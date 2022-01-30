Пока Хабиб говорил, Усик сделал! Украинский чемпион дебютирует в профессиональном футболе

Знаменитый Александр Усик не слишком похож на классического боксёра. Общительный и доброжелательный суперчемпион — разносторонний человек со множеством увлечений, никак не связанных с боксом. Но про горячую любовь украинца к футболу мы раньше знали не так много. Да, Усик рассказывал, что горячо болеет за киевское «Динамо» и переживает, что сын является болельщиком «Шахтёра». Знали, что в детстве Александр некотороевремя занимался в футбольной секции. Однако новость про готовящийся дебют Усика в профессиональном футболе стала настоящей сенсацией.
3 февраля обладатель множества чемпионских поясов дебютирует в профи. Усик сыграет за команду первой украинской лиги «Полесье», которая примет участие в межсезонном турнире WinterCup, проходящем в Турции. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени и будет показана на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2». Скорее всего, Александр выйдет на замену и сыграет на позиции левого полузащитника — именно в этом амплуа он выступал за юношескую команду «Таврии». И это будет действительно круто.
Понятно, что турнир товарищеский и победа не имеет принципиального значения, что и позволяет Усику сыграть. Вряд ли прославленный боксёр обладает футбольными навыками такого уровня, чтобы хотя бы выходить на замену в важных матчах. Но сам факт игры Александра за профессиональный футбольный клуб вызывает большое уважение. Значит, Усик реально готов провести как минимум несколько минут на предсезонном турнире — откровенного «мешка» туда не взяли бы, несмотря на все регалии. Хотя для «Полесья»это грандиозная пиар-акция, учитывая, что про клуб узнают тысячи людей.
Ждём подобного «трюка»от нашей легенды — Хабиба Нурмагомедова. Дагестанец просто обожает футбол и держит в голове огромное количество футбольных знаний, что не раз отмечали его друзья. Орёл очень любит и сам поиграть: его уже несколько лет призывает подписать контракт махачкалинский клуб «Легион-Динамо». К сожалению, Хабиба с профессиональным дебютом всё-таки опередил Усик, но это не значит, что дагестанцу нужно завидовать и отказываться от мечты. Надеемся, что всё-таки увидим Нурмагомедова в футбольном клубе — будет интересно.
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