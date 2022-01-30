Американские судьи растоптали надежды Фёдора. Досталось и Хабибу. Видео

Вот и завершился турнир Bellator 273, где дрались сразу три российских спортсмена. К сожалению, выступления наших соотечественников в целом стали разочарованием: победы добился только Никита Михайлов, выступавший в предварительном карде. Любопытно, что Михайлов закончил свой бой досрочно, в отличие от Ислама Мамедова и Валентина Молдавского, которым пришлось положиться на мнение судей. И вердикт оба раза оказался не в пользу россиян, причём решения стали откровенно сомнительными.

Для начала коротко про Ислама Мамедова. Ученик Абдулманапа Нурмагомедова и друг Хабиба проиграл первый раунд схватки с Бенсоном Хендерсоном, но после перерыва включился и начал контролировать соперника. У американца мало что получалось, хотя защищался он грамотно и пару раз попал в стойке. Дагестанец отвечал классическим контролем в партере, практически не позволяя оппоненту выбраться в доминирующую позицию. Так продолжалось два раунда, однако судьи раздельным решением отдали победу Хендерсону.

И как здесь не вспомнить о том, с каким шумом и комплиментарными отзывами прошёл американский турнир Нурмагомедова Eagle FC 44. Неужели приревновали? Опять же, у Хабиба и на Bellator большие планы. Красиво выглядела комбинация по доведению до пояса сначала Мамедова, а затем и брата Орла — Усмана. Неужели это намёк и досталось даже Хабибу…

Ещё сложнее ситуация с Валентином Молдавским, который отчаянно пытался отобрать чемпионский пояс у Райана Бейдера. Воспитанник Фёдора Емельяненко вчистую проиграл первую пятиминутку, едва не оказавшись в нокдауне и пропустив несколько тяжелейших ударов. Но уже во втором раунде россиянин собрался и сумел перевести американца в партер, где уверенно его контролировал. Да, Валентин не сумел полноценно выйти на болевой или удушающий приём, зато спокойно лежал на Бейдере и обстреливал его ударами.

По мнению судьи Джона Маккарти, после двух раундов счёт был равным — 19-19. Но и следующая пятиминутка, по нашему мнению, уверенно осталась за Молдавским, который снова швырял своего соперника и давил на него всем весом. В четвёртом раунде роли неожиданно поменялись: у Райана Бейдера открылось второе дыхание, и уже он доминировал в партере, куда красиво опрокидывал ученика Фёдора. Таким образом, в очередной раз решающим должен был стать пятый раунд, перед которым на записках всё того же Маккарти было абсолютное равенство.

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И начало заключительной пятиминутки лучше провёл Молдавский, чётко поработавший в стойке. Валентин смело наступал, демонстрируя необходимый чемпионский стиль. Бейдер пропустил пару мощных ударов — челюсть выдержала, хотя рука у россиянина откровенно тяжёлая. В середине раунда Райан провёл неудачный тейкдаун, в результате чего претендент взгромоздился на него сверху. Следом началась вязкая борьба у сетки — Молдавский вновь находился в доминирующей позиции, зато Бейдеру удавались тычки локтями. Однако на последних секундах Валентин брутально поднял чемпиона на руки, мощно швырнув того на канвас.

Всё вновь решили судьи. Казалось, что Молдавский обязан забрать титул — он выглядел сильнее в трёх раундах из пяти и лучше провёл последнюю пятиминутку. Статистика тоже говорила за ученика Фёдора: он выбросил больше ударов (78-66), чаще попадал силовыми ударами (43-35) и превзошёл Бейдера по тейкдаунам (9-3). За Райана говорило лишь солидное преимущество по ударам локтями (16-1). Тем не менее судьи решили иначе — единогласная победа Бейдера! Надежды Фёдора Емельяненко на ещё одного чемпиона из команды оказались уничтожены.

За счёт чего можно было поднять руку Райана? Разве что благодаря тому, что Бейдер дрался в ранге чемпиона на своей территории. Сам американец, естественно, оказался другого мнения: «Я надеялся, что сделал для победы достаточно усилий. Чуваки, я нанёс ему больше ущерба своими ударами. И впервые за последнее время судьи обслуживали бой между двумя суперборцами. Я очень рад победе». Только Бейдер забыл, что понятие «ущерба» очень размытое и не имеет ключевого значения при судейском решении.

Пока всё выглядит так, что Мамедов и Молдавский банально стали жертвами «домашнего» судейства. Россиянам попросту не отдали победу на американской земле. Можно ли называть это судейским грабежом? Пожалуй. Поединки наших соотечественников действительно получились близкими, но суть в том, что минимальным преимуществом всё-таки владели россияне, что подтвердила и статистика. Желаем Исламу и Валентину не унывать, добавлять на тренировках и успешно вернуться, нокаутировав своих соперников. Тогда у судей Bellator не будет шансов вмешаться.