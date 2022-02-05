Разбил Пехоту за три минуты. Следующий на очереди — русский американец

В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 200. Главным событием станет схватка между Шоном Стриклендом и Джеком Херманссоном, а в соглавном бою сойдутся Николас Максимов и Пунахеле Сориано. Для Максимова это всего лишь второй поединок в UFC, и он уже является одним из главных хедлайнеров турнира. Тем не менее ему предстоит очень непростая схватка с опасным панчером.

Дело в том, что Ник является базовым борцом со слабой ударной подготовкой, в чём мы могли убедиться на примере его дебютного боя в UFC. Тогда американец с русскими корнями едва не проиграл вышедшему на коротком уведомлении Коди Брандейджу из-за того, что напропускал много ударов в первом раунде.

У Сориано восемь побед, из которых пять были одержаны нокаутом. Он провёл три боя в UFC и два раза праздновал победу, причём оба раза нокаутом. В отличие от Максимова, Пунахеле очень ярко дебютировал в промоушене Даны Уайта, завершив бой уже в первом раунде.



Тогда уроженцу Гавайских островов противостоял поляк Оскар Пехота, чья статистика была 11-2-1. На тот момент польский боец проиграл два раза подряд. Но у Оскара всё равно оставались опасные козыри, а именно чёрный пояс по джиу-джитсу. Поэтому Пунахеле шёл с самого начала на своего соперника с ударами, вкладываясь в оверхэнды.

Видео можно посмотреть в «Твиттере». Права на видео принадлежат UFC.

Так охота за Пехотой закончилась сближением, после которого Сориано отправил поляка в нокдаун коротким левым хуком. Затем Пунахеле мог закончить бой, однако желание победить удушающим приёмом едва не сыграло с ним злую шутку в виде кимуры и гильотины от поляка.



Тем не менее Пуна смог вырваться и сбавить темп боя. Именно когда ничего не предвещало, Сориано снова пошёл с серией ударов, достав поляка левым кроссом. Первым попаданием в челюсть Пунахеле потряс Оскара, а вторым — отправил в нокаут. Итого: Пуна разбил своего соперника за три минуты.



Очень яркий дебют в исполнении гавайца. Если Ник Максимов будет рубиться с Сориано, он также не протянет и одного раунда, что чревато потерей заветного нуля.