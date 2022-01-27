Как Дарт Бейдер стягивает людей в борьбу. Такого сценария опасаются в Fedor Team. Видео

В ночь с 29 на 30 января пройдёт турнир Bellator 273, который возглавит чемпионский бой в тяжёлом весе между Райаном Бейдером и Валентином Молдавским. Ранее мы говорили про способности Молдавского биться в стойке. А теперь давайте вспомним про скиллы Дарта Бейдера в партере, хотя там на счету у Райана всего лишь три победы из 28 имеющихся.

Однако Молдавский осведомлён о способностях Райана бороться, чем он поделился в интервью Okko Спорт.

«Проходы у него хорошие, контроль тоже. И сказать, что он что-то делал в партере именно в плане борьбы как таковой, я не припомню. Не знаю, есть ли у него победы сабмишеном? Может быть, один-два боя. Ну я точно помню, что он задушил кого-то, по-моему. Основная работа в партере у него — это контролировать и разбивать. У него это очень хорошо получается. Потому в эту позицию лучше не попадать. Либо, если попал, сразу надо пытаться встать и насыпать ему. Ну мы видели, как это делал Вадим — бить локтями, не давать возможности занимать позицию, сбивать, пробивать, отталкивать, чтобы он не мог занять удобное положение и полностью тебя законтролить».

В ноябре 2017 года американец встретился с Линтоном Васселлом. На тот момент у Линтона было 18 побед при 5 поражениях. Из 18 успешных схваток наибольшее количество побед было одержано сабмишеном (8). Поэтому немудрено, что Васселл с первых секунд пытался перевести Бейдера в партер, прижав того к сетке. Но он просчитался, так как Райан перевернул всё в свою пользу, сделав подсечку.

Бейдер продержал Линтона на канвасе буквально одну минуту, затем Васселл выбрался из захвата. После чего борец Линтон пытался вернуть себе преимущество не борьбой, а работой в стойке. И ему удавалось напрягать своего визави лоу-киками, которые сбивали Райана с толку. Поэтому при нанесении удара с ноги Бейдер сделал контратаку, а именно проход ноги, оказавшийся успешным. Васселл толком ничего не позволил Райану сделать в партере и вскоре выбрался. Но Дарт снова стащил его вниз. На этот раз Бейдеру удалось немного поработать в граунд-энд-паунде. Явная победа Райана Бейдера в первой пятиминутке.

Видео доступно на канале BellatorMMA в Youtube. Права на видео принадлежат BellatorMMA

Второй раунд прошёл в аналогичном ключе. После короткой перестрелки в стойке Бейдер сделал очередной успешный тейкдаун. На этот раз Райан не отпускал Линтона до самого конца. Сначала было вялотекущее избиение, так как позиция была недостаточно удобной для развития успеха. Однако во второй половине пятиминутки Бейдер смог прижать Васселла к сетке и перейти в оптимальную позицию, откуда осыпал ударами. Линтон никак не мог отвечать на этот шквал атак, из-за чего отдал спину. Бейдер воспользовался таким подарком судьбы, взвинтив свои обороты в граунд-энд-паунд. Глядя на такое положение дел, Кит Питерсон остановил поединок.

Вот пример того, как Бейдер может работать в партере. Поединок с Васселлом является наглядной иллюстрацией того, чего опасаются в Fedor Team. Благо там ребята осведомлены об этой стороне соперника. И мы желаем, чтобы Валентин избежал тейкдаунов со стороны Дарта Бейдера. А если Молдавский попадёт в такую западню, то надеемся, что сможет «сразу встать и насыпать ему».