляться, и судья остановил избиение за 1,5 минуты до гонга.

Никита Михайлов одержал вторую победу в Bellator, тем самым закрепив свои позиции в организации. Несмотря на множество допущенных ошибок, из которых раз за разом он выруливал, Никита показал универсализм, который ему пытается привить Фёдор. Если он будет ещё меньше совать голову в захваты, тогда место в топ-15 легчайшего дивизиона будет не за горами. А пока что поздравляем с победой!