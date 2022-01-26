Самбисты не умеют бить? Россиянин за девять минут похоронил карьеру американца. Видео

Уже в эти выходные состоится долгожданный турнир Bellator 273, в котором сойдутся регулярный и временный чемпионы в тяжёлом весе Райан Бейдер и Валентин Молдавский. В преддверии этого поединка Валентин дал интервью Okko Спорт, где поделился мнением, что собирается досрочно закончить бой с Бейдером. А как известно, американец обладает пушечным ударом и немалым количеством побед нокаутом (12 из 28). Однако и последние пять поражений были нокаутом.
Молдавский, в свою очередь, является базовым самбистом, из-за чего у него крайне низкий процент побед нокаутом. Вернее, за всю карьеру на счету россиянина всего лишь один нокаут. Он случился уже во времена выступлений в Bellator, когда Валентину противостоял американец Эрнест Джеймс. Но ученик Фёдора Емельяненко оказался не по зубам Эрнесту.
Видео доступно на канале BellatorMMA в Youtube. Права на видео принадлежат BellatorMMA.
Первый раунд начался с разведки в стойке. Бойцы пытались перебить друг друга. Небольшое преимущество было у нашего бойца, который неоднократно доставал оппонента правым кроссом в челюсть. Джеймс пытался удивить россиянина комбинацией двойки с хай-киком, но реакция не подвела Молдавского. Затем в середине пятиминутки бойцы залезли в клинч для попытки перевода в партер. Но ни у кого не получилось сделать тейкдаун. Зато Валентин смог занести несколько тяжёлых прямых ударов в конце раунда. Если бы не гонг, то наш боец закончил бы бой досрочно.
Второй раунд начался в невысоком темпе, как и первый. Молдавский превосходил своего соперника в скорости, благодаря чему расстреливал серийными атаками. Поэтому Джеймс, осознавая своё проигрышное положение в стойке, попытался сделать тейкдаун через проход в ноги. Но Валентин смог устоять на ногах и развернуть своего соперника у сетки. Затем он без особых проблем вырвался из захвата.
Ученик Фёдора продолжал работать вторым номером и раз за разом встречал Эрнеста встречными оверхэндами, которые доставляли немало проблем американцу. В конце четвёртой минуты Джеймс покачнулся от джеба Молдавского. Сразу же после джеба наш боец добавил правый прямой в челюсть, после чего американец снова полез в ноги россиянину. Но Валентина это никак не смутило, и он нанёс несколько безответных ударов, после которых рефери вмешался и остановил бой.
Вот такой была единственная победа Валентина Молдавского нокаутом. После этого боя мы больше не видели Эрнеста Джеймса в октагоне, хотя прошло два с лишним года. Райану Бейдеру точно нужно пересмотреть не только последний поединок Молдавского против Тимоти Джонсона, но и схватку с Эрнестом Джеймсом, где мы увидели самбиста в роли контрпанчера.
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